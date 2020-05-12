Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında yaptığı yatırımlara devam ediyor. Şirket, Gazi Fişek Fabrikası'nda faaliyete soktuğu yerli ve milli fişek hattıyla 13 farklı kalibrede ve 43 farklı tipte fişek üretecek.
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MKEK tarafından yapılan açıklamada söz konusu üretim hattındaki tezgahların, imalat, montaj ve seri üretime geçilmesi sürecinin 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı vurgulandı. Eski hatta 45 personel ile yıllık 20 milyon fişek üretildiğini ifade eden yetkililer, yeni hatta sadece 14 personelle yılda 60 milyon fişek üretecek. Üretim hattında güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk etapta 7,62x54 (Bixi) ve 7,62x39 (Kalaşnikof) mühimmatları ile diğer NATO mühimmatları üretilecek.
Proje dahilinde temin edilen makinalarda yerli firmaların tercih edildiğinin belirtildiği açıklamada bu sayede maliyette, 6 milyon avroluk bir kâr elde edildiği vurgulandı. 6 milyon avroya mal olan projenin geri ödemesi ise 19 ayda tamamlanacak. Dışa bağımlılığın ciddi oranda azalmasıyla ise güvenlik güçlerinin kritik dönemlerdeki ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanabilecek.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/savunma-sanayisinde-yerli-donusum/1836365 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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5,56x45 mm yüksek basınçlı mermi üretimini yurt dışından karşılıyor halen üretimi devam etmekte olan mpt-55 silahlarda dayanıklılık testinde kullanılıyor
Yüksek basınçlı nedir silahlardaki kullanım amacı nedir?
Yüksek basınçlı mermi normal mermilere göre kovan içerisindeki barut miktarı daha fazladır
Yüksek basınçlı merminin kullanım amacı sıfırdan yeni üretilmiş veyahut bakıma alınmış namlusu değişmiş silahların dayanıklılık testidir, yüksek barut
namluda veyahut silah gövdesinde oluşacak hasarları görmek için kullanılıyor.
Burada sorulması gereken bugüne kadar 5,56x45 basınçlı mermi hattı neden kurulamadı işin özü Almanların kurduğu hatlar üzerinden bugüne kadar mermi üretiliyor aradan geçen onca zaman içerisinde bir gelişme katedilmedi.