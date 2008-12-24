Asus'dan yeni işlemci soğutucusu; Triton 88

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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Asus ürün gamına yeni bir işlemci soğutucusu daha ilave ediyor. Firmanın Triton serisi dahilinde hazırladığı 88 kod adlı yeni işlemci soğutucusu yüksek performanslı işlemcileri hedef alıyor ve Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcilerine de destek veriyor.

125 x 112 x 153 mm boyutlarında ve 876 gram ağırlığında olan soğutucu Bakır tabanlı yüzeye ve yine Bakır tabanlı 6 adet ısı aktarım borusuna sahip. Çift sütunlu Alüminyum yapraklarla donatılan soğutucunun ortasına 120mm'lik fan yerleştirilmiş. 800-1200rpm hızlarında çalıştığı belirtilen Mavi LED'li fanın yarattığı gürültünün ise 20dbA seviyesinde olduğu belirtiliyor.

AMD'nin Soket F, AM2, AM2+, Intel'in ise LGA 775 ve 1366 formundaki işlemcilerine destek veren Asus Triton 88'in önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken henüz fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.