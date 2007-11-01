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Asus'dan yeni bir HD DVD sürücü

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider isimlerinden biri olan Asus gün geçmiyor ki yeni bir donanım duyurmasın. Son dönemde Blu Ray ve HD DVD konusuna da ağırlık vermeye başlayan firma, yeni bir HD DVD sürücüsünü daha duyurdu. Firmanın HR-0205T kodlu yeni sürücüsü Asus'a göre dünyanıjn en sessiz HD DVD sürücüsü durumunda. Tek ve çift katman HD DVD medyaları okuyabilen Asus'un yeni sürücüsü söz konusu HD DVD-R olduğunda ise sadece tek katman HD DVD-R medyaları 2.4x hızında okuyabiliyor. Bunun dışında HR-0205T, tüm DVD medyalarını 5x, CD medyalarını ise 15x hızında okuyabiliyor. Özellikle sessizliği ile öne çıkan ve bu açıdan değerlendirildiğinde HTPC'ler için ideal olduğu ifade edilen Asusun yeni HD DVD sürücüsü HR-0205T, HD DVD medyaları okurken 21.1dB, DVD film oyantımında ise 23.7dB'lik gürültü yaratmakta. PATA ara birmini kullanan Asus'un yeni sürücüsü ayrıca PATA-SATA adaptörü ile SATA destekli de olabiliyor. Oturma odalarına kurulacak HTPC'ler için düşünülebilecek yeni sürücünün fiyatı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
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Albatros83 12 yıl
Pata çıkması interesan. Sadece tek katman HD DVD-R okuması ise HD DVD romların oturmadığının göstergesi.
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Favo 12 yıl
bunların sidik yarışından en çok ıslanan biz mi oluyoruz ne, yeter biri standart olsun artık, blueray dahabi ileriye dönük gibi ama maliyeti de boru gibi, maliyeti hd-dvd ayarında yapabilse blueray önde olsa gerek...
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