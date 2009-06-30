Asus tasarımıyla öne çıkan yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, SBC-04D1S-U kod adını taşıyan harici formdaki yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu. 157 x 142 x 21 mm boyutlarında ve 412 gram ağırlığında olan yeni sürücü Mavi renkli LED aydınlatması ve Parlak Siyah görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor.

USB 2.0 ara birimine destek veren ve 2MB kapasiteli tampon bellek ile donatılan harici Blu-ray sürücüsü, BD-ROM/R/RE medyaları 4.8x hızında okuyabiliyor. DVD-R/+R/+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM medyalara 5x, DVD-R/+R DL medyalara 4x, CD-R ve CD-RW'lere ise sıraısyla 24x ve 16x hızlarında kayıt yapabiliyor.

Veri güvenliği içi diske veya seçilmiş içeriğe şifre uygulayabilen sürücünün CybeLink kayıt yazılımı ile birlikte 162 Avro seviyesinden satışa sunulduğu belirtiliyor.