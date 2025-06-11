Baykar ve Leonardo ortaklığındaki LBA Systems, Paris AirShow'da yeni ürünlerini tanıtacak

Leonardo’nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Paris AirShow’da yeni teknolojilerin tanıtılacağı duyuruldu. Duyuruda Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın videolu davet mesajına yer verildi.
LBA Systems, Baykar’ın İHA’lardaki tecrübesini ve Leonardo’nun gelişmiş elektronik, sensörler ve kamera teknolojileri ile birleştirecek. Davet mesajında bu konuya vurgu yapıldı.
Leonardo CEO’su Cingolani, Leonardo ve Baykar arasındaki güçlü sinerji bu ortak girişimin en önemli özelliği. En gelişmiş elektronikleri, sensörleri, kameraları ve teknolojileri, Baykar'ın farklı boyutlarda ürettiği en gelişmiş insansız hava araçlarıyla birleştirebiliriz. Bir şey mi görmek istiyorsunuz? Dronları, faydalı yük taşıma sistemleri görmek mi istiyorsunuz? Ekibi mi görmek istiyorsunuz? Paris'te görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin." dedi.
Ayrıca Paris AirShow'da Baykar standında yerli ve milli teknolojiler sergilenecek. Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB3 SİHA ve Kemankeş 1 Mini Akıllı Seyir Füzesi vitrine çıkacak. Bu yıl 55’incisi düzenlenen Paris AirShow, Paris-Le Bourget Havalimanı'nda 16-22 Haziran tarihlerinde misafirleri ağırlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.