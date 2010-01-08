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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni netbook: Eee PC 1201NL

9 yıl
12,5b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni netbook: Eee PC 1201NL
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2007 yılında duyurduğu Eee PC 700 modeliyle netbook pazarının öncüsü olan Asus, bugün Acer'dan sonra dünyanın en büyük ikinci netbook üreticisi konumunda. Pazar payını arttırmayı ve artan rekabet koşullarına karşı ürün gamını yeni modellerle güçlendirmeyi hedefleyen Tayvan merkezli firma, Nvidia ION platformunu kullandığı çoklu ortam odaklı Eee PC 1201NL modelini tanıttı.

Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N270 işlemcisinden güç alan netbook, ION platformu kapsamında GeForce 9400M çipsetini kullanıyor ve DirectX 10 destekli entegre grafik birimiyle geliyor. Sahip olduğu IGP sayesinde aynı zamanda yüksek tanımlı (1080p) video hızlandırma yeteneğine de sahip Eee PC 1201NL, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile satın alınabilecek.

LED backlit tabanlı 12.1-inç ekranıyla 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destek veren Eee PC 1201NL'nin diğer özellikleri arasında 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1 EDR+ ve 0.3MP çözünürlüğünüde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. Chiclet tarzı aralıklı tuş takımına sahip olan Nvidia ION tabanlı Eee PC 1201NL'nin fiyatı hakkındaysa henüz bir açıklama yapılmadı.

Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni netbook: Eee PC 1201NL
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sertacaygun 9 yıl
Türkiye'ye de şimdiki fiyatlar yakın girse, 7+ saat pil dayansa, peynir - ekmek olur valla.
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St Batuhan 9 yıl
Güzel güzel de! de si var ki:
FİYAT! Acaba fiyatı ne olucak:?: Hadi hayırlısı ama asıl beklentim acer'dan :D
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oyuncular 9 yıl
sanırım görsel yanlış, çünkü resimdekisi 1201T modeli galiba...
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xzer 9 yıl

oyuncular

sanırım görsel yanlış, çünkü resimdekisi 1201T modeli galiba...


evet ilk fotoğrafta yazıyor zaten yanda 1201T diye :)

pek espirisi olmayan bir ürün, 1201T veya 1201N daha tercih edilesi gibi duruyor ama maksat pazarda çeşit olsun :)
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yc#1 9 yıl
Cihazın sol alt kısmındaki etiket AMD'ye ait sanırım.
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