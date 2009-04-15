Asus'dan Vento serisi yeni bilgisayar kasası; TA-M2

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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini masaya yatıran ve özel tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırlayan Asus, farklı kollardan yeni model anonsları yapmaya devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, Vento serisi yeni kasa modeli TA-M2 kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. 190 x 483 x 478 mm boyutlarında olan Siyah renkli yeni ir kasa, mid-tower formunda. Dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabilen Vento TA-M2, optik sürücü ve PCI kartların alet gerektirmeksizin kurulumuna olanak tanıyor.

Ön kısmı ve yan paneli gözenekli tasarıma sahip olan yeni kasanın üst kısmına harici donanımlar için bir adet eSATA (opsiyonel) ve iki adet USB portuna ek olarak iki de ses konnektörü yerleştirilmiş. Biri ön kısma diğeri ise arkaya yerleştirilen iki adet 120mm'lik fanın serinlettiği Vento TA-M2'de ayrıca yan panel için iki opsiyonel fan seçeneği daha bulunuyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen kasanın fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.