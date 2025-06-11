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    İmzalar atıldı: Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN savaş uçağı alıyor

    INDO Defence 2025 fuarında Endonezya ve Türkiye arasında tarihi anlaşmaya imza atıldı. Gerçekleştirilen anlaşmaya göre Endonezya, Türkiye’den beşinci nesil KAAN savaş uçağı alacak.

    İmzalar atıldı: Endonezya, Türkiye’den KAAN savaş uçağı alıyor Tam Boyutta Gör
    Endonezya, Türkiye’nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN için önemli ve tarihi bir tedarik anlaşmasına imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türk savunma sanayisinin teknolojik birikimini temsil eden KAAN, mutabakat anlaşmasıyla birlikte uluslararası arenada büyük bir adımın atmış oldu. Sözleşme, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Indo Defence 2025 Fuarı kapsamında düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

    Endonezya, 48 adet KAAN alıyor

    İmzalar atıldı: Endonezya, Türkiye’den KAAN savaş uçağı alıyor Tam Boyutta Gör
    Anlaşmaya, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya adına ise Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin imza attı. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto da törene eşlik etti. 48 adetlik KAAN'ı kapsayan anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayi alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği en yüksek hacimli uluslararası satış olarak kayda geçti.

    Yerli motorla teslim edilecek

    Yapılan açıklamaya göre KAAN'ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Uçaklar, Türkiye'de üretilecek ve ihraç edilecek. Görgün, sözleşme hakkında açıklamasında projenin TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya’nın seçkin savunma sanayii firmalarıyla yürütüleceğini söylerken ortak üretim ve teknoloji paylaşımı vurgusu yaptı.

    Aynı zamanda 48 adet KAAN'ın 120 ay, yani 2035'e kadar teslim edileceği açıklandı. Teslim edilecek KAAN uçaklarında ise milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak. Bu motorun halihazırda geliştirilmekte olunan TEI TF-35000 motoru olması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

    “Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.                                           

    KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.  Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAS başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise yaptığı açıklamada  “KAAN’ın Endonezya’ya ihracatına yönelik ilk resmî adım, Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto’nun huzurunda atıldı. TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya’nın seçkin savunma sanayii firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birliğinin en somut örneklerinden biri olacak. Bir zamanlar göğe bakıp “bir gün bizim de uçağımız olacak” diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti" ifadelerini kullandı.

    TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu ise anlaşmayı “rekor ihracat sözleşmesi” olarak nitelendirirken  “Türkiye, savunma sanayiindeki yükselişini şimdi gökyüzünün ötesine taşıyor. Bu imzayla birlikte Türkiye artık dost ve müttefik ülkelerin de güven kaynağı oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yapılan her teslimat teknolojide, üretimde ve stratejik ortaklıkta Türkiye’nin imzasını taşıyan bir güven belgesine dönüşüyor. Dün başkalarının çizdiği rotaları izliyorduk. Bugün biz rotalar çiziyor, yollar açıyor, ufuklar belirliyoruz. KAAN’ın yükselişi Türkiye’nin küresel ölçekteki vizyonunun, özgüveninin ve mühendislik gücünün yükselişidir. Artık gökyüzüyle sınırlı değiliz, çünkü bizim rotamız geleceğin kendisidir” dedi.

    KAAN 2028'de envantere girecek

    TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk test uçuşu 2024 yılında yapılmıştı.  2026 sonuna kadar KAAN'ın 3 adet Blok 0 prototipi üretilecek. 2028 yılında seri üretime geçilecek ve 2028'in sonunda veya 2029’un başında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapılacak.

    Milli Muharip Uçak KAAN Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 13,4 m
    • Kanat Alanı: 71,6 m2
    • Uzunluk: 20,3 m
    • Yükseklik: 5 m (20 ft)
    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 60.000 lb
    • İtki: 2 x 29,000 lb
    • Azami Hız: 1.8 Mach (at 40,000 ft)
    • Servis Tavanı: 55,000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g
    • Çok Rollü (Hava-Hava & Hava-Yer)
    • Süper Seyir Kabiliyeti
    • Yüksek Manevra Kabiliyeti
    • Dahili Mühimmatlar - Düşük Görünürlük Özelliği
    • Genişletilmiş Harekat Yarıçapı
    • Mevcut ve Gelecek Varlıklar ile Birlikte Çalışabilirlik
    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Karar Desteği ile Optimize Edilmiş Pilot Yükü
    • Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silahlar
    • Hassas Vuruş
    • Bütünleşik Radyo Frekans Sistemi
    • Bütünleşik Elektro Optik Sistem
    • Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanımlama Sistemi
    • Entegre Modüler Aviyonikler
    • Geniş Ekran Gösterge Sitemi
    • Kaska Monte Gösterge Sistemi
    • Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
    Kaynakça https://news.detik.com/berita/d-7959130/disaksikan-prabowo-ri-dan-turki-teken-mou-pengembangan-jet-tempur https://www.cnbcindonesia.com/news/20250611141118-4-640068/prabowo-jadi-saksi-mou-ri-turki-pengadaan-jet-tempur-siluman
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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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