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Asus'un AMD tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1015T ön-siparişe sunuldu

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un AMD tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1015T ön-siparişe sunuldu
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Asus ilk tanıtımını Computex 2010 fuarında gerçekleştirdiği AMD tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1015T'yi ön-siparişe sundu. Tasarım olarak Eee PC ailesinin karakteristik özelliklerine sadık kalan yeni netbook modeli, donanım olarak AMD'nin ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu temel alıyor ve 1.2GHz'de çalışan V105 işlemcisini kullanıyor.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Eee PC 1015T, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Ekran kartı olarak Radeon HD 4200 entegre grafik birimine sahip olan ve bu sayede hem HD video hem de 3D hızlandırma desteği sunan sisteme Windows 7 Starter işletim sistemi eşlik ediyor.

Standart olarak 6 hücreli pil ile gelen Asus Eee PC 1015T, Amerika'da 349$ seviyesindeki fiyatıyla ön-sipariş listelerine girmeye başladı.

Asus'un AMD tabanlı yeni netbook modeli Eee PC 1015T ön-siparişe sunuldu
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OverClocK1ng 8 yıl
Ana sayfadan herhangi birisinin üzerine gelip ALINTI YAP a tıkla. Sonra mesajı atmadan GERİ GİT e tıkla. Sonra kendi mesajını bul. DEĞİŞTİR de.


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vidoko 8 yıl
yeni aldım amd vision chipsetli beyler gerçekten performansı çok yi ısınma konusunagelirsek buz gibi evelallah ..
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Rainbow6 8 yıl
4 GB DDR3 e kadar arttirilabiliyormus ... kendi yazimi duzeltemedim ana sayfadan nasil yapiliyo bilmiyorum :)
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Rainbow6 8 yıl
Neden acaba cok merak ettim en iyi netbook ureticilerinden biri netbook olgusunu yaratan firmadir halbuki
(simdi yannis anlayacak millet takim tutuyo diye)... ram muhtemelen arttiriliyordur ama tek slottan gerci acerin bi modelinin ozelliklerine baktim soyle yaziyodu win7 de max 1gb diger isletim sistemlerinde 2 gb nedendir anlamadim ... ama asuslarda hic boyle bi ibare gormedim ... bende eldeki netbooku amd islemcili bi modelle degistirmek istiyodum ve asusun amdlerini bekliyordum ama islemci biraz kafama takildi diger markalar k125 1.7 ghz di galba bunda ise v105 var 1.2 ghz bu yeni islemci daha mi performansli k125 den bide tuketimde onemli tabi
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Batuist 8 yıl
Bellek miktarı artırılabiliyorsa güzel.. Yinede netbook alacak olsam kesinlikle asus olmazdı markası..
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