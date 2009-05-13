Asus'dan R.O.G serisi yeni anakart; Crosshair III Formula

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, AMD'nin Phenom II işlemcileri için R.O.G serisi dahilinde yüksek performans ve hız aşırtma odaklı yeni bir anakart hazırlıyor. Bilindiği üzere R.O.G serisi ilk defa 2006 yılının Temmuz ayında yine AMD işlemciler için hazırlanan, nForce 590 SLI yonga setli Crosshair modeliyle başlamıştı. Sundukları fiyat/performans başarımıyla AMD'nin pazar payını arttırmasını sağlayan işlemciler, anakart üreticilerinin dikkatini çekmeye devam ederken Asus da mevcut pazar koşullarını, performans tutkunlarının ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anakart ile değerlendirmeyi planlıyor.

Asus'un Crosshair III Formula isimli yeni R.O.G modeli AMD'nin 790FX+SB750 yonga setini kullanıyor. Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için hazırlanan anakart üzerinde dört adet DDR3 bellek slotu yer alıyor. Çift PCIe x16 slotuyla donatılan ve Crossfire X teknolojisine destek veren Crosshair III Formula, Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve R.O.G serisine özgü ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, belirttiğimzi gibi SB750 köprüsü ile geliyor bu sayede AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisine destek vererek daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunması bekleniyor.

Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarına sahip olan Asus Crosshair III Formula'da ayrıca bir adet eSATA ve 5 adet SATA-II portlarına ek olarak, Gigabit Ethernet ve kutu içeriğine eklenen PCIe x1 uyumlu X-Fi ses kartı gibi detaylara da yer verilmiş. Hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenen 790FX yonga setli Asus Crosshari III Formula'nın önümüzdeki ayın hemen başında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında tanıtılması bekleniyor.

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