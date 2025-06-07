Yerli turbojet motorlu SOM seyir füzesinden ilk testte tam isabet

Yerli turbojetli SOM-B1’den tam isabet
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen SOM-B1 seyir füzesi, Kale Jet Engines tarafından üretilen Türkiye'nin ilk turbojet motoru KTJ-3200 ile desteklendi. Bu motor, SOM dışında Atmaca seyir füzelerine de güç veriyor. Bu konfigürasyonda gerçekleştirilen ilk SOM-B1 testinde ise hedef tam isabetle vuruldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada “Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
ROKETSAN CEO’su Murat İkinci ise şu sözleri sarfetti: “Muadillerine göre üstün özellikleri ve yüksek performansı ile Hava Kuvvetlerimizin kuvvet çarpanı olacak SOM, yerli turbojet motoru ile gece gündüz demeden görevini icra edebilecek.”Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.