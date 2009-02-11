Asus'dan R.O.G serisine mATX anakart; Rampage II Gene

Az yer kaplayan kompakt boyutlu bilgisayarlara olan ilgi her geçen gün artarken, kullanıcılar arasındaki yeni akım donanım üreticilerinin de gündeminde. Oturma odalarını hedef alan ve büyük ekran Plazma/LCD TV'ler ile kullanılması amaçlanan HTPC yani çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarının oluşturduğu pazarda yüksek performanslı sistemlere olan talep te etkisini göstermeye başladı. Tabii söz konusu kompakt boyutlu bilgisayarlar olduğu için bir süre öncesine kadar uygun komponent bulmak oldukça zordu. Fakat sektör devi firmaların bu pazara el atması sayesinde, tasarımıyla öne çıkan HTPC kasaların içini doldurabilecek, performans çıtası yüksek çözümler de hazırlanmaya başladı.

Hız aşırtma dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi olan DFI'ın, LanParty JR. serisi altında geliştirdiği X58 yonga setli Micro-ATX (mATX) anakartın detaylarından daha önce bahsetmiştik. DFI'dan sonra Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için, X58 yonga setli mATX anakart hazırlayan isimlerden biri de Asus oldu. Firmanın hız aşırtma tutkunları ve "sıkı" oyuncular için ilk defa 2006 yılında hazırlamaya başladığı ve geçen süre zarfında duyurduğu yeni modellerle farklı bir noktaya taşıdığı Republic Of Gamers (R.O.G) serisi anakart kulübüne yeni bir üye daha kazandırıyor. Intel'in X58 yonga seti üzerine inşa edilen Rampage II Gene, R.O.G serisinin ilk mATX modeli olarak dikkatleri üzerine çekecek.

Tam Boyutta Gör

Asus'un yeni anakartı kompakt yapısına karşın kaslı görünümü ve detayları ile merak uyandırmayı başarıyor. Intel'in X58 yonga setini kullanan anakart LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere tasarlandı. Üç kanal bellek desteği sunan ve 6x DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunabilen anakart, R.O.G serisinin karekterisini yansıtan ve serinin diğer üyelerinde de yer verilen pasif formda öel bir soğutucu ile desteklenmiş durumda. Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire teknolojilerine destek verilirken diğer donanımlar için de bir adet PCIe x4 ile PCI slotu bulunuyor.

Asus Rampage II Gene, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarına yönelik ekstra özellikleriyle de dikkat çekiyor. Rampage II Extreme modelindeki çok teknolojiyi üzerinde barındıran anakart, TweakIT teknolojisiyle kullanıcıların ince ayar yapabilmesini daha yüksek overclock başarımı elde edebilmelerine olanak tanıyabiliyor. Sekiz kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ADI tabanlı ses yongasına ve Gigabit ethernet desteğine sahip olan X58 yonga setli Rampage II Gene, profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip. Micro-ATX formundaki kompakt boyutuna rağmen uzun bir özellik listesiyle gelecek olan anakartın yurt dışında 200$+ fiyat seviyesinden satılması bekleniyor.