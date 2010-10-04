Asus'un AMD tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1015T ön-siparişe sunuldu

Asus ilk tanıtımını Computex 2010 fuarında gerçekleştirdiği AMD tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1015T'yi ön-siparişe sundu. Tasarım olarak Eee PC ailesinin karakteristik özelliklerine sadık kalan yeni netbook modeli, donanım olarak AMD'nin ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu temel alıyor ve 1.2GHz'de çalışan V105 işlemcisini kullanıyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Eee PC 1015T, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak Radeon HD 4200 entegre grafik birimine sahip olan ve bu sayede hem HD video hem de 3D hızlandırma desteği sunan sisteme Windows 7 Starter işletim sistemi eşlik ediyor.

Standart olarak 6 hücreli pil ile gelen Asus Eee PC 1015T, Amerika'da 349$ seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerine girmeye başladı.