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Asus'dan RS880 yonga setli yeni anakart; M4A785-M EVO

9 yıl
15,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II serisi ve Radeon HD 4800 ailesinin yeni modelleriyle ürün gamını güncelleyen AMD, yonga seti cephesinde ise çalışmalarını sürdürüyor. Son kullanıcılara yönelik olarak en son geçtiğimiz Temmuz ayında 790GX yonga setini duyuran firma, 8 serisi çipset çözümleri için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın ilk detaylarını daha önce verdiğimiz, yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen RS880 yonga setini kullanan anakartlar, Computex fuarı arefesinde yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladılar.

Anakart dünyasının önde gelen aktörlerinden Tayvan merkezli Asus'un M4A785-M EVO kod adını taşıyan, RS880 yonga setli yeni anakartı gün ışığına çıktı. Micro-ATX formunda olan ve Soket AM2/AM2+ (Soket AM3 işlemciler geriye doğru uyumluluk çerçevesinde AM2+ anakartlarda çalışabiliyorlar) anakartlarla kullanılabilecek belirtilen anakart üzerinde 1200MHz'e kadar DDR2 bellek kullanımına olanak tanııyan dört adet DIMM slotu bulunuyor.

Asus'dan RS880 yonga setli yeni anakart; M4A785-M EVO
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AMD RS880 yonga setini temel alan anakart, RV620 GP'sunu temel alan Radeon HD 4200 IGP'si (Entegre Grafik İşlemci) ile birlikte geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videoları hızlandırabilen entegre grafik işlem birimi, Radeon HD 3450 gibi harici ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekleştirebiliyor. Daha yüksek entegre grafik performansı için SidePort bellek teknolojisinin de desteklendiği anakart, pasif soğutma ile donatılmış.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çalışmak için düşük güç tüketimine gereksinim duyan dolayısıyla da serin çalıştığı belirtilen RS880 yonga setinin güç verdiği Asus M4A785-M EVO katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Güney köprüsü olarak SB710 yongasının kullanıldığı anakart üzerinde harici ekran kartı kullanımı için konumlandırılan PCIe 2.0 x16 slotuyla birlikte iki adet PCIe ve bir adet PCIe x1 slotları bulunuyor ayrıca farklı RAID konfigürasyonları şle uyumlu 5x SATA-II portu da dikkatlerden kaçmıyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses, eSATA bağlantısı ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart Express Gate isimli teknolojisi ile anında-hazır OS teknolojisini de destekliyor. Asus tarafından hazırlanan RS880 yonga setli M4A785-M EVO'nın Computex fuarında sergilenmesi beklenirken satışının ise üçüncü çeyrekte başlayacağı belirtiliyor. Bu arada AMD'nin Radeon HD 4200 IGP'sinin 780G, Intel G45 ve Nvidia GeForce 8200'den daha hızlı olduğunu iddia ettiğini de son not olarak belirtelim.


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gececi_78 9 yıl
UVD2 ye sahip ama hala daha doğru dürüst bir hızlandırıcı "decoder"i yok.. Çok yakın bir sürede çıkan Cyberlink'in (artık illa kendini satın alacaksınız çünkü h.264 decoderi artık 3.parti programları desteklemiyor) son sürümü ile "tam" (olmasada) tam'a yakın donanımsal hızlandırma sağlıyor. (donanımsal video hızlandırma konusunda) Sürücü tarafında ise tam bir felaket ATI bir sürüm öncesi hızlandırmayı yaparken bir sonrakinde hiç yok bir daha sonrakinde sapıtıyor. (örn. XP 8.5 de dxva varken 8.6-8.11 de yok 8.12 de varken 9.1-9.3 arası yok son sürümlerden 9.4 var ama bol bol BSOD alıyorsunuz 9.5 ise 1080p-i çözünürlükte sapıtıyor.) ATI için Linux tarafını söz etmeye bile gerek yok aslında... Nvidia Linuxda donanımsal hızlandırmayı (VDPAU)desteğini CUDA ile SD/HD vermeye başlayalı kaç zaman oldu, ATI ise konu ile ilgili programcılara makeleyi daha yeni gönderdi.. bknz - phoronix.com/...
780g anakart kullanıyorum grafik kartı demenin "oyun"dan ibaret olmadığını biliyorum, pişmanmısın "olmak üzereyim" bir dahaki anakartımı almadan önce üzerinde yazana göre değil, piyasada neler yapabildiğine bakacağım...
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sertacaygun 9 yıl
Güzel bir güncelleme olmuş.
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01Mrt 9 yıl
Bende 3200 (780G) var açmadığı oyun yok diyebilirim... FPS biraz düşük olsada oynanabiliyor... :)
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showstopper41 9 yıl
Anakart üzerindeki soğutucular küçük tutulmuş. Anlaşılan hızaşırtma odaklı bir anakart değil bu. Enerji verimli 4 çekirdekli 45W yeni işlemciler ile güzel bir ikili oluştururlar.
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Batuist 9 yıl
AMD ben daha hızlıyım diyorsa ben inanırım.. çünkü şimdiye kadar hep haklı çıktı.. düşük bütçe ile sistem hazırlaycaklar için ideal..
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dellino 9 yıl
Kartın özellikleri çok iyi UVD ve sideport sayesinde HTpc ve ofis sistemleri için çok ideal bir çözüm
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575m 9 yıl
Bir Htpc için hemen her türlü özelliğe sahip.Bence çok iyi.
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MrPerFormance 9 yıl
Yapmış olmak için yapmışlar :D .
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fatihcanery 9 yıl
sata3 ddr3 sb750 nerde ?
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
soğutucular biraz cılız kalmış
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tanak 9 yıl
super anakart.bakalım bunla mı guncellyecem bilgisayarımı yoksa am3 u mu bekliycem
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XivA 9 yıl
bu model zaten ekonumik model gibi görünüyor. fazlada bir özellik yok. sb710 dan belli ediyor. sadece grafik arabirimi yükseltilmiş.
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