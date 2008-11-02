Asus yeni bilgisayarı Eee Top'u kullanıma sunuyor

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Eee PC adını verdiği maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Asus'un "Eee" markasını farklı alanlarda da kullanmak istediği biliniyor. Bir süre önce Eee Box adını verdiği kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarını da kullanıma sunan firma, şimdiyse Eee Top modelini de lanse etmeye hazırlanıyor.

Asus 15.6" boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacak Atom tabanlı yeni Panel PC'si, özellikle tasarımıyla öne çıkıyor. Ses teknolojilerinde profesyonel isimlerden biri olan Denon tarafından hazırlanan hoparlörlere sahip olan Eee Top üzerinde 1GB sistem belleği, 160GB'lık sabit disk, WiFi desteği (802.11n), entegre 1.3MP kamera ve Windows XP olacak.

20 Kasım'da kullanıma sunulması beklenen Asus Eee Top'un yurt dışı satış fiyatının 640$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Asus'un ulaşacağı satış rakamlarıyla amiral gemisi olacağına inandığı Eee Top'un ilki kullanıma sunulmadan iki jenerasyonuyla ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Firma yeni modelde bilgisayara hareket kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre iki jenerasyonu Eee Top üzerinde dahili pil de olacak ve bu sayede kullanıcılar bilgisayarı evin farklı yerlerine taşıyabilecek veya dileyen aile bireyi bilgisayarı kendi odasında kullanabilecek. Ayrıca yine ikinci jenerasyon Eee Top ile birlikte kablosuz klavye ve farenin de gelmesi ve bu sayede bilgisayarın medya merkezi olarak ta kulalnılması hedefleniyor.