Asus'dan yeni ses kartı; Xonar DS 7.1

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Donanım dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, aktif olarak yer aldığı hemen her segmentte ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Xonar ses kartı ailesinin en yeni üyesi Xonar DS 7.1'i duyurdu. 8 kanal ses desteği sunan Xonar DS 7.1, 192kHz/24bit oyatım yapabildiği ayrıca 107 db'lik SNR yani işaret gürültü oranına sahip olduğu belirtiliyor. VocalFX ses işleme teknolojisine de destek veren PCI uyumlu yeni ses kartı, GX 2.5 ses motoru ile EAX ve DTS Connect standartlarıyla da uyumlu.

Asus, Xonar DS 7.1'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi vermedi.