ROKETSAN'dan Endonezya'ya ikinci kez ATMACA ihracatı

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Tam Boyutta Gör ROKETSAN ile Endonezya arasındaki sıcak ilişkiler yeni sözleşmeleri beraberinde getiriyor. ROKETSAN, bugün iki yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Endonezya'nın Cakarta şehrinde düzenlenen INDO Defence fuarında ROKETSAN imza töreni düzenledi. İmza töreninde ilk olarak ROKETSAN ve PT Republik Defence Indonesia (RDI) arasında Türkiye'nin ilk gemisavar füzesi ATMACA ile ATMACA silah sisteminin tedarikini kapsayan sözleşmeye imzalar atıldı. ROKETSAN daha önce Endonezya ile 45 adet ATMACA gemisavar füzesi için anlaşma yapmıştı. Yeni anlaşmada ne kadar füze tedarik edileceği açıklanmadı.

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ROKETSAN ile PT Republik Defence Indonesia (Republikorp) arasında yapılan ikinci imza töreninde ise Ortak Girişim Anlaşması (JVA) yapıldı. Bu sözleşmeye göre ortak girişim şirketi kurulacak. Bu girişim ile taraflar, füze teknolojilerinin montajı, yerli üretimi ve sürdürülebilirliğine yönelik Endonezya'da yerel yetkinliklerin geliştirilmesini ve uzun vadede ülkenin savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor.

Tam Boyutta Gör ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Endonezya'nın savunma modernizasyonuna katkı sağlamaktan ve uzun vadeli sanayi iş birliklerinin temellerini atmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

ROKETSAN, INDO Defence’de neler sergiliyor?

ROKETSAN, fuarda SİHA mühimmatlarından MAM-C, MAM-L IIR, MAM-T ve İHA-230 havadan karaya balistik süpersonik füzesini, tanksavar sistemlerinden KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar silah sistemini, hava savunma sistemlerinden SUNGUR hava savunma füzesini, HİSAR-O hava savunma füzesini, SİPER uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemini, LEVENT yakın hava savunma sistemi ve füzesi ile Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'ni (MİDLAS) sergiliyor. ÇAKIR seyir füzesi, ATMACA gemisavar füzesi, TRG-122 füzesi, TRLG-230 füzesi, TRG-300 füzesi, BORA füzesi, TEBER güdüm kiti ve BARBAROS kıyı savunma sistemi de ROKETSAN'ın sergilediği ürünler arasında yer alıyor.

ROKETSAN Atmaca özellikleri

Uzunluk : 4,3 – 5,2 metre

: 4,3 – 5,2 metre Ağırlık : 750 kg altında

: 750 kg altında Menzil : 250 km

: 250 km Çap : 370 mm

: 370 mm Güdüm Sistemleri :

Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS)

Küresel Konumlama Sistemi (KKS)

Barometrik Altimetre

Radar Altimetre

: Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Barometrik Altimetre Radar Altimetre Harp Başlığı : Yüksek patlayıcı, parçacık etkili ve penetrasyon etkili bir başlık.

: Yüksek patlayıcı, parçacık etkili ve penetrasyon etkili bir başlık. Harp Başlığı Ağırlığı : 220 kg

: 220 kg Arayıcı Başlık: Aktif RF (Radyo Frekansı) teknolojisine sahip olup, hedefe kilitlenmeyi sağlar.

ATMACA Gemisavar Füzesi, Türkiye’nin deniz savunma gücünü artırmak ve bölgesel caydırıcılığı sağlamak amacıyla geliştirilmiş stratejik bir savunma sistemidir. Uzun menzili, düşük radar izi, yüksek hassasiyetli güdüm sistemleri ve otonom çalışma kapasitesi ile ATMACA, modern savaş senaryolarına uygun olarak donatılmıştır. Türkiye’nin yerli savunma sanayiinin önemli başarılarından biri olan bu füze, hem sahadaki etkinliği artırmakta hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyonel esneklik kazandırmaktadır. ATMACA, Türkiye’nin savunma alanındaki bağımsızlık hedeflerine katkı sağlamanın ötesinde, deniz kuvvetlerine stratejik avantajlar sunan caydırıcı bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

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