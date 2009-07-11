Asus'un Xtreme Design serisi ilk anakartı göründü; P6TD Deluxe

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Anakart üretiminde lider isimlerden birisi olan Tayvan merkezli Asus, yüksek performan segmenti için hazırlayacağı yeni anakart modellerinde Xtreme Design adını verdiği yeni bir tasarım anlayışını devreye sokuyor. Gigabyte'ın Ultra Durable III teknolojisine rakip olması beklenen Xtreme Desing yaklaşımını firma, "en iyi performans ve güvenilirlik" olarak tanımlıyor. Asus'un Xtreme Design serisi altında hazırladığı ilk anakart, Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli P6TD Deluxe modeli oldu.

16+3 fazlı güç tasarımıyla donatılan yeni anakart, Xtreme Design tasarımı ile Turbo V adı verilen gerçek zamanlı işlem gücü gözlem teknolojisine ve Stack Cool3+ isimli bakır yoğunluğu arttırılarak geliştirilen baskılı devre tasarımını beraberinde getiriyor. Geliştirilen özellikleriyle komponentlerin daha serin çalışmasına olanak tanıyan dolayısıyla daha uzun kullanım ömrü sunduğu belirtilen anakart, firmanın X58 yonga setli diğer anakartlarında da gördüğümüz özel tasarım çipset soğutucusuyla geliyor.

Satılmakta olan Core i7 işlemci modellerinin tamamıyla uyumlu olan anakart üzerinde 2000MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan 6 adet DIMM slotu bulunuyor. Üç adet PCIe x16 slotuyla hem ATi'nin Crossfire X hem de Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek veren P6TD Deluxe, güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanıyor. Express Gate teknolojisi ile Linyx tabanlı sistem üzerinden sadece birkaç saniyede çevrimiçi uygulamalara ulaşılmasını sağlayan kart kaslı görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, çift Gigabit Ethernet, 6x SATA-II konnektörü, eSATA / FireWire portları ve profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarına yer verilen anakartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.