ATi Catalyst 10.2 sürücüsü çıktı

AMD daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi ATi Catalyst 10.2 sürücü paketini bugün yayınladı. 8.702 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren yeni paket, ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Çok sayıda yeni özellik ve performans iyileştirmesi içeren Catalyst 10.2 sürücüsünün detayları şu şekilde;

- ATi Crossfire X için profil desteği. Sürücüden bağımsız olarak XML dosyası içerisinde verilmeye başlanan destek ile aylık sürücü güncellemeleri beklenmeden oyunlara Crossfire X profil desteği sağlanabilecek.

- ATi Crossfire X için PowerPlay desteği. Bu destek sayesinde Crossfire X kurulumlarında ikinci ekran kartının frekans ve voltaj değerleri yük durumuna göre otomatik olarak düşürülerek ciddi güç tasarrufu sağlanabilecek. Yapılan açıklamalara göre bu özellik Radeon HD 5700 ve üstü modeller için geçerli.

- DisplayPort ses desteği.

- ATi Crossfire X ile Eyefinity desteği.



Performans iyileştirmeleri:



- DiRT 2 - ATi Radeon HD 5700 serisi ve üstü tüm modeller için genel performansta %8 artış.

- Battleforge - ATi Radeon HD 5870 Crossfire için %6 performans artışı.

- Unigine Heaven - ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serileri için DirectX 9 Crossfire performansında ciddi artış.

- The Chronicles of Rid**** Assault on Dark Athena - ATi Radeon HD 5970 için genel performansta %4 artış.



ATi Catalyst 10.2 sürücü paketinin işletim sistemizle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilirsiniz.



- Catalyst 10.2 Suite (Windows XP 32bit)

- Catalyst 10.2 Suite (Windows XP 64bit)

- Catalyst 10.2 Suite (Windows 7/Vista 32bit)

- Catalyst 10.2 Suite (Windows 7/Vista 64bit)