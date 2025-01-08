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    ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu

    Nvidia’nın CES 2025 kapsamında duyurduğu GeForce RTX 5090, GeForce 5080, GeForce 5070 Ti ve GeForce 5070 ekran kartları yakında Asus’un ROG, TUF Gaming ve Prime modelleriyle geliyor
    ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    ASUS, oyun tutkunları ve içerik üreticileri için yeni nesil performans sunmayı vaat eden GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu. Bu serinin en dikkat çekici üyelerinden biri, şık tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkan yeni ROG Astral serisi oldu. Hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı seçenekleriyle gelen bu yeni seriye ek olarak ROG Strix, TUF, Prime aileleri de güncelleniyor.

    ROG Astral RTX 50 serisi 

    Şık ve modern bir görünümle gelen ROG Astral GeForce RTX 5090 ve 5080 modelleri, sadece estetik açıdan değil, soğutma performansı açısından da önemli yenilikler barındırıyor. ROG Astral serisinin en dikkat çekici özelliği, dördüncü bir fan eklenmiş tasarımıyla daha fazla hava akışı sağlıyor olması. Bu sayede önceki üç fanlı tasarımlara göre yüzde 20'ye kadar daha iyi soğutma performansı sunuluyor. Ayrıca, ASUS’un patentli buhar odası tasarımı sayesinde, ısı daha verimli bir şekilde dağıtılıyor.

    ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Sıvı soğutma konusunda da iddialı olan ASUS, ROG Astral LC serisiyle kullanıcılarına ekstra kalın 360 mm radyatör ile gelen sıvı soğutma seçeneği sunuyor. Bu model, hava soğutmaya göre yüzde 30 daha iyi termal performans sağlıyor. ROG Astral ailesinde ayrıca 80 amperlik MOSFET’ler kullanılıyor. ROG Astral markası altında şu modeller piyasaya sürülüyor:
    • ROG Astral LC GeForce RTX 5090
    • ROG Astral LC GeForce RTX 5090 OC Edition
    • ROG Astral GeForce RTX 5090
    • ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition
    • ROG Astral GeForce RTX 5080
    • ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition

    ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Prime modelleri

    ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Astral ailesinin yanı sıra ASUS, GeForce RTX 5070 Ti veya RTX 5070 ekran kartlarını ROG Strix çatısı altında havalandırmalı dış iskelet, Çift BIOS anahtarı, üst düzey güç dağıtımı, faz değişimli GPU termal pedi ve Aura Sync gibi özelliklerle sunuyor.
    • ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti
    • ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC Edition
    • ROG Strix GeForce RTX 5070 (Yakında)
    • ROG Strix GeForce RTX 5070 OC Edition

    TUF Gaming çatısı altında ise GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri boy gösterecek. TUF Gaming modellerinde de faz değişimli termal bileşik, koruyucu PCB kaplama ve dayanıklılık için askeri sınıf bileşenler kullanılıyor.

    • TUF Gaming GeForce RTX 5090
    • TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition
    • TUF Gaming GeForce RTX 5080
    • TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition
    • TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti
    • TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC Edition
    • TUF Gaming GeForce RTX 5070
    • TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC Edition
    ASUS, Nvidia GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Son olarak ise az değişimli termal bileşik ve üç fanlı soğutma özelliğine sahip ASUS Prime ailesi bulunuyor. GeForce RTX 5080, 5070 Ti ve 5070 modelleri SFF-Ready Enthusiast GeForce Card standartlarını karşılayan 2,5 yuvalı tasarımla daha erişilebilir konumda.
    • Prime GeForce RTX 5080
    • Prime GeForce RTX 5080 OC Edition
    • Prime GeForce RTX 5070 Ti
    • Prime GeForce RTX 5070 Ti OC Edition
    • Prime GeForce RTX 5070
    • Prime GeForce RTX 5070 OC Edition
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