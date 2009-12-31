Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un yeni nesil Atom 2 işlemcili Eee PC 1001P modeli listelere girdi

9 yıl
10,5b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus'un yeni nesil Atom 2 işlemcili Eee PC 1001P modeli listelere girdi
Tam Boyutta Gör

İlk defa 2007'de duyurduğu EeePC ile netbook dünyasının kapılarını aralayan ve bugün pazarın en büyük oyuncularından birisi olan Asus, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alan Eee PC 1001P modelini satışa sunuyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip netbook, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor.

Entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimine (GMA 3150) ile gelen işlemciye 1GB bellek ve depolama için 160GB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor. WiFi, Ethernet, 0.3 megapiksel entegre internet kamerası gibi detaylarla donatılan Eee PC 1001P, 6 hücreli 4400mAh pil kullanıyor ve işletim sistemi olarak Windows XP Home ile birlikte sunuluyor.

Siyah ve Beyaz gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan 1.1 Kg ağırlığındaki yeni netbook modelinin 6 Ocak'ta satışa sunulması beklenirken, fiyat listelerine 356$ seviyesinden giriş yaptığı bildiriliyor.

Asus'un yeni nesil Atom 2 işlemcili Eee PC 1001P modeli listelere girdi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jay jay justified 9 yıl
Bir de pil ömrü hakkında bilgi verilseymiş, iyi olacakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
bunların pil ömrü notebooklara göre epy uzun olurher halde tüm bileşenler tasarruflu olduğuna göre...

benim anlayamadığım Windows Xp ile gelmesi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bolumsonucanavarı Sunar: 2009'un En İyi 10 Oyunu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim