Asus'dan yeni ses kartı; Xonar DS 7.1

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, aktif olarak yer aldığı hemen her segmentte ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Xonar ses kartı ailesinin en yeni üyesi Xonar DS 7.1'i duyurdu. 8 kanal ses desteği sunan Xonar DS 7.1, 192kHz/24bit oyatım yapabildiği ayrıca 107 db'lik SNR yani işaret gürültü oranına sahip olduğu belirtiliyor. VocalFX ses işleme teknolojisine de destek veren PCI uyumlu yeni ses kartı, GX 2.5 ses motoru ile EAX ve DTS Connect standartlarıyla da uyumlu.
Asus, Xonar DS 7.1'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi vermedi.
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almak isteyenlere tavsiye edebilirim.
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bilgisayarimda xp de kullandim vistada kullandim ses konusuna onem veren biriyim herturlu muzik programinida kullanmisimdir ses kalitesi dusmesi diye bi olay yok.
Asus'un asıl bombası Xonar Essence STX adlı kart, fakat henüz Türkiye'ye nedense gelmedi. O kart gelince belki bazı şeyler değişebilir.
ıyı bır kart ve ıyı bır fıyat koyabılırse creatıve'ı baya zorlayabılır, akıllı bır hamle olmus...
DX/XD modelinde (bununla birebir aynı sadece yuva tipi farklı) optik çıkış dönüştürücü koymuşlardı kutu içeriğine. Bence bunda da olacaktır.