ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu

ROG Astral RTX 50 serisi
Şık ve modern bir görünümle gelen ROG Astral GeForce RTX 5090 ve 5080 modelleri, sadece estetik açıdan değil, soğutma performansı açısından da önemli yenilikler barındırıyor. ROG Astral serisinin en dikkat çekici özelliği, dördüncü bir fan eklenmiş tasarımıyla daha fazla hava akışı sağlıyor olması. Bu sayede önceki üç fanlı tasarımlara göre yüzde 20'ye kadar daha iyi soğutma performansı sunuluyor. Ayrıca, ASUS’un patentli buhar odası tasarımı sayesinde, ısı daha verimli bir şekilde dağıtılıyor.
- ROG Astral LC GeForce RTX 5090
- ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC Edition
- ROG Astral GeForce RTX 5090
- ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition
- ROG Astral GeForce RTX 5080
- ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition
ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Prime modelleri
- ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti
- ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition
- ROG Strix GeForce RTX 5070 (Yakında)
- ROG Strix GeForce RTX 5070 OC Edition
TUF Gaming çatısı altında ise GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri boy gösterecek. TUF Gaming modellerinde de faz değişimli termal bileşik, koruyucu PCB kaplama ve dayanıklılık için askeri sınıf bileşenler kullanılıyor.
- TUF Gaming GeForce RTX 5090
- TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5080
- TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti
- TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5070
- TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition
- Prime GeForce RTX 5080
- Prime GeForce RTX 5080 OC Edition
- Prime GeForce RTX 5070 Ti
- Prime GeForce RTX 5070 Ti OC Edition
- Prime GeForce RTX 5070
- Prime GeForce RTX 5070 OC Edition
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