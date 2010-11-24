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Asus'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: U36

8 yıl
8,3b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: U36
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. U36 modelini adını taşıyan yeni sistem, Intel Calpella platformunu kullanıyor ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Alüminym magnezyum alaşım kasası 19mm kalınlığında olan Asus, çift ısı borulu soğutucu kullanıyor. Nvidia'nın Optimus teknolojisi ile işlemciye entegre grafik birimi ve Nvidia tabanlı ayrık ekran kartı arasında iş yüküne göre otomatik olarak geçiş yapan ve bu sayede performans ve pil ömrü arasında denge kurduğu belirtilen U36, Asus'un Super Hybrid teknolojisini kullanıyor ve 4 hücreli pil ile 10 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.

13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise 1.44 Kg. Diğer detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan U36 ile Asus, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar arenasında iddialı olacak gibi görünüyor. Fiyatı henüz açıklanmayan Asus U36'nın yakında satışa sunulması bekleniyor.

Asus'dan ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: U36
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lucasthehacker 8 yıl
resimler hiç de fikir vermiyor.
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yakisiklin 8 yıl
ne zaman geliyomus arkadaslar Türkiye ye
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hariciadam 8 yıl
güzel cihazmış gerçektenn
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