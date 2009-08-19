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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni Panel PC; EeeTop ET2002T

9 yıl
6,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni Panel PC; EeeTop ET2002T
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Nvidia ION platformunu temel alan Micro-ATX anakartını önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanan Asus, hepsi bir arada formundaki Panel PC çözümlerinde de Nvidia ION platformunu yaygınlaştırmaya başladı. Firmanın EeeTop serisi altında hazırladığı ET2002T kod adlı yeni modeli, 20-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.

Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisine sahip olan dokunmatik ekranlı sistem, 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. ION platformu kapsamında DirectX 10 destekli GeForce 9400M IGP'si ile gelen ve Nvidia'nın PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen sistemde WiFi desteği de sunuluyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası, çok formatlı entegre kart okuyucusu ve yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımı için HDMI ara birimine destek gibi detayların yer aldığı ve Windows Vista işletim sisteminin eşlik ettiği Asus EeeTop ET2002T'nin önümüzdeki günlerde 600 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Asus'dan Nvidia ION tabanlı yeni Panel PC; EeeTop ET2002T
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Chiellini 9 yıl
Dizaynı çok hoş.
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Ziedrich 9 yıl
Masaüstünde dünya resmide subliminal mesaj gibi

bununla dünyaya tepeden bakın
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