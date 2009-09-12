Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Catalyst 9.9 çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,8b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Catalyst 9.9 çıktı
Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla gündemde olan AMD-ATi, Eylül ayı için hazırladığı ekran kartı sürücü güncellemesini yayınladı. Firma 9.9 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücü paketi ile, performans gelişiminden öte daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesi ve kimi yeni özelliklerin eklenmesi üzerine yoğunlaşmış. Radeon 8.65 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsüne sahip olan Catalyst 9.9, Radeon HD 2000, Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarının yanı sıra entegre grafik işlemcili çipsetler (7 serisi) ve ülkemizde satılmasa bile yurt dışında yaygın olarak kullanılan ATi çoklu ortam çözümleriyle kullanılabiliyor.

ATi Catalyst 9.9 ile gelen yenilik ve iyileştirmeler şu şekilde;

  • Ghostbusters oyunu için Anti-Aliasing desteği.
  • Resident Evil 5 oyunu için ATi Crossfire X desteği.
  • Sims 3 için rapor edilen grafik grafik bozulmasının düzeltilmesi.

Yeni sürücü özellikle HDMI ara birimi, AVIVO teknolojisi ve görüntü ayarlarıyla ilgili olarak ta çok sayıda yeni iyileştirme ve güncellemeyi beraberinde getirmekte. Catalyst 9.9 ile performans arttırımından öte sorunların çözümüne ve çoklu ortam özelliklerinin geliştirilmesine yoğunlaşan AMD-ATi'nin performans konusunda atacağı yeni adım ise Radeon HD 5800 serisine tam destek verecek Catalyst 9.10 sürücüsü olacak gibi görünüyor.

DOWNLOAD: ATI Catalyst 9.9


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 10 yıl
Driveri siteden indiremedim nedense Vista32bit 2600 seriesteki türkçe driver inmiyor file not found dior ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetFlash 10 yıl
indiriyorum teşekkürler haber için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erai 10 yıl

Arma2 için bir çözüm getirmemişler hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackEagle 10 yıl
Hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jvcjvc 10 yıl
deneyen?
oyunlarda değişme var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim