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Asus'dan yeni ses kartı; Xonar DS 7.1

10 yıl
21,6b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan yeni ses kartı; Xonar DS 7.1
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Donanım dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, aktif olarak yer aldığı hemen her segmentte ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Xonar ses kartı ailesinin en yeni üyesi Xonar DS 7.1'i duyurdu. 8 kanal ses desteği sunan Xonar DS 7.1, 192kHz/24bit oyatım yapabildiği ayrıca 107 db'lik SNR yani işaret gürültü oranına sahip olduğu belirtiliyor. VocalFX ses işleme teknolojisine de destek veren PCI uyumlu yeni ses kartı, GX 2.5 ses motoru ile EAX ve DTS Connect standartlarıyla da uyumlu.

Asus, Xonar DS 7.1'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi vermedi.


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DH Misafiri 6 yıl
harika bir parça.
almak isteyenlere tavsiye edebilirim.
albakavm.com/...
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sadtneverdie 10 yıl
creative in 64 bit sürücleri için senelerce bekletildiğimizi ve bazı sürücüleri parayla sattığını hatırlayınca yürü be asus kopta gel diyorum :D
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killnOd 10 yıl
ASUS XONAR HDAV 1.3 DELUXE ses karti buldum ama tabi cok pahali bana simdilik cok uzak;

sanalmarketim.com/...
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ay61n 10 yıl
dostum sen takilmissin bi konuya denemeden yorum yapiyosun eax effect vistada oyunlarda calismiyo diger hersey vistada xp gibi calisiyor nerden uydurdun bole bise bilmiyorum ama yabanci dilin iyise yabanci sitelerde bu konuyu arastirabilirsin x-fi vistada ses kalitesi dusuktur diye bisey yok donanimsal cozumleme yapiyor
bilgisayarimda xp de kullandim vistada kullandim ses konusuna onem veren biriyim herturlu muzik programinida kullanmisimdir ses kalitesi dusmesi diye bi olay yok.
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prince_de_lyon 10 yıl
ya bugun yeni sistem bi pc kurmaya kalktigimizda aldigimiz anakart larin buyuk cogunlugunda 7.1 ses karti var ndn harici alinsinki insanlar parayi cope atmamali bence.hemde bunu evdeki pc ye monte etmek abes geliyo bana dersibel rekorumu kiracamda ana kartin ustundeki 7.1 neyime yetmiyo.asus Asus Rampage II Gene ana kart kullaniyorum icinde SupremeFX X-Fi ses karti var .genelde yeni buun ana kartlarda bunlardan var harici ndn alinsinki ?????
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paramparca 10 yıl
prince_de_lyon: Teknik verileri yorumlamadan "niye harici ses kartı alınsın ki?" demek yanlış olur. 300-400 lira ses sistemine veren birisi çok rahat 100-150 lira da ses kartına ayırabilir. Ses sistemi tek başına iyi ses almada yeterli olmaz.
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sertacaygun 10 yıl
Creative'in üzerindeki işlemciler bile apayrı birşey zaten...
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Batuist 10 yıl
asusun ses kartları hiçbiryerde bulunamıyor ki... satılmadıktan sonra bende istediğin kadar ses kartı çıkardım diyim... heryerde creativin hakimiyeti mevcut. adamlar resmen tekel bu ülkede....
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paramparca 10 yıl
-dehşet-: Benim bildiğim kadarıyla Vista'da ve Windows 7'de Kernel modu var. Bu olayın amacı, sesi hiçbir sürücüyle muhatap etmeden direkt ses kartı ile çözdürmektir. Kernel olayını araştırmanı tavsiye ederim.

Asus'un asıl bombası Xonar Essence STX adlı kart, fakat henüz Türkiye'ye nedense gelmedi. O kart gelince belki bazı şeyler değişebilir.
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smacuncu 10 yıl
creativenin dusuk profıllı htpc sıstemler ıcın audıgy value dısında bır cozumu yok kaldı kı bu kartta dts destegı vermıyor, dolby dıgıtal destegı ıse muamma..
ıyı bır kart ve ıyı bır fıyat koyabılırse creatıve'ı baya zorlayabılır, akıllı bır hamle olmus...
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GATIRCAN 10 yıl
ses kartları hassas kulaklara ve müzik kalitesine önem verenler için hala önemli. ben windows 7 de x-fi kullanıyorum. müzik kalitesinde xp ye göre bir azalma hissetmedim. bazı eski oyunlarda eax çalışmasa da alchemy hallediyor. yeni oyunlarda eğer x-fi destekleyecekse open al kullanıyor. ancak eskisine göre eax destekli oyun sayısı çok azalsa da artık kaliteli oyun efektleri duymak için eax a ihtiyacımız yok. örn; crysis, gta vs..
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canavaradam 10 yıl
@husNUKE
DX/XD modelinde (bununla birebir aynı sadece yuva tipi farklı) optik çıkış dönüştürücü koymuşlardı kutu içeriğine. Bence bunda da olacaktır.
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husNUKE 10 yıl
neden optik çıkış koymamışlar, ben s/pDif ile bağlıyorum hoparlorleri
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