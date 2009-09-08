Asus'dan tasarım odaklı yeni monitör ailesi; Designo MS

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Eee Reader isimli elektronik kitap okuyucusu ile gündemde olan Asus, tasarım özellikleriyle öne çıkması beklenen Designo MS serisi yeni monitör ailesini duyurmaya hazırlanıyor. Henüz detaylı özellikleri açıklanmayan ultra-ince (0.64-inç) tasarımlı yeni monitör ailesinde 20, 21.5, 22, 23 ve 23.6-inç olmak üzere 5 farklı boyut seçeneğinin sunulacağı açıklandı.

Tasarımında yalnızca 0 ve 1 rakamlarınıa yer verilen iki sayı sisteminin temel alındığı Designo MS serisi ultra-ince monitör ailesinin ayrıca aynı boyut segmentinde yer alan rakip modellere kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tüketecekleri ve bu sayede tasarım odaklı monitörlerin aynı zamanda enerji verimliliği konusunda da iddialı olacakları belirtilmekte.

Designo MS serisi monitörlerin olası özellikleri;

1080p çözünürlük desteği.

50000:1 karşıtlık oranı.

2ms tepki süresi.

HDMI bağlantısı .

Tasarım özellikleriyle öne çıkan aynı zamanda düşük güç tüketimi ile çevre dostu profil sergileyen Designo MS serisi yeni monitörler için şimdilik açıklanmış herhangi bir lansman tarihi ve fiyat bilgisi ise bulunmuyor.