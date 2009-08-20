Asus'dan R.O.G serisi mATX anakart; P55 yonga setli Maximus III Gene

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P55 yonga seti için geri sayım başladı. LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler ile birlikte 8 Eylül'de lanse edilecek yeni çipset, anakart üreticileri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandıracak. Intel'in Nehalem mimarisini son kullanıcılar arasında yaygınlaştıracağını düşündüğünü Core i5 ve Core i7 (LGA1156) işlemcileri için yüksek satış öngörüsünde bulunması, anakart üreticilerini de harekete geçirmiş durumda. Zira LGA1156 formundaki Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcilere geçiş yapmak isteyen kullanıcıların aynı zamanda P55 yonga setli yeni bir anakart satın alması gerekecek.

Anakart üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Asus, P55 yonga seti rekabetine farklı fiyat segmentleri için hazırladığı çok sayıda yeni model ile katılmaya hazırlanıyor. SATA-III desteği sunacak P7P55D Premium modeline ait detaylar kısa bir süre önce gün ışığına çıkan firma, R.O.G serisi altında oyunculara özel P55 çözümleri de hazırlıyor. Firmanın detayları yeni yeni gün ışığına çıkmaya başlayan "özel tasarım" P55 modellerinden birisi de Micro-ATX formunda hazırlanan dolayısıyla kompakt tasarımııyla öne çıkan fakat aynı zamanda yüksek performans tutkunlarını hedef alan Maximus III Gene oldu.

Bloomfield kod adını taşıyan Core i7 işlemci ailesi için X58 yonga setli Micro-ATX anakartını pazara sunan ilk isimlerden birisi olan Asus, benzer bir hamleyi P55 için de gerçekleştirmeyi hedefliyor. Firmanın Maximus III Gene modeli, Intel'in LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin tamamına destek veriyor. Dört adet DIMM slotu ile yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunan anakart, Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörlerleri, özel soğutucu tasarımı ve hız aşırtma tutkunlarına yönelik özelleştirilmiş detayları ile pazara sunulduğu dönemde dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olan ve hem SLI hem de Crossfire X desteği sunan anakart üzerinde ayrıca PCIe x4 ve PCI slotları da bulunuyor. Hız aşırtmacılar için kart üstü güç, reset ve clear CMOS butonlarına sahip olan Maximus III Gene'de ayrıca eSATA ve 7 adet SATA-II konnektörüne yer veriliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ve Gigabit Ethernet desteği ile gelen P55 yonga setli yeni anakart FireWire desteği de sunuyor. Hız aşırtmacılar için özel BIOS seçeneklerine sahip olan Maximus III Gene'nin Eylül veya Ekim ayında lanse edilmesi bekleniyor.