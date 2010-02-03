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Asus USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını gösterdi

9 yıl
14,2b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını gösterdi
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor. N (eNtertainment) yani eğlence serisi altında hazırlanan 14-inç ekranlı N82 ve 16-inç ekrnalı N61 modellerinin yerini alacağı USB 2.0 teknolojisine kıyasla veri aktarım hızını 10 kata arttırılabilen yeni nesil USB 3.0 teknolojisine de destek sunuyorlar.

Intel'in 32nmm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerle donatılan yeni dizüstü bilgisayarlar, ATi ve Nvidia'nın mobil sistemlere özel harici ekran kartlarıyla konfigüre edilebiliyorlar. Tayvan'da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde USB 3.0 performansları da masaya yatırılan yeni dizüstü bilgisayarlar, yüksek transfer hızları vaat ediyorlar.

Asus'un düzenlediği canlı demo gösteriminde her ne kadar USB 3.0 için teorik olarak ulaşılabilecek 10 kat hız artışı elde edilmiş olmasa da SB 2.0 ile kıyaslandığında ulaşılan transfer hızlarının üç kat kadar daha yüksek olduğu bildiriliyor. Bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlar için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını gösterdi
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Asus USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını gösterdi
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yc#1 9 yıl
GB başına maliyette harici HDD'ler ile rekabet etmeleri olanaksız.
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e_capkan 9 yıl
sürücülerin yazma hızları yetmedği için 80MB/s çıkmıştır hız heralde??
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kjhg 9 yıl
2 Sene önce Asus laptopum vardı, 2 hafta önce yeni aldım. Oda ASus. İkiside taş gibi maşallah. Laptopta Asus'tan başkasını tanımam...
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Budfox 9 yıl
Çok yavaş be ..böhh
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umutarslan.com 9 yıl
Mertcan.
Çok güzel bir teknoloji , hayatımız hızlanıcak resmen :D
Bir de şu Japon kız olayını anlamıyorum piyasada tanıtım amaçlı kullanılacak güzel bayan mı yoktur nedir ya her seferinde Japon.
Ucuz iş gücü

vatanseverlik olabilir :D gidip yabancı kız getircek değiller onu biz çok güzel yaparız :D rus hizmetçi vb..
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Mertcan. 9 yıl
Çok güzel bir teknoloji , hayatımız hızlanıcak resmen :D
Bir de şu Japon kız olayını anlamıyorum piyasada tanıtım amaçlı kullanılacak güzel bayan mı yoktur nedir ya her seferinde Japon.
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donanımcı123 9 yıl

Mertcan.

Çok güzel bir teknoloji , hayatımız hızlanıcak resmen :D

Bir de şu Japon kız olayını anlamıyorum piyasada tanıtım amaçlı kullanılacak güzel bayan mı yoktur nedir ya her seferinde Japon.


Ucuz iş gücü
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alpa07 9 yıl
ASUS ÜRÜNLERİ UZAK DURSUN BENDEN
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alpa07 9 yıl
asus tan 0 anakart aldım bozuk çıktı deişmedilerde bozuk bozuk kullanıyom ama bundan sonraki tercihim gigabyte tır...asusmuş peh asus müşteri memnuniyeti denen bi şey yoq (çizgi elektronik)
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donanımcı123 9 yıl
i7 ler 3.500 liradan yazın türkiyeye gelir. Getirmiyorlar işte lanet olasıcılar gidip monster almaya zorluyorlar insanları kendileri bilir.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler 80mb/s flash için iyi değer
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death44 9 yıl
bu asusun yeni gpu ve cpu serili notebookları ne zman gelir tahminen
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ersinbektas 9 yıl
yeni nesil ürünler yavaş yavaş piyasaya çıkıyor hadi hayırlısı :)
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