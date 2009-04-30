Asus X58 SuperComputer; Çift NF200 yongalı ve 7x PCIe x16 slotlu anakart

Hem AMD hem de Intel'in uzunca bir süredir yeni yonga seti duyurmamasından ötürü genel anlamda sessizliğin hakim olduğu anakart pazarı son dönemde arka arkaya anons edilen dikkat çekici performans modelleriyle yeniden heyecan kazanmaya başladı. Kısa bir süre önce MSI tarafından anons edilen X58 Eclipse Plus modelinden sonra NF200 yongalı yeni anakart hazırlayan bir diğer isim de Asus oldu ve firma özellikle iş istasyonlarını hedef alan X58 SuperCompıter isimli yeni anakartının üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Asus'un dikkat çekici bir tasarıma ve kaslı bir görünüme sahip olan P6T7 WS SuperComputer isimli yeni anakartı, Intel'in Nehalem platformunu temel alacak iş istasyonları için hazırlandı. LGA1366 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan anakartı segmentindeki diğer modellerden ayıran bazı önemli farklılıkları bulunuyor. Bilindiği üzere Nvidia ve Intel, SLI teknolojisinin X58 yonga setli anakartlarda kullanılabilmesi için geçtiğimiz yaz döneminde anlaşmaya varmış ve iki farklı uygulama programı üzerinde mutabakata varmışlardı.

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SLI uygulaması için gündeme gelen ilk metod Nvidia tarafından geliştirilen NF200 yongasının X58 anakartlarda kullanılmasıydı. Çoklu ekran kartı kurulumlarında maksimum verim için Nvidia'nın da tavsiye ettiği bu yöntem, hem yonganın maliyetleri hem de anakart tasarımında yapılması zorunlu dizilim değişikliği nedeni ile üreticiler arasında pek ilgi görmemiş ve anakart firmaları ikinci yol olan ve BIOS üzerinden yazılımsal olarak sağlanabilecek, lisanslamaya dayanan SLI adaptasyon sürecine dahil olmayı tercih etmişlerdi.

Anakart üreticiler arasındaki yarış ve rekabet koşullarının mühendislik mücadelesini de ön plana çıkarması öte yandan spesifik iş gruplarının ihtiyaçları gibi çeşitli faktörler, anakart üreticilerine NF200 yongalı anakart hazırlama konusunda gerekli fırsatı da sunmuyor değildi. Belirttiğimiz gibi bu konuda son girişimi MSI yapmış, firma hız aşırtma ve oyun tutkunlarını hedef alan X58 Eclipse Plus modelini duyurmuştu. Asus'un haberimize konu olan yeni anakartı ise son kullanıcılardan ziyade profesyonelleri hedef alıyor.

Başta finansal uygulamalar ve medikal görüntüleme sistemleri olmak üzere özel iş gruplarını hedef alan fakat sahip olduğu gelişmiş özelliklerle en iyisini isteyen bilgisayar tutkunlarının da ilgi göstermesi beklenen Asus X58 SuperComputer üzerinde tam yedi (7) adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Tam kapasiteyle kullanılabilen PCIe x16 slotları için Asus'un takip ettiği özel tasarım dikkatlerden kaçmıyor zira firma 7 slotun ikisi için X58 yonga setinin sağladığı kanallardan diğer ikisi içinse 2x NF200 yongasından faydalanmış.

BR-03 kodlu NF200 yongasının çiftine yer verilen anakart, kullanıma olanak tanıdığı 7x PCIe x16 slotu ile çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor ki özellikle finansal uygulamalar için bunun kritik bir özellik olduğu profesyonel çevrelerce sık sık dile getirilmekte. Nehalem mimarisini temel alan Core i7 ve Xeon işlemcilerle kullanılabilen X58 yonga setli iki anakarta iki adet NF200 yongası ile birlikte güney köprüsü olarak ICH10R yongası eşlik ediyor ayrıca çoklu ekran kartu kullanımı için SLI ve Crossfire X desteği de sunuluyor.

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Altı adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan anakart, çoklu ekran kartı desteği ile özellikle GPU tabanlı hızlandırmanın nimetlerinden faydalanan Folding@home araştırmalarına yönelik sistemler için de alt yapı oluşturacak gibi görünüyor. Pasif soğutma ile destkelenen anakart, 16+2 fazlı güç tasarımına sahip. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen çok sayıda SATA portunun yanı sıra anakart, çift eSATA ve çift SAS gibi bağlantılar için gerekli desteği de sunabiliyor.

Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve çift gigabit ethernet bağlantısı gibi detayların yer aldığı Asus P6T7 WS SuperComputer, firma tarafından hazırlanan özel bir sistem tanı kartı ile birlikte geliyor ve bu kart ile anakart ile ilgili çeşitli parametrelere ulaşılabiliyor. Isı iletim teknolojisinin esas alındığı gelişmiş soğutma düzeneği ile de ilgi uyandırmayı başaran anakart belirttiğimiz gibi özellikle iş istasyonu pazarını hedef alacak. Asus'un önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı anakartın fiyatı ise açıklanmadı