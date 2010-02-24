Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5830 DirectCu modeli gün ışığına çıktı

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Ares kod taşıyan ATi Radeon HD 5970 (5870 X2) modeli, yüksek performans tutkunları tarafından merakla beklenen Asus, Radeon HD 5830 DirectCu modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin resmi tantıımını yarın (25 Şubat 2010) yapmaya hazırlandığı Radeon HD 5830 çözümünü temel alan DirectX 11 destekli yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunu kullanıyor.

Özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken Asus EAH5830 DirectCu, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kısacacı standart saat hızlarıyla gelen ekran kartı, Siyah renkli baskılı devresi ve çift ısı borulu (GPU ile doğrudan temas kuruyorlar) özel soğutucusuyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Asus tarafından detaylı tanıtımının 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında yapılması beklenen Radeon HD 5830 DirectCu modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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