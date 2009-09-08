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Asus'dan tasarım odaklı yeni monitör ailesi; Designo MS

9 yıl
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan tasarım odaklı yeni monitör ailesi; Designo MS
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Eee Reader isimli elektronik kitap okuyucusu ile gündemde olan Asus, tasarım özellikleriyle öne çıkması beklenen Designo MS serisi yeni monitör ailesini duyurmaya hazırlanıyor. Henüz detaylı özellikleri açıklanmayan ultra-ince (0.64-inç) tasarımlı yeni monitör ailesinde 20, 21.5, 22, 23 ve 23.6-inç olmak üzere 5 farklı boyut seçeneğinin sunulacağı açıklandı.

Tasarımında yalnızca 0 ve 1 rakamlarınıa yer verilen iki sayı sisteminin temel alındığı Designo MS serisi ultra-ince monitör ailesinin ayrıca aynı boyut segmentinde yer alan rakip modellere kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tüketecekleri ve bu sayede tasarım odaklı monitörlerin aynı zamanda enerji verimliliği konusunda da iddialı olacakları belirtilmekte.

Designo MS serisi monitörlerin olası özellikleri;

  • 1080p çözünürlük desteği.
  • 50000:1 karşıtlık oranı.
  • 2ms tepki süresi.
  • HDMI bağlantısı .

Tasarım özellikleriyle öne çıkan aynı zamanda düşük güç tüketimi ile çevre dostu profil sergileyen Designo MS serisi yeni monitörler için şimdilik açıklanmış herhangi bir lansman tarihi ve fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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robertoeko 9 yıl
inceleyenler buraya düşüncelerini yazarsa sevinirim teşekkürler...
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ayhankara 9 yıl
ben kullanıyorum yeni geldi tuşlar dokunmatik tasarım ayrıca zevk meselesi ilk görüşte ayrıldım diğerlerinden.
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fikriakin 9 yıl
vatanbilgisayar.com/...

vatana 23 '' gelmiş
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CoreXXX 9 yıl
tasarımı çok güzel ama neden boyutlar bu kadar birbirine yakın?
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alperen_69 9 yıl
tuşalrın olduğu kısmı bende beğenmedim
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murettep 9 yıl
tasarımını pek beğenmdim renkler ve zevkler tartışılmaz.
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manivela 9 yıl
güzel bir tasarımı var bence. eski projeksiyon tv lerin minyatürü gibi

ayrıca ayağı da vardır mutlaka ama görüntüyü bozmasın diye ve çerçeveye vurgu yapmak amaçlı o şekilde bir resim koymuşlardır bence
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kerem 9 yıl
Tasarımı çok şık fakat nasıl ayakda duruyor bu. Çerçeve gibi arkada destek var galiba
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S R T 9 yıl
tasarımı kadar ozellikleri de iyimis
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