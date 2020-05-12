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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) bünyesinde faaliyet gösteren Gazi Fişek Fabrikası'nda yerli ve milli fişek üretim hattı devreye sokuldu.
    4 gün
    1,4b
    1
    7
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek
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    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında yaptığı yatırımlara devam ediyor. Şirket, Gazi Fişek Fabrikası'nda faaliyete soktuğu yerli ve milli fişek hattıyla 13 farklı kalibrede ve 43 farklı tipte fişek üretecek.

    Ayrıca Bkz. "16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak"

    MKEK tarafından yapılan açıklamada söz konusu üretim hattındaki tezgahların, imalat, montaj ve seri üretime geçilmesi sürecinin 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı vurgulandı. Eski hatta 45 personel ile yıllık 20 milyon fişek üretildiğini ifade eden yetkililer, yeni hatta sadece 14 personelle yılda 60 milyon fişek üretecek. Üretim hattında güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta 7,62x54 (Bixi) ve 7,62x39 (Kalaşnikof) mühimmatları ile diğer NATO mühimmatları üretilecek.

    Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek
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    Proje dahilinde temin edilen makinalarda yerli firmaların tercih edildiğinin belirtildiği açıklamada bu sayede maliyette, 6 milyon avroluk bir kâr elde edildiği vurgulandı. 6 milyon avroya mal olan projenin geri ödemesi ise 19 ayda tamamlanacak.  Dışa bağımlılığın ciddi oranda azalmasıyla ise güvenlik güçlerinin kritik dönemlerdeki ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanabilecek.  



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/savunma-sanayisinde-yerli-donusum/1836365 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 4 gün en beğenilen
    her alanda yapılması gereken bu, emeği geçen herkese teşekkürler.
    Yanıtla +7
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    joven 4 gün
    MKE önce 5,56x45 mm yüksek basınçlı mermi üretme becerisi göstersin
    5,56x45 mm yüksek basınçlı mermi üretimini yurt dışından karşılıyor halen üretimi devam etmekte olan mpt-55 silahlarda dayanıklılık testinde kullanılıyor

    Yüksek basınçlı nedir silahlardaki kullanım amacı nedir?

    Yüksek basınçlı mermi normal mermilere göre kovan içerisindeki barut miktarı daha fazladır

    Yüksek basınçlı merminin kullanım amacı sıfırdan yeni üretilmiş veyahut bakıma alınmış namlusu değişmiş silahların dayanıklılık testidir, yüksek barut
    namluda veyahut silah gövdesinde oluşacak hasarları görmek için kullanılıyor.
    MKE önce 5,56x45 mm yüksek basınçlı mermi üretme becerisi göstersin 5,56x45 mm yüksek basınçlı mermi üretimini yurt dışından karşılıyor halen üretimi devam ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    joven 4 gün
    MKE Gazi fişek fabrikası Almanlar tarafında kurulduğu vakit üretilen slahlar başta G3 piyade tüfeği Mp5 kısa namlulu otomatik silah mermi üretimi ihtiyacını karşılamak için sadece üretilen silahlar için mermi üretim hatları kuruldu sonradan 2000 yalında envantere eklenen Hk33 5,56x45mm piyade tüfeği ve bugün üretimi halen sürmekte olan mpt-55 için ihtiyaç olan yüksek basınçlı mermi üretim hattı bugüne kadar kurulamadı ve halen yüksek basınçlı mermiler yurtdışından yani Almanya’dan temin edilmektedir

    Burada sorulması gereken bugüne kadar 5,56x45 basınçlı mermi hattı neden kurulamadı işin özü Almanların kurduğu hatlar üzerinden bugüne kadar mermi üretiliyor aradan geçen onca zaman içerisinde bir gelişme katedilmedi.
    MKE Gazi fişek fabrikası Almanlar tarafında kurulduğu vakit üretilen slahlar başta G3 piyade tüfeği Mp5 kısa namlulu otomatik silah mermi üretimi ihtiyacını kar...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 3 gün
    MKE özelleştirilse şu anki verimliliğinin ve potansiyelinin kat kat üzerine çıkacaktır. bizim solcu ulusalcı kafa bunu anlamaz, hemen forumlarda ağlaşmaya başlarlar ama aklın yolu bir.
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    muammer816 (muammer dosthan) 3 gün
    maşallah,emeği geçenleri tebrik ederim. eksik olan ne varsa bu kafayla zaman içinde tamamlanacaktır diye düşünüyorum(.)
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    firat_kilic 3 gün
    MKE eskiden PİLde yapardı. Pil için acaba dışarıya kaç milyar $ dolar uçuyor?

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    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Musty3535123 4 gün en beğenilen
    her alanda yapılması gereken bu, emeği geçen herkese teşekkürler.
    Yanıtla +7
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    joven 4 gün
    MKE Gazi fişek fabrikası Almanlar tarafında kurulduğu vakit üretilen slahlar başta G3 piyade tüfeği Mp5 kısa namlulu otomatik silah mermi üretimi ihtiyacını karşılamak için sadece üretilen silahlar için mermi üretim hatları kuruldu sonradan 2000 yalında envantere eklenen Hk33 5,56x45mm piyade tüfeği ve bugün üretimi halen sürmekte olan mpt-55 için ihtiyaç olan yüksek basınçlı mermi üretim hattı bugüne kadar kurulamadı ve halen yüksek basınçlı mermiler yurtdışından yani Almanya’dan temin edilmektedir

    Burada sorulması gereken bugüne kadar 5,56x45 basınçlı mermi hattı neden kurulamadı işin özü Almanların kurduğu hatlar üzerinden bugüne kadar mermi üretiliyor aradan geçen onca zaman içerisinde bir gelişme katedilmedi.
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    joven 4 gün
    MKE önce 5,56x45 mm yüksek basınçlı mermi üretme becerisi göstersin
    5,56x45 mm yüksek basınçlı mermi üretimini yurt dışından karşılıyor halen üretimi devam etmekte olan mpt-55 silahlarda dayanıklılık testinde kullanılıyor

    Yüksek basınçlı nedir silahlardaki kullanım amacı nedir?

    Yüksek basınçlı mermi normal mermilere göre kovan içerisindeki barut miktarı daha fazladır

    Yüksek basınçlı merminin kullanım amacı sıfırdan yeni üretilmiş veyahut bakıma alınmış namlusu değişmiş silahların dayanıklılık testidir, yüksek barut
    namluda veyahut silah gövdesinde oluşacak hasarları görmek için kullanılıyor.
    Yanıtla +6
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