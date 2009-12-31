Asus'un yeni nesil Atom 2 işlemcili Eee PC 1001P modeli listelere girdi

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İlk defa 2007'de duyurduğu EeePC ile netbook dünyasının kapılarını aralayan ve bugün pazarın en büyük oyuncularından birisi olan Asus, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alan Eee PC 1001P modelini satışa sunuyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip netbook, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor.

Entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimine (GMA 3150) ile gelen işlemciye 1GB bellek ve depolama için 160GB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor. WiFi, Ethernet, 0.3 megapiksel entegre internet kamerası gibi detaylarla donatılan Eee PC 1001P, 6 hücreli 4400mAh pil kullanıyor ve işletim sistemi olarak Windows XP Home ile birlikte sunuluyor.

Siyah ve Beyaz gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan 1.1 Kg ağırlığındaki yeni netbook modelinin 6 Ocak'ta satışa sunulması beklenirken, fiyat listelerine 356$ seviyesinden giriş yaptığı bildiriliyor.

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