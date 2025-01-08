ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu

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Tam Boyutta Gör ASUS, oyun tutkunları ve içerik üreticileri için yeni nesil performans sunmayı vaat eden GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu. Bu serinin en dikkat çekici üyelerinden biri, şık tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkan yeni ROG Astral serisi oldu. Hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı seçenekleriyle gelen bu yeni seriye ek olarak ROG Strix, TUF, Prime aileleri de güncelleniyor.

ROG Astral RTX 50 serisi

Şık ve modern bir görünümle gelen ROG Astral GeForce RTX 5090 ve 5080 modelleri, sadece estetik açıdan değil, soğutma performansı açısından da önemli yenilikler barındırıyor. ROG Astral serisinin en dikkat çekici özelliği, dördüncü bir fan eklenmiş tasarımıyla daha fazla hava akışı sağlıyor olması. Bu sayede önceki üç fanlı tasarımlara göre yüzde 20'ye kadar daha iyi soğutma performansı sunuluyor. Ayrıca, ASUS’un patentli buhar odası tasarımı sayesinde, ısı daha verimli bir şekilde dağıtılıyor.

Tam Boyutta Gör Sıvı soğutma konusunda da iddialı olan ASUS, ROG Astral LC serisiyle kullanıcılarına ekstra kalın 360 mm radyatör ile gelen sıvı soğutma seçeneği sunuyor. Bu model, hava soğutmaya göre yüzde 30 daha iyi termal performans sağlıyor. ROG Astral ailesinde ayrıca 80 amperlik MOSFET’ler kullanılıyor. ROG Astral markası altında şu modeller piyasaya sürülüyor:

ROG Astral LC GeForce RTX 5090

ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC Edition

ROG Astral GeForce RTX 5090

ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition

ROG Astral GeForce RTX 5080

ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition

ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Prime modelleri

Tam Boyutta Gör Astral ailesinin yanı sıra ASUS, GeForce RTX 5070 Ti veya RTX 5070 ekran kartlarını ROG Strix çatısı altında havalandırmalı dış iskelet, Çift BIOS anahtarı, üst düzey güç dağıtımı, faz değişimli GPU termal pedi ve Aura Sync gibi özelliklerle sunuyor.

ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti

ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition

ROG Strix GeForce RTX 5070 (Yakında)

ROG Strix GeForce RTX 5070 OC Edition

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TUF Gaming çatısı altında ise GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri boy gösterecek. TUF Gaming modellerinde de faz değişimli termal bileşik, koruyucu PCB kaplama ve dayanıklılık için askeri sınıf bileşenler kullanılıyor.

TUF Gaming GeForce RTX 5090

TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5080

TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti

TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC Edition

TUF Gaming GeForce RTX 5070

TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition

Tam Boyutta Gör Son olarak ise az değişimli termal bileşik ve üç fanlı soğutma özelliğine sahip ASUS Prime ailesi bulunuyor. GeForce RTX 5080, 5070 Ti ve 5070 modelleri SFF-Ready Enthusiast GeForce Card standartlarını karşılayan 2,5 yuvalı tasarımla daha erişilebilir konumda.

Prime GeForce RTX 5080

Prime GeForce RTX 5080 OC Edition

Prime GeForce RTX 5070 Ti

Prime GeForce RTX 5070 Ti OC Edition

Prime GeForce RTX 5070

Prime GeForce RTX 5070 OC Edition

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ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu