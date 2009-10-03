Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem: EeeBox EB1501

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncılarından Tayvan merkezli Asus, Nvidia ION platformunu temel alan sistemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Firmanın medya bilgisayarı olarak oturma odalarında kullanılmak üzere hazırladığı, şık tasarımlı EB1501, EeeBox serisinin en yeni modeli olarak kullanıma sunuluyor. Kompakt bir yapıya sahip olan yeni sistem Intel'in çift çekirdekli Atom 330 (1.6GHz) işlemcisinden güç alıyor ve Nvidia GeForce 9400M entegre grafik birimiyle gelişmiş video özellikleri ve kendi segmenti için yüksek 3D performansı vaat ediyor.

Sadece 1.2Kg ağırlığındaki sistemde 2GB bellek ve 250GB'lık sabit disk kullanılırken, diğer pek çok modelden farklı olarak DVD yazıcısına yer verildiğini de görüyoruz. Full HD video desteği sunan ve pek çok oyunu kabul edilebilir detay ve çözünürlük seviyelerinde oynatabileceği belirtilen Asus EeeBox EB1501 kablosuz iletişim için WiFi, yeni nesil HDTV'ler ve monitörlerle bağlantı için de HDMI teknolojilerine destek veriyor. Çok formatlı kart okuyucusu ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere sahip olan EeeBox EB1501 modeline işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Basic eşlik ediyor.

Nvidia ION platformunu temel alan Asus EeeBox EB1501 modelinin 22 Ekim'de veya takip eden günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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