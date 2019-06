Ati All in Wonder 7500 duyruldu

Ati All In Wonder serisine çok tutulacak bir ürün ekledi. Tüm hızıyla bir 3D destekli oyun oyanabileceğiniz bir kart, Tv izleyebileceğiniz Tv-Tuner, Video Capture yapabileceğiniz bir ucuz sistem. Tabii bazı özel kanalları şifresini kıramadığından ülkemizde hiç tutulmayan bir kart. Yinede dünya için önemli bir gelişme. Dünyada aynı anda bir çok testi de piyasaya sunuldu. Yeni ekran kartı daha öncede duyrulan Ati AIW 8500DV'den büyük farklılıklar içeriyor ilk olarak aralarında resmi olarak 200$ gibi bir fiyat farkı var. Yeni sürülen Ati AIW 7500 199$, Ati AIW 8500DV ise 399$ gözüküyor. Sokak fiyatları tabii biraz daha farklı. Mesela şu anda satışta bulunan Ati AIW 8500DV 305$'a bulunabiliyor. Ati AIW 7500'de tahmini olarak 130-150$ arası bulunabilir. 0.15 micron'da üretilen 7500 çekirdeği 260 Mhz'de çalışıyor. Eski normal radeon çekirdeği 166 Mhz'de çalışıyordu .

Yeni Tv kartı dahil ekran kartının en büyük özelliği radyo dalgası ile haberleşen uzaktan kumandaya sahip olması. Bu sayede bilgisayarınızı direk görmek zorunda değilsiniz, IR uzaktan kumandalarda olduğu gibi. Hatta isterseniz yan odadan bile kontrol edebilirsiniz. Mouse'u taklit eden bir sistem ile tv karşısında bilgisayar kullanabilmek büyük yetenek. Bu arada uzaktan kumanda alıcı usb porta bağlanıyor ilginç bir nokta. Nette olan bir iki Ati All-in-Wonder 7500 incelemesi. Capture yetenekleri ise MPEG-2 formatında 720x480 çözünürlükte 30 kare/sn olarak geçiyorki oldukça iyi. Son olarak 8500DV'de Firewire (IEEE-1394) portları mevcut ama 7500'de yok.

Amdzone

Toms Hardware

Gamers Depot