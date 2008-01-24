ATi HD 3400, 3600 serisi ve 3690 modelinin tüm detayları, Türkiye satış fiyatları

AMD-ATi'nin merakla beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 modelinin ilk test sonuçları pek çok tartışmayı da beraberinde getirirken testlerin çıktığı gün Nvidia'nın yaklaşık 9 aydır altın kemeri kimseye bırakmayan GeForce 8800 Ultra modelinin emekliye ayrılacağına dair çıkan haberler ve öte yandan yaşanan voltaj sorunu nedeniyle 9.jenerasyon GeForce ailesinin ilk temsilcisi olacak GeForce 9600GT'nin lansmanın da Sevgililer Günü yerine ufak bir öteleme ile 21 Şubat'a kaydırılacak olması, ekran kartı dünyasında tempoyu arttırırken giriş ve orta segment grafik çözümlerinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Her ne kadar Radeon HD 3870 X2 modelinin gölgesinde kalmış gibi gözükseler de AMD-ATi'nin Radeon HD 3400 ve 3600 serisi yeni grafik kartları sahip oldukları özellikleri ve etiket fiyatları ile dikkat çekeceğe benziyorlar.

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DisplayPort destekli ATi Radeon HD 3450

Bilindiği gibi AMD-ATi, DirectX 10 destekli ilk grafik kartı olan Radeon HD 2900XT modelini ancak geçtiğimiz Mayıs ayında pazara sunabilmiş fakat aradığını açıkçası pek bulamamıştı. Bu noktada firmanın kurtarıcısı ise Radeon HD 2400 ve 2600 serisi ekran kartları olmuştu. 65nm üretim teknolojisine sahip RV610 ve RV620 gpu'larını kullanan HD 2400 ve 2600 serisi hem rakip Nvidia'nın muadil modellerine göre daha uygun fiyatla pazara giriş yapmış hemde UVD teknolojisi ile desteklenen yüksek tanımlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma ve HD formatlı içerik için HDMI desteğinin de sunulması, AMD-ATi'nin önemli satış başarısı elde etmesini sağlamıştı. Kasım ayı içerisinde performans odaklı ekran kartlarını 55nm üretim teknolojisin geçiren ve yapılarında bazı değişiklikler yapan AMD-ATi'de yenilenme operasyonunun son adımı ise giriş ve orta segmentte yer alan modellere yönelik olarak gerçekleştirildi.

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ATi Radeon HD 3470

Dün itibariyle Radeon HD 3400 ve 3650 serisi ekran kartlarını resmi olarak duyuran AMD-ATi cephesi pazara sunulan kartlardan oldukça ümitli. Her iki serinin de sahip olduğu en önemli özellik hiç şüphe yok ki 55nm üretim teknolojisi ile üretilen grafik işlemcileri. HD 3400 serisine RV620 gpu'su güç verirken, HD 3650 serisine ise RV635 gpu'su can katıyor. Ayrıca özel bir çözüm olarak HD 3690 modeli de kullanıcılar ile buluşmaya başlayacak ama bazı farklılıklar içeren bu modelin detaylarına yazımızın sonunda değineceğiz. İsterseniz firmanın giriş seviyesine konumlandırdığı HD 3400 serisi dahilinde pazara sunulan Radeon HD 3450 ve HD 3470 modelleri ile birlikte kartların detaylarına giriş yapmaya başlayalım.

ATi'nin Radeon HD 3400 serisi dahilinde hazırlanan HD 3450 modeli 55nm üretim teknolojisine sahip RV620LE gpu'sunu kullanırken HD 3470 modeli ise yine 55nm üretim teknolojisine sahip RV620 Pro gpu'sunu esas alıyor. Her iki ekran kartının da ortak özellikleri arasında 40 adet paralel işlem birimi, 64-bit bellek veri yolu ve 780G (RS780) yonga seti ile gerçekleştirilebilecek Hybrid Crossfire teknolojisine destek gösterilebilir. İki model arasındaki farklara baktığımızda ise detayların kullanılan bellek tipi ve saat hızlarında gizli olduğunu görüyoruz. Zira 256MB GDDR2 bellek ile gelecek HD 3450'nin gpu saat hızı 600MHz, bellek saat hızı ise efektif olarak 1000MHz olarak belirlenirken 256MB GDDR3 bellek ile gelecek Radeon HD 3470 ise 800/1900MHz (gpu/bellek) saat hızlarına sahip olacak.

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ATi Radeon HD 3650

AMD'nin önemli başarı beklediği bir diğer ürün grubu ise Radeon HD 3650 serisi. 55nm üretim teknolojisine sahip RV635 gpu'sunu kullanan Radeon HD 3650 modelinin kullanılan bellek türüne göre farklı varyasyonlarının hazırlanması bekleniyor. 120 adet paralel işlem birimi ile gelecek olan Radeon HD 3650'nin referans modeli için gpu saat hızı 725MHz olarak belirlenmiş durumda. Üretici firmaya göre de değişmekle birlikte Radeon HD 3650 modelinin 256/512MB GDDR3 veya 256/512/1024MB GDDR2 bellek kullanan modellerinin de hazırlanması bekleniyor. GDDR3 bellek kullanan modellerin bellek saat hızının 1600MHz olacağı ifade edilirken GDDR2 bellek kullanan modellerde ise bellek saat frekansı 1000MHz olacak gibi gözüküyor.

AMD-ATi cephesinde HD 3400 ve HD 3600 serisinin yanı sıra özel bir model olarak Radeon HD 3690 da hazırlandı. ATi Radeon HD 3690, firmanın muhtemelen kendi fiyat segmentinde ses getirecek en etkin modeli olacak gibi gözüküyor. HD 3400 ve 3600 serisinden farklı olarak Radeon HD 3690, HD 3850 modelinde kullanılan RV670 Pro gpu'sunun özellikle bellek bant genişliği 256-bit'den 128-bit'e düşürülen özel bir varyasyonunu kullanıyor. 320 adet paralel işlem birimi ile gelmekte olan HD 3690'nın gpu ve bellek saat hızı konusunda üreticilerin atacağı hamle son derece önemli olacak. Sapphire'in özelleştirilmiş tasarıma ve fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan Radeon HD 3690 modeli, 700MHz/1800MHz (gpu/bellek) saat hızlarıyla geliyor. Açıkçası 120-130$ seviyesinde olması beklenen yurt dışı fiyatıyla (marka/modele göre değişebilir) ATi Radeon HD 3690 merakla beklenen bir model olmayı başarıyor.

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Sapphire HD 3690 ve 3DMark 2006 skoru - Expreview'dan alınmıştır.

55nm üretim teknolojisine sahip grafik işlemcileri, DirectX 10.1, Shader Model 4.1, PCIe 2.0, Crossfire X, Hybrid Crossfire, donanımsal video hızlandırma (UVD), akıllı güç yönetim teknolojisi (PowerPlay) gibi temel teknolojilere ve HDMI/DisplayPort gibi yeni nesil arabirim teknolojilerine de destek vermekte olan yeni grafik kartların fiyatları ile de dikkat çekmeyi bekleniyor. Elimize AMD-ATi'nin önemli partnerlerinden birine ait Türkiye satış fiyatları da geçmiş bulunuyor. Bahsi geçen fiyatlara göre, 512MB GDDR3 bellekli HD 3650 119$, 256MB GDDR3 bellekli HD 3650 99$, 512MB GDDR2 bellekli HD 3450 modeli 59$ ve 256MB GDDR2 bellekli HD 3450 modeli ise 47$'lık fiyat etiketiyle ülkemiz tüketicilerinin beğenisine sunulacaklar.

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