Asus ürün gamının en ucuz P55 anakartını hazırladı; P7P55 LX

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Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemciler için uygun fiyatlı P55 anakartlar görünmeye başladı. Sektörün en büyük anakart üreticilerinden Asus, kendi ürün gamı içerisinde satın alınabilirliği en yüksek P55 anakartı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın P7P55 LX kod adını taşıyan yeni anakartı, 100 Avro'nun altında olması beklenenen fiyatıyla dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor.

LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve hız aşırtma ile 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor. 4+1 fazlı güç tasarımıyla donatılan maliyet odaklı P55 anakart, üzerinde bulunan iki adet PCIe x16 slotu ile 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabiliyor.

Yeni nesil Intel işlemcilerle yüksek performansın hedeflendiği P7P55 LX ile düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği adına EPU teknolojisi de destekleniyor. Ayrıca Asus'un üst modellerinde gördüğümüz TurboV hız aşırtma teknolojisi ve ExpressGate hız açılma özelliği gibi gelişmiş fonksiyonlara da P7P55 LX üzerinde yer verilerek segmentinde rekabetçi bir çözüm elde edilmesi hedeflenmiş.

Diğer detayları arasında 6 adet SATA-II portu, PATA konnektörü, Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere yer verilen Asus P7P55 LX'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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