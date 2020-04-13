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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu

    Yeni TUF Gaming A serisi dizüstü bilgisayarlarında Ryzen 7 4800H APU birimi ve Nvidia GeForce ekran kartları ile iyi bir ikili oluşturulmuş. Fiyat ve detaylar haberimizde.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu
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    Koronavirüs salgını nedeniyle hem üretim hem de satışlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmış olsa da üreticiler salgın sonrasına yönelik olarak hamlelerine devam ediyor. Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu.

    Asus TUF Gaming A15 ve TUF Gaming A17 neler sunuyor?

    Asus TUF Gaming markası ROG markasından farklı olarak üst düzey dayanıklı bileşenlerle uzun kullanım ömrü hesaba katılarak tasarlanıyor. Böylece bileşenler oyuncuların baskısına daha uzun süre cevap verebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

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    Asus’un bu hafta tanıttığı TUF Gaming A15 ve TUF Gaming A17 oyuncu dizüstü modelleri AMD’nin 8 çekirdek ve 16 izlek birimi barındıran Ryzen 7 4800H APU biriminden güç alıyor. Entegre Vega biriminin yanı sıra Nvidia ekran kartları da mevcut.

    16GB DDR4-3200 MHz ve 1TB NVMe SSD depolama ile desteklenen modellerde USB 3.1 Tip-C, 90WHr batarya, aydınlatmalı klavye, GbE port, WiFi 5 şeklinde ortak özellikler yer alıyor.

    Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu

    Farklılıklara bakacak olursak TUF506IV-AS76 modelinde 15.6 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, GeForce RTX 2060 ekran kartı yer alıyor. Bu modelin fiyatı 1200$ olarak belirlenmiş.

    TUF706IU-AS76 modelinde 17.3 inçlik Full HD IPS ekran, 144Hz tazeleme hızı, GTX 1660 Ti ekran kartı bulunuyor. Fiyatı ise 1100$ seviyesinde.

    TUF506IU-ES74 modelinde ise 15.6 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, GTX 1660 Ti ekran kartı, 512 GB NVMe SSD ve 16 GB DDR4-2667 depolama özellikleri var. Fiyatı ise 1000$.



    https://www.techpowerup.com/265697/asus-rolls-out-4800h-powered-tuf-gaming-a15-and-a17-full-hd-gaming-notebooks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    arrivederci (mustafa ) 57 dk.
    10k para verip TUF almak baya mantıklıymış
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    vedkum 1 sa.
    Rtx 2060 deyip atlamamak lazım, max q ise bu paralara değmez.
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    gokhankarabulut (Gökhan Karabulut) 1 sa.
    Özellikle 90whr batarya dikkatimi çekti.gayet iyi bir değer.
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