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ATi, Catalyst 9.4 sürücüsü ile birlikte HD 2000 serisi öncesine desteği kesiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,8b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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https://www.donanimhaber.com/images/image.aspx/haber/ati_Cat_94_dh_Fx57.jpg" width="500" height="428">

Geçtiğimiz ayın ortalarına doğru Catalyst 9.2 sürücüsünü kullanıma sunan ve önümüzdeki günlerde Catalyst 9.3 sürücüsünü duyurması beklenen AMD-ATi'nin, Nisan ayında yayımlayacağı Catalyst 9.4 sürücüsüyle birlikte bazı ekran kartlarına destek vermeyi bırakacağı bildiriliyor.

Bilindiği üzere AMD-ATi sürücüleriyle birlikte yıllar önce anons edilen Radeon 9500 modelinden günümüzün en güncel modellerine kadar geniş bir ürün yelpazesine destek sunuyor. Ancak son gelen bilgilere göre, Catalyst 9.4 ve devamında gelecek diğer sürücü versiyonlarıyla birlikte Radeon HD 2000 serisi öncesindeki kartlara destek kesileceği bildiriliyor.

Yeni modellere odaklanabilmek için bazı modellerine desteği keseceği söylenen AMD-ATi'nin bu yöndeki olası bir girişimi sonrasında etkilenecek modeller arasında Radeon 9500, 9600, 9800, X800, X1800, X1900 ile FireGL X1/X2/X3, V3000, V5000, V7000, FireMV 2200, 2250 serisi grafik kartları yer alacak.


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zekiz 9 yıl
1900xtx kartım için win 7 kuramayacağım xp ile devam o zaman...
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orc123456 9 yıl

zafzaf00

1900xtx kartım için win 7 kuramayacağım xp ile devam o zaman...


kurup 9.3 sürücüsünü yükleyebilirsin
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zokey34 10 yıl
benim x1900 overclock edilmiş 100$ bakır fanlı kartım var milyarlar harcadım ben bu sisteme, gt4 crysis vs... full grafik oynuyorum kusursuz calışıyo şimdi 9.3 den sonra ki sistemlere destek vermicekmiş... :X şimdi atinin şirketine gidip senin anan güzelmi diyip bombalazmıyım....ne bu rezalet yaaa bir daha ati destekli kart alırsam...(anlayın orasını)
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qubeck 10 yıl
arkadaşlar kimse kemküm etmesin bu karar büyük olasılıkla yeni kart çıkaracakları ve şu anki güncel kartları win 7 sistemi ve buna karşı önlem alacak ünix sistemlerin ve os sistemlerin yeni versiyonlarına daha çok uzman ve zaman ayırabilmek için olmalı !unutmayın hala 5 sene 10 sene önceki kartlara destek istiyorsunuz !ati hiçbir zaman kar amacı gütmedi. bunu söyleyen çarpılır ! navidiyanın bizi sömürmeye kalktığı bir pc dünyasında bizi hep makul fiyatlara eğlendirdi !ben navidia nın yaptığı pislikleri unutmuyorum sizde unutmayın ; yeni çıkan kartlarını alıpta çok desteksiz kaldım !veye bi dünya oyun çıktığı zaman ATİ 500 tane driver güncellemesi verirken NAVİDİA 3ayda bir forumlarda millet ayaklandıktan sonra ZAHMET EDİP verirdi !
sonuç ;YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME !!!
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qubeck 10 yıl
arkadaşlar kimse kemküm etmesin bu karar büyük olasılıkla yeni kart çıkaracakları ve şu anki güncel kartları win 7 sistemi ve buna karşı önlem alacak ünix sistemlerin ve os sistemlerin yeni versiyonlarına daha çok uzman ve zaman ayırabilmek için olmalı !unutmayın hala 5 sene 10 sene önceki kartlara destek istiyorsunuz !ati hiçbir zaman kar amacı gütmedi. bunu söyleyen çarpılır ! navidiyanın bizi sömürmeye kalktığı bir pc dünyasında bizi hep makul fiyatlara eğlendirdi !ben navidia nın yaptığı pislikleri unutmuyorum sizde unutmayın ; yeni çıkan kartlarını alıpta çok desteksiz kaldım !veye bi dünya oyun çıktığı zaman ATİ 500 tane driver güncellemesi verirken NAVİDİA 3ayda bir forumlarda millet ayaklandıktan sonra ZAHMET EDİP verirdi !
sonuç ;YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME !!!
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qubeck 10 yıl
arkadaşlar kimse kemküm etmesin bu karar büyük olasılıkla yeni kart çıkaracakları ve şu anki güncel kartları win 7 sistemi ve buna karşı önlem alacak ünix sistemlerin ve os sistemlerin yeni versiyonlarına daha çok uzman ve zaman ayırabilmek için olmalı !unutmayın hala 5 sene 10 sene önceki kartlara destek istiyorsunuz !ati hiçbir zaman kar amacı gütmedi. bunu söyleyen çarpılır ! navidiyanın bizi sömürmeye kalktığı bir pc dünyasında bizi hep makul fiyatlara eğlendirdi !ben navidia nın yaptığı pislikleri unutmuyorum sizde unutmayın ; yeni çıkan kartlarını alıpta çok desteksiz kaldım !veye bi dünya oyun çıktığı zaman ATİ 500 tane driver güncellemesi verirken NAVİDİA 3ayda bir forumlarda millet ayaklandıktan sonra ZAHMET EDİP verirdi !
sonuç ;YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME !!!
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alirezzak 10 yıl
Bence iyi bir driver bizi bekliyor.
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Vuze 10 yıl
ati driver işinde ztn cok iyi digil böle bir karar alması bence güzel olmamış
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Master_Evil 10 yıl
saçma bi karar nvidia hala 6 serisine bile destek verirken
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yugams 10 yıl
herzaman destek tam destek üzücü bi haber benim bi web cam vardı vista driveri yok diye kulanamamıştır canavar gibi görüntüsüve sapa saglam cihaz ama diriveri yok diye diri diri gömmek zorunda kaldım ne olursa olsun çıkardıgın her ürüne destek vericeksin büyük firma olmanın bir sorumlulugu bu.............yapamıyorsan söyle kahveden adam çagıralım ati :))))
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EcZaNeT 10 yıl
eski kartlar şuan mevcut driverlarla gayet güzel çalışıyor.. yeni güncellemeye gerek yok..
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test.test.teron 10 yıl
x1xxx serisi kartlar için bu kadar laf etmeye gerek yok... sadece driver güncellemesi gelmeycek... sanki ATI bu kartları toplatıyor gibi bir imaj oluşmuş... elinde kart varsa ve sağlamsa zaten kullanmaya devam edeceksin... bende hala x1900gt olan bir sistem var ve Crysis i 1280x1024 de High ayarlarda oynayabiliyorum... şu anki driver da gayet iyi çalışıyor, yenisi çıkmasa da razıyım... ATI ye bu yüzden kızanların Nvidia nın Dx10 lu AGP kart üretmediğini bilmeleri gerekir... Ne 8xxx serisi nede 9xxx serisinde agp kart yok... ATI en azından 3850 gibi bir kartın AGP sini üretti saolsun.
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WinteR 10 yıl
Saçma olmuş, Windows 7 geldikten sonra ne yapcak kart sahipleri, ati için çok mu zor acaba ?
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sertdemiry 10 yıl
1950Pro var ve miladı doldu mu yani bunun şimdi? Maddi olanak da yokki yenisini alalım q.q
Halbuki bütün oyunlar şıkır şıkır oynuyorum ben...
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Murjuk 10 yıl
x800 gto kare üzülecek bu işe. shader model 2 desteği olan (bir iki istisna dışında) tüm oyunları çalıştırıyor.
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yakupkaratas255 10 yıl
önceki kartım 1600xt idi güzel bi karttı x1000 serisi kartlar için windows 7 sürücüleri olmalı
sdurust e katılıyorum x1000 serisiinden 1900xt- 1900xtx - 1950xt - 1950xtx gibi kartlar yeni çıkan giriş seviyesi kartlardan daha başarılı
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