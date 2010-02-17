ATi Catalyst 10.2 sürücüsü çıktı

AMD daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi ATi Catalyst 10.2 sürücü paketini bugün yayınladı. 8.702 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren yeni paket, ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Çok sayıda yeni özellik ve performans iyileştirmesi içeren Catalyst 10.2 sürücüsünün detayları şu şekilde;
- ATi Crossfire X için profil desteği. Sürücüden bağımsız olarak XML dosyası içerisinde verilmeye başlanan destek ile aylık sürücü güncellemeleri beklenmeden oyunlara Crossfire X profil desteği sağlanabilecek.
- ATi Crossfire X için PowerPlay desteği. Bu destek sayesinde Crossfire X kurulumlarında ikinci ekran kartının frekans ve voltaj değerleri yük durumuna göre otomatik olarak düşürülerek ciddi güç tasarrufu sağlanabilecek. Yapılan açıklamalara göre bu özellik Radeon HD 5700 ve üstü modeller için geçerli.
- DisplayPort ses desteği.
- ATi Crossfire X ile Eyefinity desteği.
Performans iyileştirmeleri:
- DiRT 2 - ATi Radeon HD 5700 serisi ve üstü tüm modeller için genel performansta %8 artış.
- Battleforge - ATi Radeon HD 5870 Crossfire için %6 performans artışı.
- Unigine Heaven - ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serileri için DirectX 9 Crossfire performansında ciddi artış.
- The Chronicles of Rid**** Assault on Dark Athena - ATi Radeon HD 5970 için genel performansta %4 artış.
ATi Catalyst 10.2 sürücü paketinin işletim sistemizle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilirsiniz.
- Catalyst 10.2 Suite (Windows XP 32bit)
- Catalyst 10.2 Suite (Windows XP 64bit)
- Catalyst 10.2 Suite (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 10.2 Suite (Windows 7/Vista 64bit)
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store.donanimhaber.com/...
9.12de Avg:46 alan sistem 10.2de 55e çıktı,üstelik herşey default,Crossfire Scaling tavana vurmuş durumda bu driverla Bu Avg Fpsyi ancak 1440*900de alabiliyordum.
3 ocakta göndermiş olduğum mesaj
Yalnız şunu belirteyim bu kez driverı kurarken ati öğelerini baştan aşağı temizledim,belki bununda etkisi vardır,her türlü temizleme programı +registry entry lerinin hepsini yok ettim,nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen varsa bu linkte adım adım anlatıyor.
gerardfraser nickli kullanıcı anlatmış
forums.guru3d.com/...
ben 10.1 ile 10.2 yi denemedim bile:D direk 9.12 ile devam.. sorun yok ve riske atmıyorum:D:D
hala nvidia kadar iyi değil belki bu konuda ama 5000 serisi ile
daha da sürücü ayağını güçlendirecek gibi duruyor.
10.3 sürücüylede beklentilere biraz daha cevap verse iyi olur.
Bendede 4830 var artık ne bekliyorsunuz driverlardan. 30 puan oynamış test :) Bir daha yap gene + - oynar o kadar. Her yaptığınızda aynımı çıkıyor o puanlar. Memnun değilsizni kartınızdan değiştirirsinizde anormal bir durum varmış gibi yorum yapmayın bu kadar. Laptopumdada gt 240 m var ama en güncel sürücüsünü kurarsam oyunlarda takılma yaşıyorum ama eski sürücü ile herşey normal. Çıkıpta nvidia şöyle böyle demiyorum. Sakın fan demeyin bana ben ne ucuzsa onu alırım. 4830 uda 160 liraya sıfır aldım.
Şu FPS düşüşünü biz neden görmedik? Kimde ne kadarlık düşüş olmuş?
Yani ATI ın bir sürücüsü ile sisteminizde bir sıkıntı olmadan devam ediyorsunuz.
Sürücü problemi yaşayanların çoğu kullandıkları işletim sisteminin güncellemesini yapmıyorlar.
Bir çok kullanıcı neden bu sorunları yaşamıyor?
Aynı durum Nvidia için de geçerli.
Hem Nvidia hem de ATI da sürücüler ile düzltilmeyen hiç bir sorun olmadı.
Şimdi bu adamlara beceriksiz deme lüksüne sahipmisiniz?
zaten oyunlarda zorlanmıyordum, puan düşüşünü umursamadım. ama 10.2'yi şimdilik yüklemeyi düşünmüyorum. artışın sağlandığı dirt2 oyunu var ama oynamıyorum bile. oyuna giriş için 10 dakika video izletiyolar insana kıl oluyorum.
Bu arada dirt 2 deki ışıklandırmalarda bi fark gördüm. daha parlak olmuş güneş. dx11 ile bir alakası olabilir. eskisürücülerde böyle değildi.
neyse kullanıyoruz bakalım
Bence yanılıyorsun. Niye dersen zaten 4xxx serisi varken çoğu kez CF sistemlere performans artışı getirdiler. Tek tük sistemler gene kalıyodu kabak gibi. 4xxx serisinide unutmamışlardır heralde 10.3 de filan yaparlar bi ayar.
Tam sizinden bekledigim tarzda bir yorum olmus.
ATI 4xxx serisindne destegini cektigine dair aciklama yaptida bizim haberimiz mi yok?
1 surucude 4xxx destegi olmadigi icin cikan yaygara bakin. Bu firsati kacirmayip degerli yorumlarini bizden esirgemeyen nboylarada tesekkurler.
60 fps 56 fps arasında fark olmadığını söyleyen adam 3d Mark'ta 31 puanın lafını yapıyor.İlginç.
Ya arkadaş. Tamam yeni sürücü balon da.
Yorum yapacaksanız mantıklı yorum yapın bari.
31 puanı kimbilir neler etkiledi? Elbette sürücü de etkiledi ancak o anda açtığın fazladan bir program bile puanı düşük çıkarabilir.Ardarda 2 test yaptığında 2 testte de aynı puanı alıyor musun?
ATI'nin artık resmen sadece CF sürücüsü yazması kısmı doğru tabii.ATI'ye
10.3 ile umarım en azından 4000 serisi için bir şeyler görebiliriz.