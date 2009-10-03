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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem: EeeBox EB1501

9 yıl
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem: EeeBox EB1501
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncılarından Tayvan merkezli Asus, Nvidia ION platformunu temel alan sistemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Firmanın medya bilgisayarı olarak oturma odalarında kullanılmak üzere hazırladığı, şık tasarımlı EB1501, EeeBox serisinin en yeni modeli olarak kullanıma sunuluyor. Kompakt bir yapıya sahip olan yeni sistem Intel'in çift çekirdekli Atom 330 (1.6GHz) işlemcisinden güç alıyor ve Nvidia GeForce 9400M entegre grafik birimiyle gelişmiş video özellikleri ve kendi segmenti için yüksek 3D performansı vaat ediyor.

Sadece 1.2Kg ağırlığındaki sistemde 2GB bellek ve 250GB'lık sabit disk kullanılırken, diğer pek çok modelden farklı olarak DVD yazıcısına yer verildiğini de görüyoruz. Full HD video desteği sunan ve pek çok oyunu kabul edilebilir detay ve çözünürlük seviyelerinde oynatabileceği belirtilen Asus EeeBox EB1501 kablosuz iletişim için WiFi, yeni nesil HDTV'ler ve monitörlerle bağlantı için de HDMI teknolojilerine destek veriyor. Çok formatlı kart okuyucusu ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere sahip olan EeeBox EB1501 modeline işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Basic eşlik ediyor.

Nvidia ION platformunu temel alan Asus EeeBox EB1501 modelinin 22 Ekim'de veya takip eden günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem: EeeBox EB1501
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buraoca2 9 yıl
Şu ion nettopların fiyatları bir düşmedi... Ülkemizde ne zaman uygun fiyatlı nettop göreceğiz merak ediyorum :)
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sultanomar 9 yıl
samsung a söylesekte nettopların üstünde bulunan ek yer gerektirmeyen dokunmatik bi ekran yapsa güzel olur sanki
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bluemad 9 yıl
bu nettop lara kesinlikle blu-ray secenegi eklenmeli...
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Tolgá 9 yıl
KANUNI61 ionun espirisi intelin dandik gmaları yerine nvidia 9400 igp si ile videolarda gpu tarafından yapılan işlerde oyunlarda gmalardan daha iyi
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Father Torque 9 yıl
ION GPU bazlı bir çipsettir ve asıl işlevi Atom gibi 1080p FullHD çözünürlükteki videoları göstermekte zayıf kalan platformlar için geliştirilmiştir.
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KANUNI61 9 yıl
Nvidia ION ne dir bir türlü anlamış deyilim ne işeyarar + sı nedir GeForce 9400M bildigimiz atinin IGP GİBİ birşeymidir nedir bu bilen acıklarsa sevinirim
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