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Asus'un Formula serisi Radeon HD 5750 modeli göründü

9 yıl
19,5b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Formula serisi Radeon HD 5750 modeli göründü
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, soğutucu tasarımlarında Formula 1 otomobillerinden esinlendiği Formula serisi ekran kartlarına DirectX 11 destekli yeni modeller eklemeye başladı. Firmanın detayları beliren yeni modeli, EAH5750 FORMULA/2DI/1GD5 kod adını taşıyan HD 5750 tabanlı çözüm oldu.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper LE GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemci frekansı 700MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli ekran kartında bellek frekansının ise 4600MHz olduğu belirtildi.

Özel tasarım soğutucusu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5750'den %13 daha serin çalıştığ belirtilen kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanımakta . UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelde D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine yer verildiğini görüyoruz.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen Formula serisi Asus Radeon HD 5750'nin ön-sipariş listelerine 117 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

Asus'un Formula serisi Radeon HD 5750 modeli göründü
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Asus'un Formula serisi Radeon HD 5750 modeli göründü
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punished 8 yıl
bende bu ekran kartından alıcam vatanda 242 tl ama 512 mb 1gb lı bu modelden bulamadım haberde hata olma ihtimali varmı heryerde 512 mb modeli var
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Onurcan91 8 yıl
İyi Tasarımda Asus en az 40-50TL ekliyor.%13 Sogutamaya bana kalırsa değmez..
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***Leopard*** 9 yıl
Yaw bu kart için niye formula serisi çıkartıyolar ki koyun 5870 e bi anlamı olsun...
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***Leopard*** 9 yıl
Şimdi casper bunu koyar oyuncu bilgisayarlarına sonra formula serisi diye +200 tl koyar...
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DH Misafiri 9 yıl
dış görüntüsü bi yana ekran kartını özellikleri için alıyosun ve bit işlem veri hızı 128 bnce son çıkan ekran kartlarına göre oldukça vasat en düşük 256 olmalıydı...
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annihilator 9 yıl

DH Misafiri

dış görüntüsü bi yana ekran kartını özellikleri için alıyosun ve bit işlem veri hızı 128 bnce son çıkan ekran kartlarına göre oldukça vasat en düşük 256 olmalıydı...


çok doğru misal bende 5870 var 256 bit kart... 2900 XT'den daha düşük performans verio neden çünkü 2900XT 512 bit'ti. Anlamıyorum bu ati'yi walla kartları hızlanacağına yavaşlıo.
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alpa07 9 yıl
asus işi biliyor
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acbold 9 yıl
çok beğendim.ama biraz daha geliştirilebilirmiş :) alt kısmı full kapalı yapsalarmış renk önemli değil kırmızı siyah vs. üstünede bu gri fan iyi gidermiş.kartın bağırsakları gözüküyor şimdi :D
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fukarakoala 9 yıl
asus böle güzel tasarımlarını yapsın 58xx yada 59xx serisi kartını direk alırım :)
Asus yapınca güzel yapıyor :) (6600gt extreme sonrası gtx275 asus marka aldım:) )
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DarkSidesOfMe 9 yıl
soğutucu tasarımı oyuncak araba gibi olmuş
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IgorStravinsky 9 yıl
Vallahi F1 arabasına benzetmeyi hiç düşünemezdim. Helal olsun
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Türkiye de en ucuz 5750 165, 170 dolar iken bu kart 180, 190 dolar civarı gelecektir. Bu fiyat ile kimsenin tasarımı takacağını zannetmiyorum. Bizdeki ithlatçıların karını cidden merak ediyorum, diğer ülkelere kıyasla.
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bordoomavii 9 yıl
matrix modellerini bekliyoruz 5xxx serisine.
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H1dd3n_Man 9 yıl
iyi güzelde 58xx serileri için çıksa daha iyi olurdu
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mamad 9 yıl
Bunun soğutucusu referanstan çok daha güzel olmuş ama çıkışlardaki zenginlik azalmış.
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