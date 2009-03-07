Asus'dan LGA1366 işlemciler için çift soketli yeni anakart; Z8NA-D6

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Asus, Almanya'nın Hannover kentinde devam etmekte olan CeBIT fuarında, Nehalem tabanlı iki adet LGA1366 işlemcinin birlikte kullanılabilmesine olanak tanıyan yeni anakartını da sergiliyor. Firmanın yeni çözümü Intel'in 5500 yonga setini kullanıyor ve daha çok sunucu sistemleriyle iş istasyonlarını hedef alıyor. Ancak anakartın renkli komponentlere sahip olması ve genel tasarım özellikleri, anakartın Nehalem tabanlı Skulltrail (Skulltrail 2?) platformuna yataklık edebileceği yönünde yorumlara açık olduğu da ifade edilmiyor değil.

Asus'un çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Z8NA-D6 kod adlı ATX anakartı pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Her iki işlemci slotu için de üçer adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart, harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna ek olarak ayrıca iki adet PCIe x8 slotuyla birlikte geliyor. Katı kapasitörleriyle dikkat çeken ve üzerinde 14x SATA-II portu bulunan Asus Z8NA-D6'nın kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.