16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler ve yapılacak değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan, 16-17-18 ve 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerin 10.00 – 16.00 arasında hem satış hem de evlere servis için açık olmalarına imkan tanınacağını belirtti. 65 yaş üstü vatandaşların yine 17 Mayıs Pazar günü dışarı çıkabileceğini söyledi.

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Geçen hafta 7 ildeki giriş çıkış sınırlandırmasının sonlandırıldığını belirten Cumhurbaşkanı, bu haftaki toplantıda 9 ilde daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırılmasına dair karar alındığını açıkladı. Bu kapsamda; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerindeki kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Normalleşme süreci kapsamında berber ve kuaför gibi işletmelerin bugün itibariyle faaliyete başladığını hatırlatan Erdoğan, noterlerdeki nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal düzene geçiş yapılmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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