Asus'un WiMAX destekli dizüstü bilgisayarı kullanıcılarla buluşuyor

Dün yayınladığımız haberimizde WiMAX teknolojisini kısaca anlatmış ve Acer ile Toshiba'nın duyurduğu WiMAX destekli yeni dizüstü bilgisayarların detaylarını sizler ile paylaşmıştık. Global bilgisayar pazarının üst sıralarında yer alan iki üreticinin yanı sıra donanım dünyasınn en büyüklerinden biri olan Asus'un WiMAX destekli dizüstü bilgisayarı da gün ışığına çıktı.

Firmanın M50Vm-A1WM kod adlı yeni modeli 14.2" x 10.5" x 1.1-1.6" boyutlarında ve 3Kg ağırlığında olan sistem 15.4" LCD ekrana sahip. Intel'in Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayar üzerinde WiMAX/Wi-Fi Link modülü bulunuyor ve bu sayede alt yapı çalışmaları tamamlanmış noktalarda kullanıcılara kablosuz ve mesafe bağımsız olarka yüksek hızda internet erişimi sağlanıyor.

Belirttiğimiz üzere Intel'in Centirno 2 platformunu temel alan Asus M50Vm-A1WM, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.26GHz'de görev yapan Core 2 Duo P8400 işlemcisini kullanıyor. 4GB'lık sistem belleğine sahip olan dizüstü bilgisayarda depolama içinse 250GB'lık sabit disk tercig edilirken ekran kartı olaraksa DirectX 10 destekli GeForce 9600M GS'ye yer verilmiş.

Çok formatlı DVD yazıcısı gibi detaylara da sahip olan ve M50 serisi altında kullanıma sunulan Asus'un WiMAX destekli yeni dizüstü bilgisayarı yurt dışında 1400$ seviyesinden kullanıcılar ile buluşuyor.