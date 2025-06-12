KAPLAN Zırhlı Personel Taşıyıcı ilk kez sergilendi

2024 yılında FNSS ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında 30 ton sınıfı paletli personel taşıyıcı araç için sözleşme imzalanmıştı. Bu sözleşme doğrultusunda KAPLAN ZPT (Endonezcede HARIMAU) geliştirildi.
Indo Defence’de sergilenen KAPLAN ZPT prototipi Türkiye’de üretildi. İkinci araç ise Endonezya’da PT Pindad tarafından üretilecek. Teslimatlarının 2026 yılı sonunda yapılması planlanan araçlar son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanarak, testleri FNSS ve PT Pindad tarafından Türkiye ve Endonezya’da gerçekleştirilecek. Araç Türkiye ve Endonezya ortaklığında üretilecek.
Kaplan ZPT neler sunuyor?
Paletli yapıya sahip olan araç, asfalt/stabilize yollarda veya engebeli arazi koşullarında yüksek hızda hareket edebilecek. Dizel motordan güç alan KAPLAN ZPT, saatte 70 kilometrenin üzerinde hıza çıkacak ve 450 kilometreyi aşan menzile sahip olacak. Yüzde 30 yan eğimlerin, yüzde 60 dik eğimlerin, 2,2 metrelik hendeklerin ve 0,90 metrelik dikey engellerin üstesinden gelecek.
KAPLAN ZPT, insanlı veya insansız kule sistemleri için olası entegrasyon seçenekleri ile tasarlandı. Araç, hafif ve orta kalibrelerin yanı sıra 120 mm havan ve ATGM kuleleri ve silah sistemleri ile donatılabiliyor.
Bu modüler tasarım, KAPLAN ZPT’nin mekanize piyade, keşif, komuta ve kontrol, kuvvet koruma, tıbbi tahliye, kurtarma, muharebe mühendisliği ve doğrudan veya dolaylı ateş desteği gibi çeşitli görevleri yerine getirmek üzere yapılandırılmasına olanak tanıyor.
KAPLAN ZPT teknik özellikleri
- Güç-Ağırlık Oranı: >22 Hp/ton
- Mürettebat Kapasitesi: 13 (Nişancı, Sürücü ve Komutan dâhil)
- Motor: Dizel
- Transmisyon: Otomatik
- Azami Yol Hızı: 70 km/s
- Menzil: 450 km
- Meyil Tırmanma: 60%
- Yan Meyil: 30%
- Dik Engel Aşma: 0.9 m
- Hendek Aşma: 2.2 m
- Palet Sistemi: Palet Ayarlayıcılı ve Değiştirilebilir Pedli, Çelik Palet / Kompozit Kauçuk Palet
- Süspansiyon Sistemi: Burulabilen Mil
- Kule Tipi: İnsanlı veya İnsansız Kule Sistemleri
- Ana Teçhizat: 12.7 ile 40 mm arası Otomatik
- İkincil Teçhizat (Eş Eksenli): 7.62 mm MG
- Yatay Dönüş: 360° Sürekli
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