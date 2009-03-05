ATi, Catalyst 9.4 sürücüsü ile birlikte HD 2000 serisi öncesine desteği kesiyor

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Geçtiğimiz ayın ortalarına doğru Catalyst 9.2 sürücüsünü kullanıma sunan ve önümüzdeki günlerde Catalyst 9.3 sürücüsünü duyurması beklenen AMD-ATi'nin, Nisan ayında yayımlayacağı Catalyst 9.4 sürücüsüyle birlikte bazı ekran kartlarına destek vermeyi bırakacağı bildiriliyor.

Bilindiği üzere AMD-ATi sürücüleriyle birlikte yıllar önce anons edilen Radeon 9500 modelinden günümüzün en güncel modellerine kadar geniş bir ürün yelpazesine destek sunuyor. Ancak son gelen bilgilere göre, Catalyst 9.4 ve devamında gelecek diğer sürücü versiyonlarıyla birlikte Radeon HD 2000 serisi öncesindeki kartlara destek kesileceği bildiriliyor.

Yeni modellere odaklanabilmek için bazı modellerine desteği keseceği söylenen AMD-ATi'nin bu yöndeki olası bir girişimi sonrasında etkilenecek modeller arasında Radeon 9500, 9600, 9800, X800, X1800, X1900 ile FireGL X1/X2/X3, V3000, V5000, V7000, FireMV 2200, 2250 serisi grafik kartları yer alacak.