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    16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Bu haftaki kabine toplantısı sonrası salgın süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16, 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler ve yapılacak değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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    Erdoğan, 16-17-18 ve 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerin 10.00 – 16.00 arasında hem satış hem de evlere servis için açık olmalarına imkan tanınacağını belirtti. 65 yaş üstü vatandaşların yine 17 Mayıs Pazar günü dışarı çıkabileceğini söyledi.

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    Geçen hafta 7 ildeki giriş çıkış sınırlandırmasının sonlandırıldığını belirten Cumhurbaşkanı, bu haftaki toplantıda 9 ilde daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırılmasına dair karar alındığını açıkladı. Bu kapsamda; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerindeki kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

    Normalleşme süreci kapsamında berber ve kuaför gibi işletmelerin bugün itibariyle faaliyete başladığını hatırlatan Erdoğan, noterlerdeki nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal düzene geçiş yapılmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.



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    BlackGhost12 4 gün en beğenilen
    Yine para yok, yine destek yok.



    Şu ülkede ki haksızlık, umursamazlık everest olmuştur.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün
    15 temmuzda bakalım sokağa çıkma yasağı olacak mı?
    3 Yanıt Yanıtla +22
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    cemcem0 (Cem Cem) 4 gün TheNewAtilla
    Bunu neden net olarak açıklamıyorlar anlamış değilim. Herkes birbirine bakıp soruyor hangi illerde sokağa çıkma yasağı var diye.
    Yanıtla +3
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    Gt95 (hakan dinler) 4 gün TheNewAtilla
    15 temmuzda ne alaka garezin mi var
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Johnny Silverhand 4 gün
    Avm açıyorlar ama sokağa çıkma yasağı var.



    Ülkeyi yönetmek de yani...
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Gt95 (hakan dinler) 4 gün Johnny Silverhand
    çok biliyorsan 72 ülkenin başına geç sen yönet yani
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    lazer__ 3 gün
    Niye 81 ilde uygulanmıyor bunu soran da yok
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    ALFATURK34 (Ahmet Üçdağ) 3 gün yeni yorumcu
    Sokağa çıkma yasağı varsa AVM nasıl açık kalabilir. ?
    Ulan nasıl bir beyne sahipsiniz diyeceğim ama beyinde yok belli ki.
    AVM'yi cinler,periler açıyor sanırım.
    Ah beyin ah ...
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    caglardemirtas33 3 gün
    Para yok , Destek yok . Ne olacak böyle
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    matador_mirkhan 3 gün
    Ramazan bayramındada olacak mı acaba?
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    tropeus77 (ilhan ) 4 gün
    yasak olan şehirler;

    Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.
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    ugurr999 (ugur ugurlu) 4 gün
    Yasak var sebebini açıklayan yok. Şimdi birileri diyecek sebebi Covid-19. Arkadaş ayın 15'inin 16'sından farkı sadece haftasonu olması mı? Hadi diyelim o haftasonu tamam 18 Mayısın 20 Mayıstan tam olarak ne gibi bir farkı var? Gerçekten bilen birileri pazartesinin çarşambadan ne gibi bir farkı olduğunu bize anlatabilir mi?
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    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 4 gün
    Bunlar göstermelik olaylar sonradan ağır birşey olduğunda biz yapacağımız yaptık diyecekler.

    Ekonomik kaygılar nedeni ile elden gelen bu işte.Yoksa ilk İran'da olay patlak verince uçak ve sınır geçişleri duracak en az Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı olacaktı.Ardından İran ve beraberinde kara sınırı tamamen kapalı olmak koşulu ile içerde serbest normalleşme olacaktı durumun bu noktaya kadar sürmesinin sebebi bu.
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    firat_kilic 4 gün
    Baştan sadece 1 defa herkesi içeri soksa 14gün / 28gün şimdiye bitmişti. Maksat yön-etme, domine etme, emir verme, deve-cüce oynatma, ruhsal tatmin ve zevkimidir acaba? Artık sıkıntı geldi. Dışarıya bile çıkmak istemiyorum.
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    White Devil 4 gün
    Avrupa'nın yılardır uyguladığı görgü kuralı olan sosyal mesafeyi pandemide bile öğrenemediler, karar zaten saçma 2 haftalık yasak ekonomiye daha az zarar verecekti ama millet halinden memnun.
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    volga tuygun (tuygun habora) 4 gün
    Bugün banka işim olduğu için mecburen evden çıktım. Arabayla bankanın yakınına kadar gidip önünde sıra bekledim ( malum teker teker alıyorlar içeri ) Bütün önlemleri aldım, maskem ağzımı ve burnumu koruyor, yanımda 80 derece kolonya, insanlara sosyal ( fiziksel ) mesafemi bırakarak sıra bekledim. Önümden sürüyle burun açık - ağız kapalı maskeli, ağız - burun açık çene kapalı maskeli ve hiç maskesi olmayan onlarca insan geçti. 65 yaş üstü mü? Oooo! sürüsüne bereket, 20 yaş altı mı? Onlardan da tonla...
    Avm'ler açık ama sahilde açık havada yürüyüş yapmak yasak.
    İstiklal caddesinde maskesiz dolaşana ceza var ve 3 metre kuralı konmuş ama Mısır çarşısının yan sokağı tıklım tıklım, maskesize ceza yok ve 30 cm. sosyal mesafe...
    Ahh! güzel yurdum ( ve insanları ) ahhh!!!
    Daha birinci dalga bitmeden umarım ikinci dalga ile karşılaşmayız...
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    3126 kez okundu.
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