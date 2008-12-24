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Asus'dan yeni işlemci soğutucusu; Triton 88

10 yıl
13,3b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan yeni işlemci soğutucusu; Triton 88
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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Asus ürün gamına yeni bir işlemci soğutucusu daha ilave ediyor. Firmanın Triton serisi dahilinde hazırladığı 88 kod adlı yeni işlemci soğutucusu yüksek performanslı işlemcileri hedef alıyor ve Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcilerine de destek veriyor.

125 x 112 x 153 mm boyutlarında ve 876 gram ağırlığında olan soğutucu Bakır tabanlı yüzeye ve yine Bakır tabanlı 6 adet ısı aktarım borusuna sahip. Çift sütunlu Alüminyum yapraklarla donatılan soğutucunun ortasına 120mm'lik fan yerleştirilmiş. 800-1200rpm hızlarında çalıştığı belirtilen Mavi LED'li fanın yarattığı gürültünün ise 20dbA seviyesinde olduğu belirtiliyor.

AMD'nin Soket F, AM2, AM2+, Intel'in ise LGA 775 ve 1366 formundaki işlemcilerine destek veren Asus Triton 88'in önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken henüz fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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SnRkRkMn 10 yıl
şekil olarak bakarsan güzel
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max975 10 yıl
güzel bir dizaynı var ama tabi performasa bakmak gerek
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çakma makma 1366 nehalem soketine uyumlu varmı bole başka soğutucu!!??
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thetrooper00 10 yıl
Arada ki fan değiştirilebilir bir şey olmadığı sürece ben bu tarz soğutuculara pek sıcak bakmam. Fan bu, ileri ki zamanlarda elbet bozuluyor.
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arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

çakma makma 1366 nehalem soketine uyumlu varmı bole başka soğutucu!!??



arada bi dünya fark var daha testi yapılmadı performansı belli değill bu bir

ikincisi de

senrahat ol thermalright tower adı ile olmasa da thermalright nehalem için bomba soğutucular ile gelir yakında o zaman da karşılaştırmasını yaparsın
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StreamRolleR 10 yıl
şık
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harson 10 yıl
çakma thermalright :)
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XSYSTEM 10 yıl
Şu an tam bir şey söylenilmez aslında!
ama rpm ve destek verdiği cpu serilerine göre iyi bir soğutucuya benziyor..
görünüm olarak da!!!
fiyatı ve testleri belirlenince her şey ortaya çıkar!!!
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gurkan113 10 yıl
thermaltake'in böyle bir soğutucusu yok muydu ?
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Güzel Soğutucu
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