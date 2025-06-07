Yerli turbojet motorlu SOM seyir füzesinden ilk testte tam isabet

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Tam Boyutta Gör TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uzun menzilli seyir füzesi SOM, yerli turbojet motoru ile gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen test, yalnızca teknik bir kazanım değil; aynı zamanda savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması yolunda atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Yerli turbojetli SOM-B1’den tam isabet

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen SOM-B1 seyir füzesi, Kale Jet Engines tarafından üretilen Türkiye'nin ilk turbojet motoru KTJ-3200 ile desteklendi. Bu motor, SOM dışında Atmaca seyir füzelerine de güç veriyor. Bu konfigürasyonda gerçekleştirilen ilk SOM-B1 testinde ise hedef tam isabetle vuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada “Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Test atışına dair bir diğer açıklama da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’den geldi. Görgün, “Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil, bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır. Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve 'tam bağımsız savunma sanayi' vizyonuna gönül verenlerin eseridir.” dedi.

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ROKETSAN CEO’su Murat İkinci ise şu sözleri sarfetti: “Muadillerine göre üstün özellikleri ve yüksek performansı ile Hava Kuvvetlerimizin kuvvet çarpanı olacak SOM, yerli turbojet motoru ile gece gündüz demeden görevini icra edebilecek.”

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Yerli turbojet motorlu SOM seyir füzesinden ilk testte tam isabet

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