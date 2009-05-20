ATi Catalyst 9.5 sürücüsü çıktı

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Son birkaç gündür resmi olmayan linkleri elde elde dolaşan Catalyst 9.5 sürücüsü AMD-ATi tarafından yapılan açıklamayla resmi olarak kullanıma sunuldu. ATi Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartları için hazırlanan yeni sürücü paketi, firmanın takip ettiği yeni starteji doğrultusunda birleştirilmiş tasarım özelliği gösteriyor. Yani kullanıcılar Windows Vista veya Windows 7 için ik ayrı sürücü indirimek zorunda değiller zira tek bir sürücü ile hem Windows Vista hem de Windows 7 işletim sistemleri destekleniyor.

WDDM 1.1 WHQL sertifikasına sahip olan Catalsyt 9.5 sürüm numaralı Mayıs ayı sürücü güncellemesi Radeon HD 2000, HD 3000 ve HD 4000 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürüm notlarına göre üç oyunda %10+ seviyesinde performans artışı sağlayan yeni Catalyst sürücüsünde ayrıca ATi Video Encoder uygulaması için de bir takım iyileştirme ve düzenlemeler de söz konusu. Bahsi geçen performans iyileştirmeleri şu şekilde;

Unigine Tropics DX9 – Hem tek kart hem de CrossfireX kurulumlarında, anti-aliasing aktif iken %11'e varan performans artışı. Company of Heroes – Hem tek kart hem de CrossfireX kurulumlarında %10'a varan performans artışı. BattleForge – CrossfireX kurulumlarında %10'a varan performans artışı.

ATI Video Converter ile Windows Vista 32-bit ve Windows Vista 64- bit altında görülen çeşitli sorunların düzeltilmesi. ATi Radeon HD 4600 ve 4800 serisi ekran kartları ile video dönüştürme aracı (ATI Catalyst Control Center Basic View içerisinde) üzerinden yapılacak video çevrimlerinde kayda değer performans artışı.

ATI Video encoder ile ilgili güncellemeler ise şu şekilde;

ATi Catalyst 9.5 sürücüsünü resmi internet sitesi üzerinden indirmek için buraya tıklayabilirsiniz

Alternatif linkler;

- Catalyst 9.5 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 9.5 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 9.5 (Windows Vista/7 32bit)

- Catalyst 9.5 (Windows Vista/7 64bit)