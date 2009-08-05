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Asus'un P55 yonga setli Maximus III Formula modeli detaylandı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un P55 yonga setli Maximus III Formula modeli detaylandı
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Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil işlemcilerini pazara sunmasıyla birlikte anakart üreticileri arasında P55 mücadelesinin başlayacağını haberlerimizde sık sık dile getiriyoruz. Mevcut Core i7 jenerasyonuna göre Intel'in yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedeflediği yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin sektöre hareketlilik getirmesi beklenirken, anakart üreticileri de P55 yonga setli yeni model rekabetinde zirvede yer almaya çalışacaklar. Anakart üretiminde sektöre yön veren isimlerden birisi olan Asus da hazırladığı yeni modellerle P55 rekabetinde damalı bayrağı önde gören isim olmaya çalışacak. Firma farklı fiyat ve performans segmentleir için çok sayıda yeni model üzerinde çalışırken, oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için Maximus III Formula modelini hazırlıyor.

Asus'un ilk etapta tasarımı ve kaslı görümüyle dikkat çeken P55 yonga setli Maximus III Formula modeli, 19 fazlı güç tasarımına sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ile donatılan ve bu sayede hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destke veren yeni anakart, baskılı devre ve soğutucu tasarımı başta olmak üzere katı kapasitörlerri ve renkli komponentleri ile öne çıkacak gibi görünüyor. 10 adet SATA-II portuna ek olarak "Speeding HDD SATA" olarak isimlendirilen ve olay RAID kurulumunu hedef alan ekstra iki SATA portuna da sahip olan Maximus III Formula, ROG Connect adı verilen ve harici olarak hız aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyıan yeni bir özelliği de beraberinde getirecek. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz kendine özel bir portu olan bu teknoloji ile kullanıcılar Fast & Furious filmlerinde olduğu gibi anakartın temel parametrelerini örneğin dizüstü bilgisayar üzerinde takip edip, değerleri üzerinde gerçek zamanlı olarak değişiklik yapabilecekler.

Hız aşırtmacılara yönelik olarak ProbeIT teknolojisi ile v-check voltaj kontrol olanağı tanıyan ve Voltminder gerilim seviyesi gösterme LED'lerine sahip olan anakart, 8 kanal ses desteği sunan SupremeFX X-Fi ses kartı ile birlikte geliyor. EAX 4.0 desteği sunan ses kartının özellikle oyuncuların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında entegre çözümlerden daha iyi performans sunacağı belirtiliyor. Bu özelliklere ek olarak anakart ile birlikte GameFirst uygulamasını da kullanıcılara sunacak ki bu uygulama ile Gigabit LAN için öncelik ataması yapılabilecek. Tüm bu yeniliklere ek olarak R.O.G serisi anakartların artık standart olan karakteristik özelliklerine de sahip olacak P55 yonga setli Asus Maximus III Formula'nın Eylül ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Asus'un P55 yonga setli Maximus III Formula modeli detaylandı
Tam Boyutta Gör

Asus'un P55 yonga setli Maximus III Formula modeli detaylandı
Tam Boyutta Gör

Asus'un P55 yonga setli Maximus III Formula modeli detaylandı
Tam Boyutta Gör

Asus'un P55 yonga setli Maximus III Formula modeli detaylandı
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RockConn 9 yıl
Intel'in Soket 1156 Gibi Kazık Form'u Bizlerin Gözüne Anca Bu Kadar Güzel Gözükür : )
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Eşref_37 9 yıl
Tek kelime ile mükemel.
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mesAt 9 yıl
Harika bi düzenleme olmuş, soğutucu biraz pasif kalmış bu anakarta göre ama bu mudur budur;)
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husNUKE 9 yıl
asus yine şov yapmış, şu ana kadar hep asus anakart aldım hiç sorun yaşamadım
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sertacaygun 9 yıl
Şu yerleşime, şu renklerin güzelliğine bakın... (Mavi olsa tam benlikdi, duvara ünlü ressamların resmi gibi asmak gerekirdi...)
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rambetiko 9 yıl
asusun bu maximus serisine aşığım ya. bu kadar güzel mi olur anakartları. sırf güzel diye p45 maximus 2 alacaktım fiyatından dolayı p5q deluxe aldım. gerçi bu da güzel.
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alito 9 yıl
yordun bizi maximus :)
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safe-e 9 yıl
gzll eğer p55 ler 2 tane 16x desteği varsa alınır p55 ler çıksınlar fiatlarıda görelim bir bn için 2 tane 16x destek vermesi çok önemli bir anakartın
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MrPerFormance 9 yıl
min 400 tl.
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safe-e 9 yıl
bu p55 yongaları 2 ekran kartınada 16x haberleşme yüzü sağlıyormu arkadaşlar nedir bu yongaların durumu
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JacksonRR 9 yıl

safe-e

bu p55 yongaları 2 ekran kartınada 16x haberleşme yüzü sağlıyormu arkadaşlar nedir bu yongaların durumu

16x 16x çalışıyor. üçüncüsünü takarsan: 16x 8x 8x oluyor. Ben böyle biliyorum.
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yekoo 9 yıl
renk uyumu süper olmuş ama asus çok bozdu artık son 3 senedir bütün kredisini tüketti umarım bunlar aldığı paranın en azından bir kısmını hakederler.
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