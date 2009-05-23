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Asus'dan hız aşırtmacılar için yeni donanım; ROG OC Controller

10 yıl
16,4b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan hız aşırtmacılar için yeni donanım; ROG OC Controller
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, ROG serisi anakartlarıyla kullanılmak üzere yeni bir donanımsal hız aşırtma aracı hazırladı. Firmanın ROG OC Station adını verdiği hız aşırtma kontrolcüsü iki adet 5.25-inç sürücü yuvasının işgal ediyor ve 3-inç LCD ekranla geliyor. Ekranı 30 dereceye kadar hareket ettirilebilen hız aşırtma kontrolcüsü ile kullanıcıların gerçek zamanlı olarak sistem voltajı, işlemci frekansı ve fan dönüş hızlarını ayarlayabildikleri belirtiliyor.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere ek olarak sıcaklık durumu ve sistem seviyesinin takip edilebildiği OC Controller ile büyük ekranı üzerinden fotoğraf gösterimi yapabilmek te mümkün. Henüz detaylanmış olmasa da muhtemelen sadece ROG serisi anakartlarla kullanılabilecek yeni hız aşırtma donanımının fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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uzm@n 10 yıl
Artistik hareketler bunlar Asus :D
Şaka felan adamlar in-dash monitor yapmışlar nerdeyse :D
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venom88 10 yıl
Alet güzele benziyo tabiki çalışırkende görmek lazım fiyatı 150 dolar çivarı falan olursa güzel olur.
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memanet 10 yıl
ürünün pahalı olacağı kesin az önce sitesine baktım renkli ekranlı bayağı güzel bişey ROG Rampage II Extreme, Crosshair III Formula, ROG GENE anakartlar destekliyormuş
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St Batuhan 10 yıl
Keşke tüm anakartlarla kullanılabilecek olsa :(
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

Keşke tüm anakartlarla kullanılabilecek olsa :(


ee bu da asus'un farkı
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Hobo. 10 yıl
Ön panele taktığında o kasanın karizmasını düşünemiyorum
Parası olan alır. Bizim gibiler anca bakar.
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max975 10 yıl
şık birşey ama bakalım ne kadar fiyatla cıkacak.
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sertacaygun 10 yıl
Buna benzer daha önce yapılmamış mıydı ?
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killnOd 10 yıl
Yanilmiyorsam ABIT de vardi bunun gibi birsey , GURU . Umarim asus bunu ROG serisi kartlar disinda ust duzey kartlarindada kullanilabilecek sekilde yaparlar.Mesela M4A79T-Deluxe gibi.
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sakiri 10 yıl
en asagi 150 dolar olur
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cihangir151 10 yıl
vaaay işte bu güzel be abi.... gerçi asus bu tip seyleri bazen cıkarmıyor notebooklar için tasarladıgı harici ekran kartı olayına dönmez inş
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Eşref_37 10 yıl
Güzel alet tam O.C tutkunlarına göre
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NoquitgamE 10 yıl
Ya arkadaşLar Bu ASUS'da MiLLet Overclock Yapsın Dİye özeLLikLi MaLLar Çıkartıyor :)
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