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Asus'dan X58 yonga setli yeni anakart; P6T

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan X58 yonga setli yeni anakart; P6T
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Anakart dünyasına yön veren isimlerden Asus, yeni anakartını duyurdu. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 serisi işlemcileri için hazırlanan P6T isimli yeni model Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcileriyle kullanılabilecek. X58 yonga setini temel alan anakart, 6 adet DDR3 bellek slotuyla geliyor ve Nehalem lansmanına paralel olarak pazara sunulan P6T Deluxe modelinden bazı detaylarıyla ayrılıyor.

Asus P6T, P6T Deluxe modelinden farklı olarak 18+2 yerine 8+2 fazlı güç tasarımına sahip. Slot diziliminde düzenlemeye gidilen anakart, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Tabii Deluxe modelinden farklı olarak Kuzey ve Güney köprülerinin ısı aktarım borusu ile bağlanmadığı P6T modeli üzerinde, üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Crossfire/SLI teknolojilerine destek sağlanıyor.

Katı kapasitörleriyle dikkat çeken Asus P6T Deluxe, PCIe x16 slotlarına ek olarak bir adet PCIe x1 ve 2x PCI slotlarıyla geliyor. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanan yeni anakart, sahip olduğu çift SAS konnektörüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen SATA portlarına ek olarak çok sayıda USB 2.0 konnektörü de bulunan anakart, eSATA kullanımına da olanak tanıyor.

Sekiz kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet özelliklerine sahip olan Asus P6T, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarına da sahip. PATA desteği de sunan P6T muhtemelen Asus'un, X58 yonga setli çözümleri arasında en uygun fiyatlı (Avrupa fiyatı için 265 Avro'dan bahsediliyor) modeli olması ayrıca Gigabyte X58-DS4 ve diğer üreticilerin benzer modellerine karşı konumlandırılması bekleniyor.


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NecroCyber-777 10 yıl
walla sarı kuzey güney köprüsü ve mosfetlerden sıklımıştık her yer bakır kaynıyordu:))) bence böyle daha hoş olmuş:))
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mertekin 10 yıl
600 ytl fiyatı var ama Allah'ı var güzel kart.
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sertacaygun 10 yıl
Üstteki mavi,alttaki beyaz ile Crossfire yapılırsa,yerleşim açısından iyi bir kart olur. SATA yerleşimi de iyi, arka kısım bağlantıları da zengin. Alınabilir bir kart i7 düşünenler için.
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max975 10 yıl
şu an erken ama fiyatda yüksekten gidecek gibi gözüküyor
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