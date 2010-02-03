Asus USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarını gösterdi

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor. N (eNtertainment) yani eğlence serisi altında hazırlanan 14-inç ekranlı N82 ve 16-inç ekrnalı N61 modellerinin yerini alacağı USB 2.0 teknolojisine kıyasla veri aktarım hızını 10 kata arttırılabilen yeni nesil USB 3.0 teknolojisine de destek sunuyorlar.

Intel'in 32nmm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i5 ve Core i7 serisi işlemcilerle donatılan yeni dizüstü bilgisayarlar, ATi ve Nvidia'nın mobil sistemlere özel harici ekran kartlarıyla konfigüre edilebiliyorlar. Tayvan'da gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde USB 3.0 performansları da masaya yatırılan yeni dizüstü bilgisayarlar, yüksek transfer hızları vaat ediyorlar.

Asus'un düzenlediği canlı demo gösteriminde her ne kadar USB 3.0 için teorik olarak ulaşılabilecek 10 kat hız artışı elde edilmiş olmasa da SB 2.0 ile kıyaslandığında ulaşılan transfer hızlarının üç kat kadar daha yüksek olduğu bildiriliyor. Bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlar için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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