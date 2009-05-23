Asus'dan hız aşırtmacılar için yeni donanım; ROG OC Controller

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Asus, ROG serisi anakartlarıyla kullanılmak üzere yeni bir donanımsal hız aşırtma aracı hazırladı. Firmanın ROG OC Station adını verdiği hız aşırtma kontrolcüsü iki adet 5.25-inç sürücü yuvasının işgal ediyor ve 3-inç LCD ekranla geliyor. Ekranı 30 dereceye kadar hareket ettirilebilen hız aşırtma kontrolcüsü ile kullanıcıların gerçek zamanlı olarak sistem voltajı, işlemci frekansı ve fan dönüş hızlarını ayarlayabildikleri belirtiliyor.

Yukarıda belirttiğimiz özelliklere ek olarak sıcaklık durumu ve sistem seviyesinin takip edilebildiği OC Controller ile büyük ekranı üzerinden fotoğraf gösterimi yapabilmek te mümkün. Henüz detaylanmış olmasa da muhtemelen sadece ROG serisi anakartlarla kullanılabilecek yeni hız aşırtma donanımının fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.