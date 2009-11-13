Asus'un Formula serisi Radeon HD 5750 modeli göründü

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, soğutucu tasarımlarında Formula 1 otomobillerinden esinlendiği Formula serisi ekran kartlarına DirectX 11 destekli yeni modeller eklemeye başladı. Firmanın detayları beliren yeni modeli, EAH5750 FORMULA/2DI/1GD5 kod adını taşıyan HD 5750 tabanlı çözüm oldu.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper LE GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemci frekansı 700MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli ekran kartında bellek frekansının ise 4600MHz olduğu belirtildi.

Özel tasarım soğutucusu ile referans tasarımlı ATi Radeon HD 5750'den %13 daha serin çalıştığ belirtilen kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanımakta . UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelde D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine yer verildiğini görüyoruz.

Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen Formula serisi Asus Radeon HD 5750'nin ön-sipariş listelerine 117 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

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