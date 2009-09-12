ATi Catalyst 9.9 çıktı

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla gündemde olan AMD-ATi, Eylül ayı için hazırladığı ekran kartı sürücü güncellemesini yayınladı. Firma 9.9 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücü paketi ile, performans gelişiminden öte daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesi ve kimi yeni özelliklerin eklenmesi üzerine yoğunlaşmış. Radeon 8.65 sürüm numaralı ekran kartı sürücüsüne sahip olan Catalyst 9.9, Radeon HD 2000, Radeon HD 3000 ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarının yanı sıra entegre grafik işlemcili çipsetler (7 serisi) ve ülkemizde satılmasa bile yurt dışında yaygın olarak kullanılan ATi çoklu ortam çözümleriyle kullanılabiliyor.

ATi Catalyst 9.9 ile gelen yenilik ve iyileştirmeler şu şekilde;



Ghostbusters oyunu için Anti-Aliasing desteği.

Resident Evil 5 oyunu için ATi Crossfire X desteği.

Sims 3 için rapor edilen grafik grafik bozulmasının düzeltilmesi.

Yeni sürücü özellikle HDMI ara birimi, AVIVO teknolojisi ve görüntü ayarlarıyla ilgili olarak ta çok sayıda yeni iyileştirme ve güncellemeyi beraberinde getirmekte. Catalyst 9.9 ile performans arttırımından öte sorunların çözümüne ve çoklu ortam özelliklerinin geliştirilmesine yoğunlaşan AMD-ATi'nin performans konusunda atacağı yeni adım ise Radeon HD 5800 serisine tam destek verecek Catalyst 9.10 sürücüsü olacak gibi görünüyor.

DOWNLOAD: ATI Catalyst 9.9