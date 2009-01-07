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Asus'un GeForce GTX 295 ve GeForce GTX 285 modelleri göründü

10 yıl
17,6b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un GeForce GTX 295 ve GeForce GTX 285 modelleri göründü
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Asus GeForce GTX 295

Nvidia cephesinde uzun süren bekleyiş sona eriyor ve firmanın merakla beklenen yeni modelleri kullanıma sunuluyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelleri için üreticiler çalışmalarını tamamlamak üzere. Nvidia'nın resmi tanıtımını yarın yapması beklenen yeni modellerin pazardaki ilk temsilcisi GTX 295 olacak.

Yeni üretim teknolojisin sağladığı nanometrik avantajla pazara giriş yapacak olan yeni modellerden GeForce GTX 285, GeForce GTX 280'inin yerini alacak. Arttırılan saat hızlarıyla GTX 280'den daha hızlı olacağı iddia edilen model tasarım anlamında ise mevcut modelin çizgisini takip edecek. Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ise doğrudan ATi'nin HD 4870 X2 modeline rakip olan ve liderliği hedefleyen özel bir model.

Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden Tayvan merkezli Asus'un GeForce GTX 285 ve GTX 295 modelleri gün ışığına çıktı. Gelen bilgilere göre firma en azından şimdilik bir GeForce GTX 295 ve ikisi hız aşırtmalı olarak gelen üç GeForce GTX 285 modeli hazırlamış durumda. Görselleri beliren referans tasarım kartlar belirttiğimiz üzere Nvidia'nın standart tasarımını koruyır ve soğutucu üzerinde çıkartmarla özelleşiyorlar.

Asus'un ENGTX295 kod adlı yeni ekran kartı tahmin edebileceğiniz üzere GeForce GTX 295 tabanlı. 55nm GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan yeni model 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip. 480x paralel işlem birimiyle donatılan ve Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan ekran kartının grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlemcileri 1242MHz'de ve bellekleri de 1998MHz'de görev yapıyor.

Asus'un GeForce GTX 295 ve GeForce GTX 285 modelleri göründü
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Asus GeForce GTX 285

GeForce GTX 285 içinse yine belirttiğimiz gibi üç yeni model hazırlanmış durumda. 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartlarından ENGTX285 kod adlı ilk model standart saat hızlarını koruyor zira kartın grafik işlemcisi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de çalışıyor. Asus'un diğer iki modeli ise hız aşırtmalı olarak geliyor.

Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen ENGTX285 Ultimate ve ENGTX285 TOP modellerinden özellikle Ultimate, bellek saat hızıyla dikkat çekmeyi başarıyor. İfade edilen detaylara göre GeForce GTX 285 Ultimate modelinin grafik işlemcisi 712MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri ise 2720MHz'de çalışıyor. Tabii kart üzerinde GDDR3 bellek yongalarının kullanıldığını da unutmamal gerek.

Asus her yeni ekran kartı serisinde olduğu gibi GeForce GTX 285 için de TOP serisi dahilinde yeni bir model hazırladı. Firmanın ENGTX285 TOP kod adlı ekran kartının grafik işlemcisi 670MHz'de, paralel işlemcileri 1550MHz'de ve bellekleri ise 2.6GHz'de görev yapıyor. Her ne kadar saat hızları Ultimate modeli kadar agresif olmasa da GeForce GTX 285 modelinin düz modelden hissedilir ölçüde hızlı olması bekleniyor.

Asus'un yeni modellerinin tamamı DirectX 10 desteğiyle geliyor. PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çoklu ekran kartı kullanımına da olanak tanıyan yeni modellerden GeForce GTX 285 tabanlı olanlar SLI ve Triple SLI, GeForce GTX 295 tabanlı olan yani çift grafik işlemcili model ise SLI ve Quad SLI kurulumlarına olanak tanımakta.

Asus'un ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni ekran kartları için henüz fiyatlar açıklanmış değil.


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yc#1 10 yıl
Hızaşırtılmış GTX 285'ler ortalıkta HD 4850X2 bırakmayacak gibi.
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SnRkRkMn 10 yıl
asusun ultimateini gördükten sonra zotac ın amp-amp2 versiyonlarını merak etmeye başladım 295 deki noktalar(veya delikler) hoşuma gitmedi:S daha güzel kartlar çıkar illaki
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diciotto 10 yıl
Dddr 3lerin saat hızları nasıl 2700 oluyor ya aklım almıyor.Kaç nano saniyelik ramler var turbolumudur nedir.ddr3 lerin bu hızlara çıkabildiğini bilmiyordum
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ugacomtr 10 yıl
xfxden bfg den aşagı kalır kaliteleri yok.. fiyatları da eşit olsa bile asusun tr destegi süperdir... paran varsa asus...
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Chris Brown 10 yıl
kartın alınmamak için tek sebebide fiyatı olabilir sadece.. başka bir etmek düşünemyorum.. o bellekler ne öyle
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Spoon! 10 yıl
Belleklerin Saat Hızları Müthişmiş

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StreamRolleR 10 yıl
hahaha gülelim beraber klasik asus numarası ultimateyi basıcak kutuya bole onu süsler bide
fiyatta çeker 650$ sözde 55 nm sonra mavi de vatan da bekler raflarda alıcılarını 2-3 yıl :D
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Applejack 10 yıl
285 ultimatenin bellekleri iyi gitmiş ya


295 e söz yok zaten, uçak o. rötarlı geldi
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CeFurkan 10 yıl
ekran kartinda
en son alinacak marka
asus
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