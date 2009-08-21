Asus'un TUF serisi P55 anakartı görüntülendi; SaberTooth 55i

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8 Eylül'de lanse edilmesi beklenen Lynnfield kod adlı yeni nesil Intel işlemciler için anakart üreticilerinin P55 yonga setli yeni model çalışmaları devam ediyor. Anakart üretiminde sektörü lideri isimlerden birisi olan Asus da farklı segmentler için çok sayıda yeni tasarım üzerinde çalışıyor. SATA-III destekli P7P55D Premium ve R.O.G serisi altında hazırladığı Micro-ATX formdaki Maxim III Gene gibi P55 yonga setli dikkat çekici modelleri gün ışığına çıkan Asus, P55 konusunda belkide en radikal tasarımına TUF isimli yeni oluşturduğu seri kapsamındaki ilk modeli SaberTooth 55i ile imza atıyor.

Asus'un ilk defa aylar önce gün ışığına çıkan ve en son Computex 2009 fuarında tanıttığı Marine Cool isimli konsept anakart tasarımından yola çıkılarak hazırlanan TUF serisi yeni SaberTooth 55i model, LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 modelleriyle kullanılabiliyor. 12+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, çift PCIe x16 slotu ile SLI ve Crossfire X teknolojilerini destekleyebiliyor. Tasarım özellikleriyle öne çıkan SaberTooth 55i'nin özellikle yüksek performans ı ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alması bekleniyor.

Yonga seti ve MOSFET'ler için CeraM!X adı verilen ve ısı dağıtım alanının %50 arttırıldığı özel bir soğutucu tasarımına yer verilen anakartın mevcut P55 çözümlerine göre ciddi derecede daha serin çalışacağı ifade ediliyor. CoolMEM isimli teknoloji için bellek slotları da ayrı olarak soğutulan SaberTooth 55i'nin gün ışığına çıkan diğer özellikleri arasında eSATA ve 8x SATA-II portuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca Gigabti Ethernet, 8 kanal HD ses, T.Probe yongası ve bellek soğutması için CoolMame isimli fan çerçevesi gibi detaylara yer verilen SaberTooth 55i'nin fiyatı henüz açıklanmadı.

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