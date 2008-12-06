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Asus'dan HD Video destekli dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarları

10 yıl
11,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan HD Video destekli dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarları
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Eee PC serisi ultra-taşınabilir formdaki maliyet odaklı dizüstü bilgisayarlarıyla netbook dünyasının bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan ve ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Asus, benzer bir sıçramayı nettop olarak tabir edilen, maliyet odaklı masaüstü bilgisayarlarla gerçekleştirmeyi hedefliyor. Intel'in Atom platformu temel alınarak hazırlanan yeni nettop modelleriyle iddialı olmayı amaçlayan Asus, benzer modellerde gözlemlenen önemli bir açığı da gidermiş.

Atom tabanlı netbook ve nettoplarda Intel'in entegre grafik işlemcili 945 serisi yonga seti kullanılıyor. Tabii bahsi geçen grafik işlem birimi yüksek tanımlı video oynatımında sıkıntı yaşadığı için, Atom işlemcili netbook veya nettop modelleri özellikle çoklu ortam uygulamalarında sıkıntı yaşayabiliyordu. Bunu gören Asus'un, Eee Box B204 ve B206 kod adlı yeni nettop modellerinde video performansına özel önem verdiği belirtiliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, duyurusu yapılan yeni modeller HD Video yeteneklerine sahip olan dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarları olarak dikkat çekiyorlar. Şık ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkan bilgisayarlara Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisi güç veriyor. 1GB sistem belleğine ve 160GB'lık sabit diske sahip sistemlerin grafik alt yapısını AMD-ATi'nin Radeon HD 3400 serisi grafik kartı karşılıyor.

Bilindiği üzere 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Radeon HD 3400 serisi, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor ve DirectX 10.1 desteği sunuyorlar. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ile WiFi bağlantılarına olanak tanıyan Eee Box serisi yeni nettop modellerinden B204 üzerinde farklı olarak Bluetooth desteği ve pil de sunuluyor.

Asus'un yeni nesil televizyon ve monitörler ile rahat kullanım için HDMI konnektörüyle donattığı Eee Box B204 ve B206 modellerinde yüksek tanımlı videoların hızlı ve kolayca gösterilebilmesi için Eee Cinema isimli medya uygulaması da yüklü olarak geliyor. Asus'un her iki yeni nettop modeli için de henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmış değil.


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tokatli6061 10 yıl
intel-AMD ortak yapımı gibi olmuş :) merkez işlemci intelden grafik işlemci AMD den. satıldıkça para alacak ikiside :)
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woofer4000 10 yıl
gerçekten harici hard disk gibi hayallerim bir bir gerçekleşiyor :D çok mutluyum :D :D :P
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Trecc11 10 yıl
özellikleride fena değill
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max975 10 yıl
harici hard disk gibi
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Haber için teşekkürler :)
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