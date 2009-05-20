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ATi Catalyst 9.5 sürücüsü çıktı

AMD-ATi, Catalyst 9.5 sürücüsünü kullanıma sundu. Mayıs ayı için hazırlanan sürücü güncellemesi bazı oyunlarda performans artışı vaat ediyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.5 sürücüsü çıktı
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Son birkaç gündür resmi olmayan linkleri elde elde dolaşan Catalyst 9.5 sürücüsü AMD-ATi tarafından yapılan açıklamayla resmi olarak kullanıma sunuldu. ATi Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartları için hazırlanan yeni sürücü paketi, firmanın takip ettiği yeni starteji doğrultusunda birleştirilmiş tasarım özelliği gösteriyor. Yani kullanıcılar Windows Vista veya Windows 7 için ik ayrı sürücü indirimek zorunda değiller zira tek bir sürücü ile hem Windows Vista hem de Windows 7 işletim sistemleri destekleniyor.

WDDM 1.1 WHQL sertifikasına sahip olan Catalsyt 9.5 sürüm numaralı Mayıs ayı sürücü güncellemesi Radeon HD 2000, HD 3000 ve HD 4000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürüm notlarına göre üç oyunda %10+ seviyesinde performans artışı sağlayan yeni Catalyst sürücüsünde ayrıca ATi Video Encoder uygulaması için de bir takım iyileştirme ve düzenlemeler de söz konusu. Bahsi geçen performans iyileştirmeleri şu şekilde;

  • Unigine Tropics DX9 – Hem tek kart hem de CrossfireX kurulumlarında, anti-aliasing aktif iken %11'e varan performans artışı.
  • Company of Heroes – Hem tek kart hem de CrossfireX kurulumlarında %10'a varan performans artışı.
  • BattleForge – CrossfireX kurulumlarında %10'a varan performans artışı.
    • ATI Video encoder ile ilgili güncellemeler ise şu şekilde;
  • ATI Video Converter ile Windows Vista 32-bit ve Windows Vista 64- bit altında görülen çeşitli sorunların düzeltilmesi.
  • ATi Radeon HD 4600 ve 4800 serisi ekran kartları ile video dönüştürme aracı (ATI Catalyst Control Center Basic View içerisinde) üzerinden yapılacak video çevrimlerinde kayda değer performans artışı.

    • ATi Catalyst 9.5 sürücüsünü resmi internet sitesi üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz

    Alternatif linkler;
    - Catalyst 9.5 (Windows XP 32bit)
    - Catalyst 9.5 (Windows XP 64bit)
    - Catalyst 9.5 (Windows Vista/7 32bit)
    - Catalyst 9.5 (Windows Vista/7 64bit)


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    darel-x 10 yıl
    Vista x64 video dönüştürücü nihayet çıkmış.


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    darel-x 10 yıl
    Arkadaşlar bu video dönüştürücü hangi formatları destekliyor neyi dönüştürmeyi denesem desteklenmeyen medya diyor.
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    yakamoz5261 10 yıl
    ya arkadaşlar bu suruculer laptop ıcın gecerlımı benım ekran kartım mobility radeon hd 3470 benımkısının dılı ıngılızce dıl sceneklerınde turkçe yok gecenlerde guncel bır versıyonunu kurmustum kurulum felan turkçe ama kurulduktan sonra yine ingilizceydi dil yardımlarını bekliyorum
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    J-Smoove 10 yıl
    down edelim bakalım ne gibi bi fark 9.4 le arasında
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    Del Murder 10 yıl
    anlamadım ama herkezde sıcaklık dususu var diye bahsediyor 38-39 derece masaustunde calısan msı quadpipe 4850im masaustu sıcaklıgı 44 dereceye cıktı oyunlarda 50 derece gormemistim simdi 58 derecelere ulastı aynı problemi yasayan arkadas var mı yoksa bana has bi problem mi ???
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    Megali 10 yıl
    9.3'te başlayan ve bu sürümü (9.5)'de yüklediğimde karşıma çıkan hata iletisi:

    "Catalyst Control Centre: Host application çalışmayı durdurdu."

    Sistemim Vista 64Bit S1 ve ekra kartım Sapphire HD4870. Önceden hiçbir sorun olmazdı. Sürücüyü program ekle kaldır'dan silip yeniden yükledim ama nafile. Yardımlarınızı bekliyorum.
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    soloman_963 10 yıl
    9.5 gta 4 için getirisi varmı ati 4890 1gb kullanıyorum
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    ACND 10 yıl
    Ben 9.4 Kullanıyorum sadece Display Driver indirsem olur mu? yoksa baştan aşağı hepsini mi indireceğim ?
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    kayaer07 10 yıl
    hiç bir getirisi yok. indirmedim, indirmiyeceğimde...

    GTA 4'te fps artışı var mı?
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    Rallyman 10 yıl
    game.amd.com/... bu linke girdikten sonra video card'ı seçiyorum 4 tane seçenek geliyo bunlardan hangisini yüklemeliyim (xp32 bit)(hd4870)
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    safe-e 10 yıl
    sürücünün karta katkısı gzl ama skin seçeneklernin kaldırılması moralimi bozdu :(
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    barisdragon 10 yıl
    4870x2'de 66 dereceye düştü görünüyor akşam bir parmaklayayım doğru mu acaba?
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    sadtneverdie 10 yıl
    ser_ka_n çok teşekkürler nvidia sürücülerde çok iyi iş çıkartmış. amd nin sonuçlara birde nvidia ya bakınca arada dağlar kadar fark var.
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    TELESCOPE 10 yıl
    testler ve açıklamar için teşekkürler
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    sadtneverdie 10 yıl
    ser_ka_n güzel testler sağol bunun nvidia versiyonu mevcut mudur? haybeye mi her hafta sürücü yüklüyorum merak ettim
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    ser_ka_n 10 yıl
    Nvidia GeForce 185.85
    computerbase.de/...

    * Nvidia GeForce 178.13
    * Nvidia GeForce 180.42
    * Nvidia GeForce 180.48
    * Nvidia GeForce 181.22
    * Nvidia GeForce 182.05
    * Nvidia GeForce 182.46
    * Nvidia GeForce 185.66
    * Nvidia GeForce 185.85
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    ecrasniann 10 yıl
    bende ki sıcaklıklar düşmedi. his referans 3850 ekran kartı masa üstünde 65-68derece, kasamın ek fanları devreye soktuğumda haliyle sıcaklık 60 a kadar iniyor. ancak fanın dönüş hızı %3 yinede. sanırım kartın ideal sıcaklığı boşta 60 derece. tam yük altında 90 dereceyi geçmiyor, fan %80 leri görüyor. yinede bana sıcaklıklar fazla geldi, riva tuner ilede sabitleyince, belli bir sıcaklığın üstüne çıktığında fanın hızı artmıyor, bu da olumsuz bir durum tabi. riva tuner için çözümü bilen var mı arkadaşlar. fanı %50ye sabitlesem bile, sıcaklık artıp fan %60 dönmesi gerektiğinde fan hızlansın. öyle bir ayar var mı?
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    iscanthere 10 yıl
    En sonunda resmi sitesinde yayınladılar.haber için teşekkürler.bakalım performans artışı olmuş mu?sıcaklık benim için çok önemli bir kriter değil zaten.
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    Adorer 10 yıl

    Orjinalden alıntı: ecrasniann

    bende ki sıcaklıklar düşmedi. his referans 3850 ekran kartı masa üstünde 65-68derece, kasamın ek fanları devreye soktuğumda haliyle sıcaklık 60 a kadar iniyor. ancak fanın dönüş hızı %3 yinede. sanırım kartın ideal sıcaklığı boşta 60 derece. tam yük altında 90 dereceyi geçmiyor, fan %80 leri görüyor. yinede bana sıcaklıklar fazla geldi, riva tuner ilede sabitleyince, belli bir sıcaklığın üstüne çıktığında fanın hızı artmıyor, bu da olumsuz bir durum tabi. riva tuner için çözümü bilen var mı arkadaşlar. fanı %50ye sabitlesem bile, sıcaklık artıp fan %60 dönmesi gerektiğinde fan hızlansın. öyle bir ayar var mı?



    aynı karttan bende kullanıyorum referans sogutuculu 256mb modelı rivatuner ile %56 fan hızına sabitledim masa ustu sıcaklık 45 derece yük altında 65-70 derece
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    .: mds :. 10 yıl

    Orjinalden alıntı: ecrasniann

    bende ki sıcaklıklar düşmedi. his referans 3850 ekran kartı masa üstünde 65-68derece, kasamın ek fanları devreye soktuğumda haliyle sıcaklık 60 a kadar iniyor. ancak fanın dönüş hızı %3 yinede. sanırım kartın ideal sıcaklığı boşta 60 derece. tam yük altında 90 dereceyi geçmiyor, fan %80 leri görüyor. yinede bana sıcaklıklar fazla geldi, riva tuner ilede sabitleyince, belli bir sıcaklığın üstüne çıktığında fanın hızı artmıyor, bu da olumsuz bir durum tabi. riva tuner için çözümü bilen var mı arkadaşlar. fanı %50ye sabitlesem bile, sıcaklık artıp fan %60 dönmesi gerektiğinde fan hızlansın. öyle bir ayar var mı?

    Bios mod yapıp fan ayarlarını kafana göre düzenleyebilirsin...
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    sadtneverdie 10 yıl
    amd reklam yapmayı bilmiyor. 2 ayda bir sürücü çıkartıyorlar onda da yapılan değişiklikler geliştirmeler bir elin parmakları kadar ama nvidia ya bak adamlar her hafta beta sürücü çıkarıyor hepsinde illa %25 performansı artırılmış bir oyun olur öye yada böyle.
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    Birolllll 10 yıl
    Windows 7 Sistem derecelendirmesinde 3d 9.4 sürücüsünde 6.5, 9.5'te 6.3'e düştü.
    Oyunlarda test etmedim henüz oyun fln yüklemeyide düşünmüyorum:)
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