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Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5830 DirectCu modeli gün ışığına çıktı

9 yıl
16,6b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5830 DirectCu modeli gün ışığına çıktı
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Ares kod taşıyan ATi Radeon HD 5970 (5870 X2) modeli, yüksek performans tutkunları tarafından merakla beklenen Asus, Radeon HD 5830 DirectCu modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin resmi tantıımını yarın (25 Şubat 2010) yapmaya hazırlandığı Radeon HD 5830 çözümünü temel alan DirectX 11 destekli yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunu kullanıyor.

Özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken Asus EAH5830 DirectCu, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kısacacı standart saat hızlarıyla gelen ekran kartı, Siyah renkli baskılı devresi ve çift ısı borulu (GPU ile doğrudan temas kuruyorlar) özel soğutucusuyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Asus tarafından detaylı tanıtımının 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında yapılması beklenen Radeon HD 5830 DirectCu modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus'un özel tasarımlı Radeon HD 5830 DirectCu modeli gün ışığına çıktı
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lvlono 9 yıl
Her başlığa aynı şeyi yazıyorum belki ama özel soğucuyla bu modeli(5830 u) kakalama çabasını hala algılayabilmiş değilim açıkçası...
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Tolgá 9 yıl
HDT nin kullanılması güzel olmuş
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DH Misafiri 9 yıl
700$ olacak galiba
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Storm Bringer 9 yıl
Sonunda HDT tekniği ekran kartlarında da yaygınlaşmaya başladı.
Çok iyi.
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MsS 9 yıl

DH Misafiri

700$ olacak galiba


Hangi millettensin gözüm ?
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hrstcrt 9 yıl
asus kalitesi ve sogutcu tartisilmaz ancak bn su anda cf 4890 pcs + kullabniyorum aerocool kasam var ve 4 tane 12 cmlik fan ve yandaki aerocoola ozel 1050 mhz overclock iki ekran kartida sogutucu cok iyi ekran karti 65 70 derecede calisiyor yukte ama bir sikinti var bu tip ozel sogutucularda kasanin icide isiniyor bu kadar yuksek bi kasa ici hava dolasimi olmasina ragmen malum ekran karti en cok isinan parcalardan biri bu yuzden ekran kartindaki isinin disari atilmasina taraftarim keske bu sogutuculari his gbi disari ufleyen sekilde yapsalar ..
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Man From Atlantis 9 yıl
bizim hamamböceği geri gelmiş
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CoreXXX 9 yıl
demekki bu 5830 çipi çokdan hazırdı. daha lansmanı yapılmadan maşallah özel model doldu ortalık:)
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Father Torque 9 yıl
Fuad'ın bildirdiğine göre Ati referans tasarım hazırlamamış, her firma 5830'u kendi özel tasarımıyla piyasaya sürecekmiş. Bakalım ortaya ne tür modeller çıkacak?
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BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
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lvlono 9 yıl
Bence de fanın büyük olmasına gerek yok. Zaten kartın fazla ısınacağını düşünmüyorum(oc yapılmadığı takdirde).
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Cnytkyz 9 yıl

lvlono

Bence de fanın büyük olmasına gerek yok. Zaten kartın fazla ısınacağını düşünmüyorum(oc yapılmadığı takdirde).


Fanın büyük olması sessizlik demektir
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Tesla 9 yıl
Asus kartlar gereğinden pahalı satılmıyor bence. Mesela bende Asus 5770 var. Piyasadaki en ucuz 5770lerden birisi Asus'ta. 310 lira civarı. Üstelik stok fanlı değil, bakır borulu soğutuculu.
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Black_Mamba24 9 yıl
asus 5970 matrix çıkacak ama daha 5850 ve 5870 i de gormek isterdik bu yeni kartlara ilaveten..bir an once çıkartsin sapphire gibi...
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comanchee 9 yıl
bide x2/x3@x4 gibi 5850 biosu atarak yapılacak bios modla 1440 shader açılsa tadından yenmez ama amd bu işi artık cpudaki gibi ayağa düşürmez ah ah 9600pro@xt günleri....
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ibonline 9 yıl
bunlar ne vakit Türkiyede raflarda olacak hala hiç bir yerde yok.
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