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    Baykar ve Leonardo ortaklığındaki LBA Systems, Paris AirShow'da yeni ürünlerini tanıtacak

    Baykar ve Leonardo ortaklığında kurulan yeni savunma sanayi şirketi LBA Systems, 16-22 Haziran tarihlerinde Paris AirShow'da önemli duyurular yapacak. Şirketin projeleri açıklanacak.

    LBA Systems, Paris AirShow'da yeni ürünlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Baykar, geçtiğimiz Mart ayında dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden Leonardo ile ortaklık kurarak LBA Systems isminde yeni şirket kurmuştu. Bu şirketin projeleri ve ilk ürünleri Paris AirShow’da tanıtılacak.

    Leonardo’nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Paris AirShow’da yeni teknolojilerin tanıtılacağı duyuruldu. Duyuruda Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın videolu davet mesajına yer verildi.

    LBA Systems, Baykar’ın İHA’lardaki tecrübesini ve Leonardo’nun gelişmiş elektronik, sensörler ve kamera teknolojileri ile birleştirecek. Davet mesajında bu konuya vurgu yapıldı.

    Leonardo CEO’su Cingolani, Leonardo ve Baykar arasındaki güçlü sinerji bu ortak girişimin en önemli özelliği. En gelişmiş elektronikleri, sensörleri, kameraları ve teknolojileri, Baykar'ın farklı boyutlarda ürettiği en gelişmiş insansız hava araçlarıyla birleştirebiliriz. Bir şey mi görmek istiyorsunuz? Dronları, faydalı yük taşıma sistemleri görmek mi istiyorsunuz? Ekibi mi görmek istiyorsunuz? Paris'te görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin." dedi.

    LBA Systems, Paris AirShow'da yeni ürünlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "LBA Systems, mühendisliğin iki ağır topunu ortak vizyonla bir araya getiriyor. Baykar'ın savaşta kendini kanıtlamış teknolojileri ile Leonardo'nun Avrupa deneyimi ve sistem entegrasyonu mükemmel bir ittifak oluşturuyor. Gelin tanışalım, bağlantı kuralım ve bu heyecan verici günlere birlikte katılalım." ifadesini kullandı.

    Ayrıca Paris AirShow'da Baykar standında yerli ve milli teknolojiler sergilenecek. Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB3 SİHA ve Kemankeş 1 Mini Akıllı Seyir Füzesi vitrine çıkacak. Bu yıl 55’incisi düzenlenen Paris AirShow, Paris-Le Bourget Havalimanı'nda 16-22 Haziran tarihlerinde misafirleri ağırlayacak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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