Asus'dan RS880 yonga setli yeni anakart; M4A785-M EVO

Phenom II serisi ve Radeon HD 4800 ailesinin yeni modelleriyle ürün gamını güncelleyen AMD, yonga seti cephesinde ise çalışmalarını sürdürüyor. Son kullanıcılara yönelik olarak en son geçtiğimiz Temmuz ayında 790GX yonga setini duyuran firma, 8 serisi çipset çözümleri için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın ilk detaylarını daha önce verdiğimiz, yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen RS880 yonga setini kullanan anakartlar, Computex fuarı arefesinde yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladılar.

Anakart dünyasının önde gelen aktörlerinden Tayvan merkezli Asus'un M4A785-M EVO kod adını taşıyan, RS880 yonga setli yeni anakartı gün ışığına çıktı. Micro-ATX formunda olan ve Soket AM2/AM2+ (Soket AM3 işlemciler geriye doğru uyumluluk çerçevesinde AM2+ anakartlarda çalışabiliyorlar) anakartlarla kullanılabilecek belirtilen anakart üzerinde 1200MHz'e kadar DDR2 bellek kullanımına olanak tanııyan dört adet DIMM slotu bulunuyor.

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AMD RS880 yonga setini temel alan anakart, RV620 GP'sunu temel alan Radeon HD 4200 IGP'si (Entegre Grafik İşlemci) ile birlikte geliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videoları hızlandırabilen entegre grafik işlem birimi, Radeon HD 3450 gibi harici ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumunu da gerçekleştirebiliyor. Daha yüksek entegre grafik performansı için SidePort bellek teknolojisinin de desteklendiği anakart, pasif soğutma ile donatılmış.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çalışmak için düşük güç tüketimine gereksinim duyan dolayısıyla da serin çalıştığı belirtilen RS880 yonga setinin güç verdiği Asus M4A785-M EVO katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Güney köprüsü olarak SB710 yongasının kullanıldığı anakart üzerinde harici ekran kartı kullanımı için konumlandırılan PCIe 2.0 x16 slotuyla birlikte iki adet PCIe ve bir adet PCIe x1 slotları bulunuyor ayrıca farklı RAID konfigürasyonları şle uyumlu 5x SATA-II portu da dikkatlerden kaçmıyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses, eSATA bağlantısı ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart Express Gate isimli teknolojisi ile anında-hazır OS teknolojisini de destekliyor. Asus tarafından hazırlanan RS880 yonga setli M4A785-M EVO'nın Computex fuarında sergilenmesi beklenirken satışının ise üçüncü çeyrekte başlayacağı belirtiliyor. Bu arada AMD'nin Radeon HD 4200 IGP'sinin 780G, Intel G45 ve Nvidia GeForce 8200'den daha hızlı olduğunu iddia ettiğini de son not olarak belirtelim.