Asus'un P55 yonga setli Maximus III Formula modeli detaylandı

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Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil işlemcilerini pazara sunmasıyla birlikte anakart üreticileri arasında P55 mücadelesinin başlayacağını haberlerimizde sık sık dile getiriyoruz. Mevcut Core i7 jenerasyonuna göre Intel'in yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedeflediği yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin sektöre hareketlilik getirmesi beklenirken, anakart üreticileri de P55 yonga setli yeni model rekabetinde zirvede yer almaya çalışacaklar. Anakart üretiminde sektöre yön veren isimlerden birisi olan Asus da hazırladığı yeni modellerle P55 rekabetinde damalı bayrağı önde gören isim olmaya çalışacak. Firma farklı fiyat ve performans segmentleir için çok sayıda yeni model üzerinde çalışırken, oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için Maximus III Formula modelini hazırlıyor.

Asus'un ilk etapta tasarımı ve kaslı görümüyle dikkat çeken P55 yonga setli Maximus III Formula modeli, 19 fazlı güç tasarımına sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ile donatılan ve bu sayede hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destke veren yeni anakart, baskılı devre ve soğutucu tasarımı başta olmak üzere katı kapasitörlerri ve renkli komponentleri ile öne çıkacak gibi görünüyor. 10 adet SATA-II portuna ek olarak "Speeding HDD SATA" olarak isimlendirilen ve olay RAID kurulumunu hedef alan ekstra iki SATA portuna da sahip olan Maximus III Formula, ROG Connect adı verilen ve harici olarak hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyıan yeni bir özelliği de beraberinde getirecek. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz kendine özel bir portu olan bu teknoloji ile kullanıcılar Fast & Furious filmlerinde olduğu gibi anakartın temel parametrelerini örneğin dizüstü bilgisayar üzerinde takip edip, değerleri üzerinde gerçek zamanlı olarak değişiklik yapabilecekler.

Hız aşırtmacılara yönelik olarak ProbeIT teknolojisi ile v-check voltaj kontrol olanağı tanıyan ve Voltminder gerilim seviyesi gösterme LED'lerine sahip olan anakart, 8 kanal ses desteği sunan SupremeFX X-Fi ses kartı ile birlikte geliyor. EAX 4.0 desteği sunan ses kartının özellikle oyuncuların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında entegre çözümlerden daha iyi performans sunacağı belirtiliyor. Bu özelliklere ek olarak anakart ile birlikte GameFirst uygulamasını da kullanıcılara sunacak ki bu uygulama ile Gigabit LAN için öncelik ataması yapılabilecek. Tüm bu yeniliklere ek olarak R.O.G serisi anakartların artık standart olan karakteristik özelliklerine de sahip olacak P55 yonga setli Asus Maximus III Formula'nın Eylül ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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