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Asus'dan R.O.G serisine mATX anakart; Rampage II Gene

Asus, R.O.G serisi anakart ailesine, X58 yonga setini taşıyan mATX anakart ekliyor. Rampage II Gene isimli model, detaylarıyla bu haberimizde.
10 yıl
5,5b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Az yer kaplayan kompakt boyutlu bilgisayarlara olan ilgi her geçen gün artarken, kullanıcılar arasındaki yeni akım donanım üreticilerinin de gündeminde. Oturma odalarını hedef alan ve büyük ekran Plazma/LCD TV'ler ile kullanılması amaçlanan HTPC yani çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarının oluşturduğu pazarda yüksek performanslı sistemlere olan talep te etkisini göstermeye başladı. Tabii söz konusu kompakt boyutlu bilgisayarlar olduğu için bir süre öncesine kadar uygun komponent bulmak oldukça zordu. Fakat sektör devi firmaların bu pazara el atması sayesinde, tasarımıyla öne çıkan HTPC kasaların içini doldurabilecek, performans çıtası yüksek çözümler de hazırlanmaya başladı.

Hız aşırtma dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi olan DFI'ın, LanParty JR. serisi altında geliştirdiği X58 yonga setli Micro-ATX (mATX) anakartın detaylarından daha önce bahsetmiştik. DFI'dan sonra Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için, X58 yonga setli mATX anakart hazırlayan isimlerden biri de Asus oldu. Firmanın hız aşırtma tutkunları ve "sıkı" oyuncular için ilk defa 2006 yılında hazırlamaya başladığı ve geçen süre zarfında duyurduğu yeni modellerle farklı bir noktaya taşıdığı Republic Of Gamers (R.O.G) serisi anakart kulübüne yeni bir üye daha kazandırıyor. Intel'in X58 yonga seti üzerine inşa edilen Rampage II Gene, R.O.G serisinin ilk mATX modeli olarak dikkatleri üzerine çekecek.

Asus'dan R.O.G serisine mATX anakart; Rampage II Gene
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Asus'un yeni anakartı kompakt yapısına karşın kaslı görünümü ve detayları ile merak uyandırmayı başarıyor. Intel'in X58 yonga setini kullanan anakart LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere tasarlandı. Üç kanal bellek desteği sunan ve 6x DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunabilen anakart, R.O.G serisinin karekterisini yansıtan ve serinin diğer üyelerinde de yer verilen pasif formda öel bir soğutucu ile desteklenmiş durumda. Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire teknolojilerine destek verilirken diğer donanımlar için de bir adet PCIe x4 ile PCI slotu bulunuyor.

Asus Rampage II Gene, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarına yönelik ekstra özellikleriyle de dikkat çekiyor. Rampage II Extreme modelindeki çok teknolojiyi üzerinde barındıran anakart, TweakIT teknolojisiyle kullanıcıların ince ayar yapabilmesini daha yüksek overclock başarımı elde edebilmelerine olanak tanıyabiliyor. Sekiz kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ADI tabanlı ses yongasına ve Gigabit ethernet desteğine sahip olan X58 yonga setli Rampage II Gene, profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip. Micro-ATX formundaki kompakt boyutuna rağmen uzun bir özellik listesiyle gelecek olan anakartın yurt dışında 200$+ fiyat seviyesinden satılması bekleniyor.


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DH Misafiri 5 yıl
bence anakart çok guzel :D
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cemalefendi 10 yıl
bu anakartı performanslı htpcler için üretiyolar arkadaşlar normal atx kasalara rakip olsun diye değil. bende şahsen performans istiyorsam ve htpc yapacaksam salonuma kesinlikle bu anakartı alırım. yoksa normal kasada ne işim olur bu kartla.
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Promity 10 yıl
Sanki eclipse ler çok paraya mal oluyorda matx yapıyolar Anakart üretiyor olsam bi tane bile x58 board üretmem. Tamamiyle fiyasko İ7 ler.
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sampiyon bilo 10 yıl
Kart muazzam görünüyor.
Dikkat ettiyseniz bios pili dikey.Tabi adamlar 3 kanal ram yerleştirebilmek için yer açmışlar.

İDE ve floppy portlarıda yok.
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zagor_tenay34 10 yıl
cross yada sli yapacaksan ikisinide takamayacaksın!!!!
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ZvAnA 10 yıl
Performans ürünü olmasına karşın tek pci yuvasının olması çok kötü. İyi bir ses kartı mı takacaz, tv kartı mı?
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StreamRolleR 10 yıl
"Asus'dan R.O.G serisine" yani A.R.O.G serisi oluyor.:O) Ne güzel insallah GORA sıda cıkar :O)Yanlız x58 anakart icin biraz etkisiz gibi duruyor.örnegin gigabytin x58 i baya saglam.Ama test edildigini görmeden tam bir sey söylemek haksızlık olur.Testini insallah görebiliriz yakın zamanda. yaw arkadaşım senin deni kart atx bu m atx lol ya x58 extreme ile rampage 2 extreme karşılaştıracan ok HANGİ AKIL MATX İLE ATX KARŞILAŞTIRIR KOPTUM YA
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Hukukçu-35 10 yıl
bence cok güzel
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Master_Evil 10 yıl
güzel ama gereksiz
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Born2Bekiller 10 yıl
@YunusYENEROGLU_69_, gördüğün rampage 2 extreme mAtx boyutundadır, gigabyteın su anda mAtx boyutunda herhangi bir x58 anakartı yok karşılaştırma yapmak istiyorsan atx boyutundaki rampage ile karşılaştırabilirsin ki en az bahsettiğin kart kadar üst seviye performans verir.http://www.thgtr.com/motherboard/20081029/index.html Buradan bakabilirsin.
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Rusty 10 yıl
hele şükür matx formatında performans anakartı yapmak akıllarına geldi.Zamanında çok aradık komponentlerini bulamadık toplayamadık, satarsam artık bilgisayarımı yapacam bi küp kasa
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StreamRolleR 10 yıl
çok süper tebrikler matx boyutuna göre alınaiblecek en iyi kart asus dan rog dan vazgeçmeyin derim siz oyuncular
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
"Asus'dan R.O.G serisine" yani A.R.O.G serisi oluyor.:O) Ne güzel insallah GORA sıda cıkar :O)Yanlız x58 anakart icin biraz etkisiz gibi duruyor.örnegin gigabytin x58 i baya saglam.Ama test edildigini görmeden tam bir sey söylemek haksızlık olur.Testini insallah görebiliriz yakın zamanda.
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