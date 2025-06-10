Türkiye'nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında ilk sevkiyat tamamlandı

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Tam Boyutta Gör Otokar, geçtiğimiz yıl Romanya Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında toplamda 1.059 adet COBRA II 4x4 zırhlı aracı tedarik etmek üzere önemli bir sözleşmeye imza atmıştı. Bu kapsamdai Türkiye’de üretilen ilk COBRA II araçları Romanya’ya ulaştı.

Sözleşme şartlarına göre, ilk etapta üretilecek 278 araç Sakarya’da montajlanırken, bu araçların belirli alt sistemleri Romanya’da yerli üreticiler aracılığıyla entegre edilecek.

Bu ihracat, Türkiye’nin savunma sanayi tarihinde tek kalemde imzalanmış en büyük kara aracı ihracatı olma özelliği taşıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında COBRA II araçlarının ilk kez yurt dışında da üretilmesi planlanıyor.

Otokar, Romanya’daki yerel üretim hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım daha atarak, ülkenin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından Automecanica S.A. ile ortak girişim şirketi kurulması için anlaşma sağladı. Bu adım, sadece üretimi değil, aynı zamanda Romanya'nın savunma sanayi kabiliyetlerinin geliştirilmesini de hedefliyor.

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İlk araç teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor. Romanya’nın özel talepleri doğrultusunda farklı görevler için tasarlanan çeşitli COBRA II versiyonları da projeye dahil edilecek.

Sözleşme kapsamında üretilecek 10 farklı versiyon arasında personel taşıyıcı, keşif aracı, uzaktan komutalı silah sistemine sahip personel taşıyıcı, tanksavar ve komuta araçları, 120 mm ve 81 mm havan taşıyıcılar, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı ve ambulans gibi platformlar yer alıyor.

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