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Asus sesle kontrol edilebilen Eee PC modelleri üzerinde çalışıyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus sesle kontrol edilebilen Eee PC modelleri üzerinde çalışıyor
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Geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında Eee PC serisi için Wii tarzı özel kumandalarını tanıtan Asus'un Eee PC serisine yönelik dikkat çekici bazı farklı çalışmaları olduğu bildiriliyor. Firmanın tepe yöneticisi Jerry Shen'in açıklamasına göre, sesle kontrol edilebilen Eee PC modelleri yolda.

Tayvan merkezli donanım üreticisinin sesle kontrol edilebilen Eee PC modelleri için ses tanımlama yazılımı üzaerinde ciddi mesai harcadığı bildirilirken, sesle kontrol sayesinde kullanıcıların klavye veya fare kullanımına gerek kalmaksızın temel uygulamaları -muhtemelen çoklu ortam fonksiyonları- çalıştırabilmesi öngörülüyor.

Spesifik olarak hangi çeyrekte lanse edileceği henüz açıklanmış olmasa da yılın ikinci yarısında hazır olacağı belirtilen ses kontrollü Eee PC modellerinin (netbook, nettop veya hepsi bir arada çözümler olabilir) fiyatlandırmasıyla ilgili olaraksa tahmin edilebileceği üzere şimdilik herhangi bir ipucu olmadığını da ekleyelim.


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bodyman700 10 yıl
daha önce çok denendi diye hatırlıyorum hatta geveze isimli bir uygulamamız bile vardı ama pek başarılı olamadı başarılarsa artık headsetlerden bilgisayarları kontrol ederiz.
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Chex 10 yıl
o gvz adlı programı eepc 900 e kurdum fakat çok stabil çalışmıyo yani bi komutu anlaması için hem yüksek sesle hemde çok net söylemeniz gerekiyo. bu sorunları göz ardı edersek oldukça fydalı bir program denilebilir.
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