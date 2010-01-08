Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni netbook: Eee PC 1201NL

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2007 yılında duyurduğu Eee PC 700 modeliyle netbook pazarının öncüsü olan Asus, bugün Acer'dan sonra dünyanın en büyük ikinci netbook üreticisi konumunda. Pazar payını arttırmayı ve artan rekabet koşullarına karşı ürün gamını yeni modellerle güçlendirmeyi hedefleyen Tayvan merkezli firma, Nvidia ION platformunu kullandığı çoklu ortam odaklı Eee PC 1201NL modelini tanıttı.

Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N270 işlemcisinden güç alan netbook, ION platformu kapsamında GeForce 9400M çipsetini kullanıyor ve DirectX 10 destekli entegre grafik birimiyle geliyor. Sahip olduğu IGP sayesinde aynı zamanda yüksek tanımlı (1080p) video hızlandırma yeteneğine de sahip Eee PC 1201NL, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile satın alınabilecek.

LED backlit tabanlı 12.1-inç ekranıyla 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destek veren Eee PC 1201NL'nin diğer özellikleri arasında 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1 EDR+ ve 0.3MP çözünürlüğünüde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. Chiclet tarzı aralıklı tuş takımına sahip olan Nvidia ION tabanlı Eee PC 1201NL'nin fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.

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