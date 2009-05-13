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Asus'dan R.O.G serisi yeni anakart; Crosshair III Formula

10 yıl
15b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan R.O.G serisi yeni anakart; Crosshair III Formula
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, AMD'nin Phenom II işlemcileri için R.O.G serisi dahilinde yüksek performans ve hız aşırtma odaklı yeni bir anakart hazırlıyor. Bilindiği üzere R.O.G serisi ilk defa 2006 yılının Temmuz ayında yine AMD işlemciler için hazırlanan, nForce 590 SLI yonga setli Crosshair modeliyle başlamıştı. Sundukları fiyat/performans başarımıyla AMD'nin pazar payını arttırmasını sağlayan işlemciler, anakart üreticilerinin dikkatini çekmeye devam ederken Asus da mevcut pazar koşullarını, performans tutkunlarının ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anakart ile değerlendirmeyi planlıyor.

Asus'un Crosshair III Formula isimli yeni R.O.G modeli AMD'nin 790FX+SB750 yonga setini kullanıyor. Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri için hazırlanan anakart üzerinde dört adet DDR3 bellek slotu yer alıyor. Çift PCIe x16 slotuyla donatılan ve Crossfire X teknolojisine destek veren Crosshair III Formula, Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve R.O.G serisine özgü ısı iletim teknolojisini temel alan özel soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, belirttiğimzi gibi SB750 köprüsü ile geliyor bu sayede AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisine destek vererek daha yüksek hız aşırtma potansiyeli sunması bekleniyor.

Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarına sahip olan Asus Crosshair III Formula'da ayrıca bir adet eSATA ve 5 adet SATA-II portlarına ek olarak, Gigabit Ethernet ve kutu içeriğine eklenen PCIe x1 uyumlu X-Fi ses kartı gibi detaylara da yer verilmiş. Hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenen 790FX yonga setli Asus Crosshari III Formula'nın önümüzdeki ayın hemen başında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında tanıtılması bekleniyor.

Asus'dan R.O.G serisi yeni anakart; Crosshair III Formula
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icg 9 yıl
O.C. olan, yeterince pahalı, yeterince uçuk bir kart, üstelik AMD. Sevenlerine duyurulur.
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@nano@ 10 yıl
görünüş muhteşem ama eksik pcı ve pcıe yuvası var,790fx lerde 4tane diye biliyom ben ama
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Şebboy 10 yıl
valla 3 sene önce çıkan nForce 590 SLI hepsiburada da hala 340lira olduğuna göre bunun fiyatı el yakar gibime geliyor
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ET 7 10 yıl
gercekten iyi ama tutuluyor diye fiyatlarida cok yuksek tutuyor o yuzden ben diyer kartlari tercih ediyorum
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marantz 10 yıl
kaç para olur acaba bu
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Batuist 10 yıl
anakartın sadece ismi var.. öyle ahım şahım bir özelliğini göremedim. oldukça sade. ben benimkini buna değişmem.. (tabi işlemci desteğinin aynı olduğunu varsayarsak)
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petsiyehable 10 yıl
EVET haberde yanlışlık var 780 fx die kuzey köprüsü yok amd duysa kopar


780 fx
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MrPerFormance 10 yıl
Bir üst versiyonu gelicek demekki
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fatihcanery 10 yıl
corexxx arkadaşıma katılıyorum,pci yuvası az olmuş,bir tane daha yapsalar sanki ölecekler yani ...
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CoreXXX 10 yıl
tek pci yuvası var, herkese normal gelebilir ama bana değil,sb xfi platinium ses kartım ve aver tv kartım var bide fax modem var fax çekmek için, hangisinden vazgeçeyim şimdi, siz şimdi pci ex lerini al diceksiniz ama ses kartı 400 dolar tv kartı 130, modemden hadi vazgeçtim bide bunlaramı para vericez, of asus ya illa bi yerini eksik yaparsın, bide sata yuvaları 5 tane az olmuş yaw,60 dolarlık çoğu anakartta bile 6 tane ,formula serisinde 5 oldumu şimdi
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cihangir151 10 yıl
Asus an yeni kart Asus R.O.G----------A.R.O.G diye isteriz bayilerden artık. :) fiyat iyi olsa bari
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sertacaygun 10 yıl
DonanımHaber yazarları,yazdıklarını yazınlamadan önce bir kez okusun isteyenler parmak kaldırsın... (780FX nedir abi yahu ? Daha önceden de 10-15 cümleyi tek cümle haline getirirlerdi, birşey anlayamazdık...)
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