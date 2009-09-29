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Asus ürün gamının en ucuz P55 anakartını hazırladı; P7P55 LX

9 yıl
18,9b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ürün gamının en ucuz P55 anakartını hazırladı; P7P55 LX
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Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için uygun fiyatlı P55 anakartlar görünmeye başladı. Sektörün en büyük anakart üreticilerinden Asus, kendi ürün gamı içerisinde satın alınabilirliği en yüksek P55 anakartı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın P7P55 LX kod adını taşıyan yeni anakartı, 100 Avro'nun altında olması beklenenen fiyatıyla dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor.

LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve hız aşırtma ile 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. 4+1 fazlı güç tasarımıyla donatılan maliyet odaklı P55 anakart, üzerinde bulunan iki adet PCIe x16 slotu ile 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabiliyor.

Yeni nesil Intel işlemcilerle yüksek performansın hedeflendiği P7P55 LX ile düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği adına EPU teknolojisi de destekleniyor. Ayrıca Asus'un üst modellerinde gördüğümüz TurboV hız aşırtma teknolojisi ve ExpressGate hız açılma özelliği gibi gelişmiş fonksiyonlara da P7P55 LX üzerinde yer verilerek segmentinde rekabetçi bir çözüm elde edilmesi hedeflenmiş.

Diğer detayları arasında 6 adet SATA-II portu, PATA konnektörü, Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere yer verilen Asus P7P55 LX'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Asus ürün gamının en ucuz P55 anakartını hazırladı; P7P55 LX
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DH Misafiri 8 yıl
Asus P5W DH Deluxe = ANAKART
Intel® Core?2 Duo = İŞLEMCİ
2GB RAM
NVIDIA GeForce 9500GT 1 GB = EKRAN KARTI
250GB SEAGATE ST3250318AS SATA 3,5 7200.12 NCQ 8 MB = HARDDİSK
DVD/CD RW
BİLGİSAYAR TOPLUCAM NASIL BUNLAR??
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acbold 8 yıl

DH Misafiri

Asus P5W DH Deluxe = ANAKART

Intel® Core?2 Duo = İŞLEMCİ

2GB RAM

NVIDIA GeForce 9500GT 1 GB = EKRAN KARTI

250GB SEAGATE ST3250318AS SATA 3,5 7200.12 NCQ 8 MB = HARDDİSK

DVD/CD RW

BİLGİSAYAR TOPLUCAM NASIL BUNLAR??



üye olup.sistem önerileri kısmına konu açın.
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AtiMX4 9 yıl
saçma ve gereksiz olmuş diyenler neden yazdı acaba bunları?Gayet güzel anakart.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Uygun fiyata LGA1156 platforma geçmek isteyen kullanıcılara hitap ettiği için fazla birşey beklemeden alınabilecek bir kart. Zaten O/C amaçlı yapılmadığı faz tasarımından ve kapasitör kullanımından belli. Alan kullanıcı ya varsayılan değerlerde ya da ufak çaplı hızaşırtma ile kullanacağı düşünülmüş.

Her bütçeye hitap eden ürünler olması ve marka çeşitliliğinin bulunması da ayrı bir güzellik.
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MrPerFormance 9 yıl
Gigabyte daha uygun olacaktır.(P55-US3L)
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sertacaygun 9 yıl
Şu yerleşimin güzelliğe bak hele yahu !!! ASUS'u bu yüzden severim...
Ama OC yapmayacak, P55'in ve Core i5'in nimetlerinden iyiye yararlanacak, orta - üst seviye oyuncular için iyi olabilecek bir anakart... Helâl olsun...
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max975 9 yıl
asus için iyi bir gelişme
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sft67 9 yıl
Gereksiz bi anakart olmuş.
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toz-koparan 9 yıl
msı daha başarılı giriş kartlarda...
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Tolgá 9 yıl
yine en ucuzu gigayte 200tlye p55 vardı
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By MuRaT 9 yıl

DEATH71

yine en ucuzu gigayte 200tlye p55 vardı

Hangi Modeldi o?
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IeVeN 9 yıl
saçma ve gereksiz bir anakart olmuş. işlemci ve grafik kartlarında ard ardına devrimler yaşadığımız şu günlerde hala eski tip kapasitör kullanımı gerçekten aptalca olmuş. maliyeti düşüreceksen 2 nci pce-e slotunu kaldır. asus herşeyi beceriyor,pahalı ve üst ürün sınıfında gayet başarılı ama giriş ve orta seviye ürünlerde tam anlamıyla beceriksiz.
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acbold 9 yıl
100€ altında olsa ne olacakki.Türkiyede geçirirler bize onu 100€ dan :)
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