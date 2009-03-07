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Asus'dan LGA1366 işlemciler için çift soketli yeni anakart; Z8NA-D6

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan LGA1366 işlemciler için çift soketli yeni anakart; Z8NA-D6
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Asus, Almanya'nın Hannover kentinde devam etmekte olan CeBIT fuarında, Nehalem tabanlı iki adet LGA1366 işlemcinin birlikte kullanılabilmesine olanak tanıyan yeni anakartını da sergiliyor. Firmanın yeni çözümü Intel'in 5500 yonga setini kullanıyor ve daha çok sunucu sistemleriyle iş istasyonlarını hedef alıyor. Ancak anakartın renkli komponentlere sahip olması ve genel tasarım özellikleri, anakartın Nehalem tabanlı Skulltrail (Skulltrail 2?) platformuna yataklık edebileceği yönünde yorumlara açık olduğu da ifade edilmiyor değil.

Asus'un çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Z8NA-D6 kod adlı ATX anakartı pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Her iki işlemci slotu için de üçer adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart, harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak ayrıca iki adet PCIe x8 slotuyla birlikte geliyor. Katı kapasitörleriyle dikkat çeken ve üzerinde 14x SATA-II portu bulunan Asus Z8NA-D6'nın kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Vuze 10 yıl
gpu destegide olsaymış ancak o rem slotlarını hiç begenmedim düzensiz olmuş ayrıca 2 soketli anakarttan nekadar performans saglanıyor ??
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husNUKE 10 yıl
2 slot yerine 4 çekirdek yerine 8 çekirdek arasında ne kadar fark olur diye düşünmek lazım. Bizim kullanacağım işlemlerde çok fark edeceğini zannetmiyorum ama server için aynı şeyi soyleyemem. Çünkü aynı anda bir çok thread ve process çalışıyor. Ne kadar core o kadar hız. Server anakartları genelde boyle oluyor. lga775 için olan çift soketli kartlar da boyle biçimsiz. Fiyatı da 1000$ olur.
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tolgaciik 10 yıl
Kart daha mühendislik örneği biraz makyajla görüntü düzeltlerbilir.. ama fiyatı çok pahalı olur kanımca..
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sraenceemp 10 yıl
çok gösterişsiz, biçimsiz bi kart : )asus kalitesine yakıştıramadım doğrusu.. 90'lı yıllardan kalma gibi...
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cengiz_vga 10 yıl
bu anakart sağlam sunucu anakartı olabilir.keşke bellekleri 3slot yerıne 6slot yapsalarmış
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DownClock01 10 yıl
Vıyyy bu ne la böyle, bide multi gpu desteği olsaymış, extreme gamer kartı olurmuş
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