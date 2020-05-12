Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek

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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında yaptığı yatırımlara devam ediyor. Şirket, Gazi Fişek Fabrikası'nda faaliyete soktuğu yerli ve milli fişek hattıyla 13 farklı kalibrede ve 43 farklı tipte fişek üretecek.

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MKEK tarafından yapılan açıklamada söz konusu üretim hattındaki tezgahların, imalat, montaj ve seri üretime geçilmesi sürecinin 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı vurgulandı. Eski hatta 45 personel ile yıllık 20 milyon fişek üretildiğini ifade eden yetkililer, yeni hatta sadece 14 personelle yılda 60 milyon fişek üretecek. Üretim hattında güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta 7,62x54 (Bixi) ve 7,62x39 (Kalaşnikof) mühimmatları ile diğer NATO mühimmatları üretilecek.

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Proje dahilinde temin edilen makinalarda yerli firmaların tercih edildiğinin belirtildiği açıklamada bu sayede maliyette, 6 milyon avroluk bir kâr elde edildiği vurgulandı. 6 milyon avroya mal olan projenin geri ödemesi ise 19 ayda tamamlanacak. Dışa bağımlılığın ciddi oranda azalmasıyla ise güvenlik güçlerinin kritik dönemlerdeki ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanabilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/savunma-sanayisinde-yerli-donusum/1836365

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