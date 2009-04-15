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Asus'dan Vento serisi yeni bilgisayar kasası; TA-M2

10 yıl
14,9b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Vento serisi yeni bilgisayar kasası; TA-M2
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini masaya yatıran ve özel tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırlayan Asus, farklı kollardan yeni model anonsları yapmaya devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, Vento serisi yeni kasa modeli TA-M2 kullanıcılarla buluşmak için gün sayıyor. 190 x 483 x 478 mm boyutlarında olan Siyah renkli yeni ir kasa, mid-tower formunda. Dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabilen Vento TA-M2, optik sürücü ve PCI kartların alet gerektirmeksizin kurulumuna olanak tanıyor.

Ön kısmı ve yan paneli gözenekli tasarıma sahip olan yeni kasanın üst kısmına harici donanımlar için bir adet eSATA (opsiyonel) ve iki adet USB portuna ek olarak iki de ses konnektörü yerleştirilmiş. Biri ön kısma diğeri ise arkaya yerleştirilen iki adet 120mm'lik fanın serinlettiği Vento TA-M2'de ayrıca yan panel için iki opsiyonel fan seçeneği daha bulunuyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen kasanın fiyatı hakkındaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.


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NecroCyber-777 10 yıl
bence coolermasterın modelin adını unuttum ama o modeline benziyor onun çakması gibi olmuş::):):):)
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alperen_69 10 yıl
Arkadaşlar sade bu görüntüdenmi muhteşem olduğunu çıkarıyorsunuz
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NikeNeGerek 10 yıl
Umarım görünen yerler tamamen toz filtresi kaplıdır, yoksa 2-3 haftada bir içini temizlemek gerekir bunun.
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Cool Boy 10 yıl
Gerçekten sade bir görünümü var. Loş ışıkta ayrı bir hava katmış kasaya
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winnerS 10 yıl
Asus'tan gördüğüm en iyi kasa
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emre sönmez 10 yıl
bence boş satarlar bunu.. fiyatı da 100 dolar civarlarında olur rahat rahat.. baksanıza yan panele :D fanlardan içerisi görünmüyo :D bu kadar yüksek soğutma başarımıyla 80-90 dolarlık bi psu birlikte satılırsa pek de ucuz olmaz. cooler master rc-690 yer bunu :D
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safe-e 10 yıl
dışı janjanlıda içi kullanışlıdır umarım yoksa ne işe yararki
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max975 10 yıl
bencede mid-tower olması tek eksiği yoksa şık bir kasa olmuş..
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Xonar 10 yıl
çok güzel yapmışlar.. birçok firma gibi asus'da yönelmiş ön tarafı tamamen ızgara tipi tasarıma ve gayet hoş olmuş.. Kalitesinden şüphem yok.. Psu ve fiyatıda iyi olursa çok tutulur bence..
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teutara 10 yıl
asus'tan big tower görmek istiyoruz..
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sertacaygun 10 yıl
Çok şık.
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KanKoKan 10 yıl
Asus genelde psu dahil satıyor ama bu kasanın birde psu suz halini satsa fena olmaz, zira bu kasayı almayı düşünüp elinde kaliteli psu olanlara 2. bir psu masraf olur.
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murettep 10 yıl
600watt olup türkiyede 350 satılırsa kesin alırım
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hunter06 10 yıl
asusun önceki kasaların da soğutma kısıtlıydı bunda daha da geliştirilmiş

birde uygun bi fiyattan asus kalitesinde 450 watt psu koyarlarsa baya satar
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RaDReS 10 yıl
güzelmiş...
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