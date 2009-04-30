Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus X58 SuperComputer; Çift NF200 yongalı ve 7x PCIe x16 slotlu anakart

Asus'un özellikle iş istasyonları için hazırladığı P6T7 WS SuperComputer isimli yeni anakartı, tam 7 adet PCIe x16 slotuyla dikkat çekiyor!
10 yıl
8,9b
1
79
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hem AMD hem de Intel'in uzunca bir süredir yeni yonga seti duyurmamasından ötürü genel anlamda sessizliğin hakim olduğu anakart pazarı son dönemde arka arkaya anons edilen dikkat çekici performans modelleriyle yeniden heyecan kazanmaya başladı. Kısa bir süre önce MSI tarafından anons edilen X58 Eclipse Plus modelinden sonra NF200 yongalı yeni anakart hazırlayan bir diğer isim de Asus oldu ve firma özellikle iş istasyonlarını hedef alan X58 SuperCompıter isimli yeni anakartının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Asus'un dikkat çekici bir tasarıma ve kaslı bir görünüme sahip olan P6T7 WS SuperComputer isimli yeni anakartı, Intel'in Nehalem platformunu temel alacak iş istasyonları için hazırlandı. LGA1366 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan anakartı segmentindeki diğer modellerden ayıran bazı önemli farklılıkları bulunuyor. Bilindiği üzere Nvidia ve Intel, SLI teknolojisinin X58 yonga setli anakartlarda kullanılabilmesi için geçtiğimiz yaz döneminde anlaşmaya varmış ve iki farklı uygulama programı üzerinde mutabakata varmışlardı.

Asus X58 SuperComputer; Çift NF200 yongalı ve 7x PCIe x16 slotlu anakart
Tam Boyutta Gör

SLI uygulaması için gündeme gelen ilk metod Nvidia tarafından geliştirilen NF200 yongasının X58 anakartlarda kullanılmasıydı. Çoklu ekran kartı kurulumlarında maksimum verim için Nvidia'nın da tavsiye ettiği bu yöntem, hem yonganın maliyetleri hem de anakart tasarımında yapılması zorunlu dizilim değişikliği nedeni ile üreticiler arasında pek ilgi görmemiş ve anakart firmaları ikinci yol olan ve BIOS üzerinden yazılımsal olarak sağlanabilecek, lisanslamaya dayanan SLI adaptasyon sürecine dahil olmayı tercih etmişlerdi.

Anakart üreticiler arasındaki yarış ve rekabet koşullarının mühendislik mücadelesini de ön plana çıkarması öte yandan spesifik iş gruplarının ihtiyaçları gibi çeşitli faktörler, anakart üreticilerine NF200 yongalı anakart hazırlama konusunda gerekli fırsatı da sunmuyor değildi. Belirttiğimiz gibi bu konuda son girişimi MSI yapmış, firma hız aşırtma ve oyun tutkunlarını hedef alan X58 Eclipse Plus modelini duyurmuştu. Asus'un haberimize konu olan yeni anakartı ise son kullanıcılardan ziyade profesyonelleri hedef alıyor.

Başta finansal uygulamalar ve medikal görüntüleme sistemleri olmak üzere özel iş gruplarını hedef alan fakat sahip olduğu gelişmiş özelliklerle en iyisini isteyen bilgisayar tutkunlarının da ilgi göstermesi beklenen Asus X58 SuperComputer üzerinde tam yedi (7) adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Tam kapasiteyle kullanılabilen PCIe x16 slotları için Asus'un takip ettiği özel tasarım dikkatlerden kaçmıyor zira firma 7 slotun ikisi için X58 yonga setinin sağladığı kanallardan diğer ikisi içinse 2x NF200 yongasından faydalanmış.

BR-03 kodlu NF200 yongasının çiftine yer verilen anakart, kullanıma olanak tanıdığı 7x PCIe x16 slotu ile çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor ki özellikle finansal uygulamalar için bunun kritik bir özellik olduğu profesyonel çevrelerce sık sık dile getirilmekte. Nehalem mimarisini temel alan Core i7 ve Xeon işlemcilerle kullanılabilen X58 yonga setli iki anakarta iki adet NF200 yongası ile birlikte güney köprüsü olarak ICH10R yongası eşlik ediyor ayrıca çoklu ekran kartu kullanımı için SLI ve Crossfire X desteği de sunuluyor.

Asus X58 SuperComputer; Çift NF200 yongalı ve 7x PCIe x16 slotlu anakart
Tam Boyutta Gör

Altı adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, çoklu ekran kartı desteği ile özellikle GPU tabanlı hızlandırmanın nimetlerinden faydalanan Folding@home araştırmalarına yönelik sistemler için de alt yapı oluşturacak gibi görünüyor. Pasif soğutma ile destkelenen anakart, 16+2 fazlı güç tasarımına sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA portunun yanı sıra anakart, çift eSATA ve çift SAS gibi bağlantılar için gerekli desteği de sunabiliyor.

Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve çift gigabit ethernet bağlantısı gibi detayların yer aldığı Asus P6T7 WS SuperComputer, firma tarafından hazırlanan özel bir sistem tanı kartı ile birlikte geliyor ve bu kart ile anakart ile ilgili çeşitli parametrelere ulaşılabiliyor. Isı iletim teknolojisinin esas alındığı gelişmiş soğutma düzeneği ile de ilgi uyandırmayı başaran anakart belirttiğimiz gibi özellikle iş istasyonu pazarını hedef alacak. Asus'un önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı anakartın fiyatı ise açıklanmadı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar ben ebay'dan aldım bu kartı ve şu an kullanıyorum. SLI kullanıyorsanız 800watt power supply'de baştan almanız gerekecek. Sonuçta memnunum tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
vay be, nanakarta bak - adını fazlasıyla hakediyor...

@DH Misafiri
kaça maloldu hocam?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Annalyze 10 yıl
yok artık bu ne 7 tane ekran kartı takılıyo biz iki tane sini kasa ya zor sığdırdık :D:D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OSINOS 10 yıl
bu nedir arkadaşım ? buna 7 tane ekran kartını nasıl takacaksın 1 . hadi taktın , gücü nereden karşılayacaksın..! 5500w PSU var da bizim haberimiz mi yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d4rkston3 10 yıl
aralıkları az değil mi ? Mesela adam 7 tane gt295 takacağını veya daha az bi kart hd4850 takacağını düşünün.Soğutucusu ile birlikte 2 slotluk yer kaplıyor.Bunların ekran kartları farklı galiba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfrr 10 yıl
asus, anakartları hangi sınırdan sokuyor acaba ? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J-Smoove 10 yıl
2-3 tane lazımdı eve


iş için yahu alan alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
byruen 10 yıl
abi bune yaaa bunun fiyatı dudak ucuklatır diğer parçalarla birliktee çok ucuza gelır bu yaa :C :D bn bunu anca torunuma alırım ozamna kadar satenn bunlar eskır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaBende 10 yıl
@max975 soğutma nasıl şatafatlı olmamış :D her yeri bakır boru dolu kartın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pigin 10 yıl
Fiyat ne bunda Bilgisi olan varmıı...:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
güzel bir alet ama soğutma çok şatafatlı olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safe-e 10 yıl
bu alet oyun için deil oyun için olsaydı dah düzgün bir seskartı olurdu başta zaten bu profesyonel çizimler için tbi illede bunu ev ortamında kullanacak olanlar olur günlük işler için :D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8866 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iş istasyonu, asus ve Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl LPG, CNG Fuarı: 2A Mühendislik (BRC) 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Okcan otomativ 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Zavoli 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Vogas 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Tartarini 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Tuğra Makina 10 yıl LPG, CNG Fuarı: Natural Gas 10 yıl Grand Theft Auto: Chinatown Wars Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim