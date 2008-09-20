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Asus'dan P45 yonga setli yeni anakart; P5Q3

10 yıl
11,6b
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6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan P45 yonga setli yeni anakart; P5Q3
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Anakart dünyasının lider isimlerindne Tayvanlı Asus, Intel'in P45 yonga setini temel alan yeni bir anakart hazırladı. P5Q3 kod adını taşıyan yeni anakart tasarımı ve genel özellikleriyle daha önce kullanıma sunulan P5Q Pro modelini hatırlatıyor olsa da dikkat çeken önemli bir farklılığa sahip.

Asus'un yeni modeli DDR3 bellek desteğiyle P5Q Pro modelinden ayrılıyor. P45+ICH10R yonga setini kullanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunabiliyor. Peki anakartın diğer özellikleri P5Q Pro ile aynı mı?

Hem PCB dizilimi hem de elimize ulaşan bilgilere göre bellek farklılığı dışında P5Q3 ve P5Q Pro pek çok ortak özelliğe sahip. Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcilerini destekleyebilen anakart pasif soğutma ile birlikte geliyor ve katı kapasitörleriyle dikkat çekiyor.

Siyah renkli baskılı devresiyle de dikkat çeken Asus'un yeni modeli üzerinde çift PCIe x16 slotu yer alıyor ve 8x+8x kurulumunda Crossfire desteği sunuyor. PCIe 2.0 standardıyla da uyumlu olan anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II portu yer alıyor.

İşlemci için 8, kuzey köprüsü ve bellekler içinse iki fazlı güç tasarımına sahip olan Asus P5Q3 üzerinde ayrıca gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği de yer alıyor. Önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarına da giriş yapması ihtimaller dahilinde olan anakartın fiyatıysa henüz netleşmiş değil.


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Applejack 10 yıl
novabilgisayar.com/...


P5Q-E ye benziyor.
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kayaer07 10 yıl
güzel bir anakart.
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mamad 10 yıl
Orjinalden alıntı: DsgnrYgt

novabilgisayar.com/...


P5Q-E ye benziyor.


P5Q-E biraz daha kalite!


Ayrıca DDR3 bellek desteği kötü olmuş!
Belleğe verilecek parayla işlemci yükseltmesi yapılabilir.
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