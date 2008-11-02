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Asus yeni bilgisayarı Eee Top'u kullanıma sunuyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni bilgisayarı Eee Top'u kullanıma sunuyor
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Eee PC adını verdiği maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Asus'un "Eee" markasını farklı alanlarda da kullanmak istediği biliniyor. Bir süre önce Eee Box adını verdiği kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarını da kullanıma sunan firma, şimdiyse Eee Top modelini de lanse etmeye hazırlanıyor.

Asus 15.6" boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacak Atom tabanlı yeni Panel PC'si, özellikle tasarımıyla öne çıkıyor. Ses teknolojilerinde profesyonel isimlerden biri olan Denon tarafından hazırlanan hoparlörlere sahip olan Eee Top üzerinde 1GB sistem belleği, 160GB'lık sabit disk, WiFi desteği (802.11n), entegre 1.3MP kamera ve Windows XP olacak.

20 Kasım'da kullanıma sunulması beklenen Asus Eee Top'un yurt dışı satış fiyatının 640$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Asus'un ulaşacağı satış rakamlarıyla amiral gemisi olacağına inandığı Eee Top'un ilki kullanıma sunulmadan iki jenerasyonuyla ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Firma yeni modelde bilgisayara hareket kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre iki jenerasyonu Eee Top üzerinde dahili pil de olacak ve bu sayede kullanıcılar bilgisayarı evin farklı yerlerine taşıyabilecek veya dileyen aile bireyi bilgisayarı kendi odasında kullanabilecek. Ayrıca yine ikinci jenerasyon Eee Top ile birlikte kablosuz klavye ve farenin de gelmesi ve bu sayede bilgisayarın medya merkezi olarak ta kulalnılması hedefleniyor.


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01Mrt 10 yıl
ismi biraz komik değil mi? ... "Eee Top"
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freestyler_07 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

ismi biraz komik değil mi? ... "Eee Top"



hocam ayıp oluyor ama



şaka bi yana derli toplu olmus ta Türkiye de pek tutacagını sanmıyorum
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

ismi biraz komik değil mi? ... "Eee Top"




Güzel cihaz, özellikler de güzel bence. Fiyat da makul denebilir.
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Applejack 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

ismi biraz komik değil mi? ... "Eee Top"



" iii tap " diye okunursa problem yok.
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XivA 10 yıl
Asus eepc ile yeni bir segmet yapmayı başardı. Şimdide kendini apple zannedip işi çığrından çıkarıyor. iyi de oluyor :))
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