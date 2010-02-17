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ATi Catalyst 10.2 sürücüsü çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,7b
1
103
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 10.2 sürücüsü çıktı
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AMD daha önceki haberimizde belirttiğimiz gibi ATi Catalyst 10.2 sürücü paketini bugün yayınladı. 8.702 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsünü içeren yeni paket, ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Çok sayıda yeni özellik ve performans iyileştirmesi içeren Catalyst 10.2 sürücüsünün detayları şu şekilde;

- ATi Crossfire X için profil desteği. Sürücüden bağımsız olarak XML dosyası içerisinde verilmeye başlanan destek ile aylık sürücü güncellemeleri beklenmeden oyunlara Crossfire X profil desteği sağlanabilecek.

- ATi Crossfire X için PowerPlay desteği. Bu destek sayesinde Crossfire X kurulumlarında ikinci ekran kartının frekans ve voltaj değerleri yük durumuna göre otomatik olarak düşürülerek ciddi güç tasarrufu sağlanabilecek. Yapılan açıklamalara göre bu özellik Radeon HD 5700 ve üstü modeller için geçerli.

- DisplayPort ses desteği.

- ATi Crossfire X ile Eyefinity desteği.

Performans iyileştirmeleri:

- DiRT 2 - ATi Radeon HD 5700 serisi ve üstü tüm modeller için genel performansta %8 artış.
- Battleforge - ATi Radeon HD 5870 Crossfire için %6 performans artışı.
- Unigine Heaven - ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serileri için DirectX 9 Crossfire performansında ciddi artış.
- The Chronicles of Rid**** Assault on Dark Athena - ATi Radeon HD 5970 için genel performansta %4 artış.

ATi Catalyst 10.2 sürücü paketinin işletim sistemizle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilirsiniz.

- Catalyst 10.2 Suite (Windows XP 32bit)
- Catalyst 10.2 Suite (Windows XP 64bit)
- Catalyst 10.2 Suite (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 10.2 Suite (Windows 7/Vista 64bit)


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Momo-Oz 9 yıl
driveri hiç beğenmedim wowda kasmalar oldu, 9,12 yi geri yükledim düzeldi
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STALKER-1903 9 yıl
Arkadaşlar neden o kadar kızıyorsunuz ki baktınız iyi değil 10.1 e dönün bu kadar basit 2 dakkalık bir işlem paniğe gerek yok .
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JOELLAMBERT 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


store.donanimhaber.com/...

9.12de Avg:46 alan sistem 10.2de 55e çıktı,üstelik herşey default,Crossfire Scaling tavana vurmuş durumda bu driverla
Bu Avg Fpsyi ancak 1440*900de alabiliyordum.

3 ocakta göndermiş olduğum mesaj

JOSEPH_STALin

Bende 2 test yaptım sizinkilerle karşılaştırmak için

Tüm parçalar stok hızında

//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\

01.03.2010 22:44:14 - Microsoft Windows 7 Ultimate

DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1680 x 1050 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 22.81 Max: 61.96 Avg: 46.40 ]



Yalnız şunu belirteyim bu kez driverı kurarken ati öğelerini baştan aşağı temizledim,belki bununda etkisi vardır,her türlü temizleme programı +registry entry lerinin hepsini yok ettim,nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen varsa bu linkte adım adım anlatıyor.

gerardfraser nickli kullanıcı anlatmış

forums.guru3d.com/...
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canpii 9 yıl

DungeonKeeper

driveri hiç beğenmedim wowda kasmalar oldu, 9,12 yi geri yükledim düzeldi


ben 10.1 ile 10.2 yi denemedim bile:D direk 9.12 ile devam.. sorun yok ve riske atmıyorum:D:D
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SakuraKasugano 9 yıl
bu kadar eleştiriye rağmen atinin sonyıllarda sürücüye verdiği önemin arttığı su götürmez bir gerçek
hala nvidia kadar iyi değil belki bu konuda ama 5000 serisi ile
daha da sürücü ayağını güçlendirecek gibi duruyor.
10.3 sürücüylede beklentilere biraz daha cevap verse iyi olur.
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baysan240 9 yıl
kim kimin fps sini düşürmüş nerde düşürmüş niye düşürmüş doktor ekran kartını kurtar fps düşerse düşsün yenisini yaparız
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wildlove 9 yıl
daha 5 gün olmadı x1950'den 4850'ye geçeli ama bi helecanla girdim baktım ki bize bi nane yok:) nys gerçi ben memnunum şimdilik kartımdan, x1950 ile düşük çözünürlükte tırtıklı kenarlarla 3 yıl oyun oynadıktan sonra ilaç gibi geldi meret.
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multeci 9 yıl

kimsenin dikkatini çekmemiş dh oto sansür uygulamış the cronicles of ridd.ck e :)) haberde böyle bişeyi görmek komik oluyor
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M.C.B 9 yıl
yaw vur dedik öldürdünüz kimin fps si nereye düşüyor, kim üst üste yaptıgı 3d mark testlerinde aynı puanı almış? herşey etkiler o testleri bi düşer bi artar ama 20 puan ama 30 puan. neticede hd4xxx serisinin sürücüleri olgunlaştı artık ne performans artışı bekleyebilirsinizki? tabiki şu an için sürücü problemlerinden dolayı taam performansını vermeyen hd5xxx serisi üzerine yogunlaşılacaktır
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sadtneverdie 9 yıl
Bethrezen işi gücü bırakmış ati savunuyorsun. ettiğin lafa kendin inanıyor musun? adamlar desteği kestik demesine gerek yok. icraatlarıyla gösteriyorlar :)
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
Ati 10.2 driverı ile büyük bir sıçramamı yapıcaktı ne olduda millet bu kadar isyanlara gelmiş


Bendede 4830 var artık ne bekliyorsunuz driverlardan. 30 puan oynamış test :) Bir daha yap gene + - oynar o kadar. Her yaptığınızda aynımı çıkıyor o puanlar. Memnun değilsizni kartınızdan değiştirirsinizde anormal bir durum varmış gibi yorum yapmayın bu kadar. Laptopumdada gt 240 m var ama en güncel sürücüsünü kurarsam oyunlarda takılma yaşıyorum ama eski sürücü ile herşey normal. Çıkıpta nvidia şöyle böyle demiyorum. Sakın fan demeyin bana ben ne ucuzsa onu alırım. 4830 uda 160 liraya sıfır aldım.
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dellino 9 yıl
V.
Hala diyorsunki fps nereye kadar artacak?Hocam fpsler düşüyor ne artmasından bahsediyorsun?Biz burda bunun için konuşuyoruz ayrıca bu güncelleme hiçbir 4xxx serisini desteklemiyor.O haberide okudum orda birtek 4xxx serisi ile geçen bir kelime göremedim tekrar bi oku derim.Crossfirex düzeninde dahi 4xxx serisinden bahsedilmiyor.Tekrar oku bu sefer mercekle ya da gözlükle oku


Şu FPS düşüşünü biz neden görmedik? Kimde ne kadarlık düşüş olmuş?

AvaLion
HD4850 var bende, 9.7 sonrası (10.1 dahil) tüm sürücüler Anno 1404,Borderlans,Saboteur
oyunlarında texture kapmalarda siyahlaşmalar yaşadım nasıl burdan bi arkadaş 9.7 ye dönün düzelir dedi ,
9.7 kurdum düzeldi. Böyle beceriksiz yazılımcılar varken biz daha çok tartışırız


Yani ATI ın bir sürücüsü ile sisteminizde bir sıkıntı olmadan devam ediyorsunuz.
Sürücü problemi yaşayanların çoğu kullandıkları işletim sisteminin güncellemesini yapmıyorlar.
Bir çok kullanıcı neden bu sorunları yaşamıyor?

Aynı durum Nvidia için de geçerli.
Hem Nvidia hem de ATI da sürücüler ile düzltilmeyen hiç bir sorun olmadı.
Şimdi bu adamlara beceriksiz deme lüksüne sahipmisiniz?
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Tesla 9 yıl
Benim 5770 catalyst'i 9'dan 10 sürümüne yükselttiğimde 3dmark'ta 200 puanlık düşüş oldu. bu kadar çok puan düşmesine anlam veremedim. ama oyunlarda hiç hata kalmadı.
zaten oyunlarda zorlanmıyordum, puan düşüşünü umursamadım. ama 10.2'yi şimdilik yüklemeyi düşünmüyorum. artışın sağlandığı dirt2 oyunu var ama oynamıyorum bile. oyuna giriş için 10 dakika video izletiyolar insana kıl oluyorum.
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AvaLion 9 yıl
HD4850 var bende, 9.7 sonrası (10.1 dahil) tüm sürücüler Anno 1404,Borderlans,Saboteur oyunlarında texture kapmalarda siyahlaşmalar yaşadım nasıl burdan bi arkadaş 9.7 ye dönün düzelir dedi , 9.7 kurdum düzeldi. Böyle beceriksiz yazılımcılar varken biz daha çok tartışırız
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cato16 9 yıl
Herkes oyununa bakıyor.Bir siz tartışıyorsunuz böyle. :)
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DH Misafiri 9 yıl
HD4850 var bende, 9.7 sonrası (10.1 dahil) tüm sürücüler Anno 1404,Borderlans,Saboteur oyunlarında texture kapmalarda siyahlaşmalar yaşadım nasıl burdan bi arkadaş 9.7 ye dönün düzelir dedi , 9.7 kurdum düzeldi. Böyle beceriksiz yazılımcılar varken biz daha çok tartışırız
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sadtneverdie 9 yıl
evet bazı arkadaşlar 1 nesil öncesine destek verilmemesini bile savunmuş kocaman alkış :) rakibin bilmem kaç nesil öncesine sürücü çıakrtırken sen 1 nesil geridekini görmezden gelirsen kulakların çok çınlar ati...
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Dante 9 yıl
Ben kurdum yine gayet güzel bildiğin sürücü olmuş
sorun yok yani.

Bu arada dirt 2 deki ışıklandırmalarda bi fark gördüm. daha parlak olmuş güneş. dx11 ile bir alakası olabilir. eskisürücülerde böyle değildi.

neyse kullanıyoruz bakalım
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IgorStravinsky 9 yıl
@tolgacem

Bence yanılıyorsun. Niye dersen zaten 4xxx serisi varken çoğu kez CF sistemlere performans artışı getirdiler. Tek tük sistemler gene kalıyodu kabak gibi. 4xxx serisinide unutmamışlardır heralde 10.3 de filan yaparlar bi ayar.
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Bethrezen 9 yıl

sadtneverdie

evet bazı arkadaşlar 1 nesil öncesine destek verilmemesini bile savunmuş kocaman alkış :) rakibin bilmem kaç nesil öncesine sürücü çıakrtırken sen 1 nesil geridekini görmezden gelirsen kulakların çok çınlar ati...


Tam sizinden bekledigim tarzda bir yorum olmus.

ATI 4xxx serisindne destegini cektigine dair aciklama yaptida bizim haberimiz mi yok?

1 surucude 4xxx destegi olmadigi icin cikan yaygara bakin. Bu firsati kacirmayip degerli yorumlarini bizden esirgemeyen nboylarada tesekkurler.
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XRacer 9 yıl

oyunda donma ile ne alakası var dostum.Bir oyunda 60 fps le 56 fps arasındaki farkı anlayamazsın.Otur yap testini bakalım düşmüşmü?Ben yaptım 3dmark06 puanım düştü bu sürücüde.Böyle ati fanlığına gerek yok bende şuana kadar hep ati kullandım ama nvidia zamanı geldi diye düşünüyorum yada 4870x2 kartın varsa nasılsa artık 4xxx serisine adam gibi sürücü desteği gelmiyor diyip 5850 alabilsin.Performansları aşağı yukarı aynı zaten.ATI her yeni kart serisi çıkardığında onu alacaksak işimiz var bu atiyle


60 fps 56 fps arasında fark olmadığını söyleyen adam 3d Mark'ta 31 puanın lafını yapıyor.İlginç.

Ya arkadaş. Tamam yeni sürücü balon da.
Yorum yapacaksanız mantıklı yorum yapın bari.
31 puanı kimbilir neler etkiledi? Elbette sürücü de etkiledi ancak o anda açtığın fazladan bir program bile puanı düşük çıkarabilir.Ardarda 2 test yaptığında 2 testte de aynı puanı alıyor musun?

ATI'nin artık resmen sadece CF sürücüsü yazması kısmı doğru tabii.ATI'ye

10.3 ile umarım en azından 4000 serisi için bir şeyler görebiliriz.
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