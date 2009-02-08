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Asus'un 790FX yonga setli yeni anakartı M4A79 Deluxe satışa sunuldu

10 yıl
21,6b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un 790FX yonga setli yeni anakartı M4A79 Deluxe satışa sunuldu
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Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, resmi tanıtımının yarın yapılması beklenen AMD'nin Soket AM3 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartının satışına başladı. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı, M4A79 Deluxe kod adlı yeni model 790FX+SB750 yonga setini kullanıyor ve performans tutkunları kadar hız aşırtma meraklılarıyla, "sıkı" oyuncuları da hedef alıyor.

Asus'un haberimize konu olan yeni anakartı, genel görünümü ve tasarım özellikleri itibariyle firmanın son dönemde kullanıma sunduğu iddia sahibi diğer modellerle aynı çizgide yer alıyor. AMD'nin satılmakta olan Soket AM2 ve Soket AM2+ formundaki mevcut işlemcilerine tam destek sunan anakart, Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon işlemcileriyle de uyumlu olarak kullanılabilecek.

Dört adet DIMM slotuyla gelen ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan M4A79 Deluxe, belirttiğimiz gibi 790FX+SB750 yonga setin kullanıyor. 790FX'in öne çıkan özelliklerinden biri olarak dört adet PCIe x16 slotuyla donatılan anakart Quad-Crossfire X desteği de sunuyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet te PCI slotunu üzerinde barındıran kartın 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor.

Asus'un 790FX yonga setli yeni anakartı M4A79 Deluxe satışa sunuldu
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Kuzey ve Güney köprülerinin yanı sıra güç modüllerini de kapsayan Bakır tabanlı özel bir soğutucu ile donatılan Asus M4A79 Deluxe, SB750 köprüsü sayesinde Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyere Phneom serisi işlemciler ile daha yüksek hız aşırtma başarımı vaat ediyor. M4A79 Deluxe, yine SB750 yongası sayesinde SB700'lü modellere kıyasla RAID 5 desteği de sunabiliyor.

Farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II ve eSATA konnektörlerine sahip olan Asus'un yeni modeli, Siyah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Güç verimliliği ve enerji tasarrufu için EPU teknolojisiyle donatılan anakart, profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarına ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit ethernet gibi özelliklere de sahip.

Asus M4A79 Deluxe modeli, Avrupa fiyat listelerine 159 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

Asus'un 790FX yonga setli yeni anakartı M4A79 Deluxe satışa sunuldu
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DH Misafiri 9 yıl

sekoyaki
08.02.2009 Saat: 11:18
Anakart güzel ama çok pahalı maalesef. Bide ddr3 desteği yokmu bunun yoksa benim gözümden mi kaçtı..Bi anakarta 350-400 TL para vermek bu zamanda pek akıl işi gibi gözükmüyor. Daha hesaplı fakat işlevsel modellere eğilmek mantıklı gibi görünüyor. Tam da sistemimi değiştirmek istiyordum şu sıralar.

Bu dusuncelerinize katilmamak elde degil. Sizi son derece hakli buluyorum. Bu hakli mucadelenizde sizi destekliyorum. Bu ciddiyetimin nereden geldigini soracak olursaniz size "NewVillage" diyorum. Ayrica P diyorum, kirmizi-beyaz bayrakli bir baska memleket diyorum. Anladiniz artik sanirim kimim ben !
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interwap 10 yıl
DDR2 için M4A79 Deluxe
DDR3 için M4A79T Deluxe
modelleri var.
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deljdolu 10 yıl
gigabytı ki daha iyi
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dreamboat 10 yıl
Bırak 159 Avroyu 59 Avro bile olsa almam onun yerine Gigabyte M750SLIDS4'i alırım.2.Resimim sağ tarafında küçükçe yazılmış made in china yi gördüm yok dedim.zaten haki yeşil Pcb üzerine mavi hiç yakışmamış
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MrPerFormance 10 yıl
@adigehalil
"Dört adet DIMM slotuyla gelen ve 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan M4A79 Deluxe, belirttiğimiz gibi 790FX+SB750 yonga setin kullanıyor"
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar satacak bu fiyata
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extremevga 10 yıl
o fiyata zor satar

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uglipancan 10 yıl
Yanlız am2/am2+ işlemci oluyor hemde am3 işlemci oluyor ayrıca bence ddr 2 desteklemesi biraz kötü olmuş birde ddr3 desteklese süper olacakmış.
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ugacomtr 10 yıl
dfi in m2rsh modeli ciksin ondan düsünürüm. saygılar...
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adigehalil 10 yıl
pardon m4a79t ile karıştırdım...
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adigehalil 10 yıl
@MrPerformance
anakart ddr3 destekli...
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whatisnfc 10 yıl
Güzel bir karta benziyor..
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