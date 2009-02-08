Asus'un 790FX yonga setli yeni anakartı M4A79 Deluxe satışa sunuldu

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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, resmi tanıtımının yarın yapılması beklenen AMD'nin Soket AM3 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartının satışına başladı. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı, M4A79 Deluxe kod adlı yeni model 790FX+SB750 yonga setini kullanıyor ve performans tutkunları kadar hız aşırtma meraklılarıyla, "sıkı" oyuncuları da hedef alıyor.

Asus'un haberimize konu olan yeni anakartı, genel görünümü ve tasarım özellikleri itibariyle firmanın son dönemde kullanıma sunduğu iddia sahibi diğer modellerle aynı çizgide yer alıyor. AMD'nin satılmakta olan Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki mevcut işlemcilerine tam destek sunan anakart, Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon işlemcileriyle de uyumlu olarak kullanılabilecek.

Dört adet DIMM slotuyla gelen ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan M4A79 Deluxe, belirttiğimiz gibi 790FX+SB750 yonga setin kullanıyor. 790FX'in öne çıkan özelliklerinden biri olarak dört adet PCIe x16 slotuyla donatılan anakart Quad-Crossfire X desteği de sunuyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet te PCI slotunu üzerinde barındıran kartın 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor.

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Kuzey ve Güney köprülerinin yanı sıra güç modüllerini de kapsayan Bakır tabanlı özel bir soğutucu ile donatılan Asus M4A79 Deluxe, SB750 köprüsü sayesinde Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyere Phneom serisi işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma başarımı vaat ediyor. M4A79 Deluxe, yine SB750 yongası sayesinde SB700'lü modellere kıyasla RAID 5 desteği de sunabiliyor.

Farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II ve eSATA konnektörlerine sahip olan Asus'un yeni modeli, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Güç verimliliği ve enerji tasarrufu için EPU teknolojisiyle donatılan anakart, profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarına ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özelliklere de sahip.

Asus M4A79 Deluxe modeli, Avrupa fiyat listelerine 159 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

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